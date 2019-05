Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b07d3d8-9310-45f8-a821-1b7f7aecc7e3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jessica Anderson hiába futotta le új csúccsal a londoni maratont nővérruhában, a Guinness World Record nem hitelesítette a rekordot, mivel az öltözéke nem felelt meg a kategória szabályainak.","shortLead":"Jessica Anderson hiába futotta le új csúccsal a londoni maratont nővérruhában, a Guinness World Record nem...","id":"20190505_A_rossz_oltozek_miatt_ervenytelen_a_maratonfuto_apolono_Guinnessrekordja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b07d3d8-9310-45f8-a821-1b7f7aecc7e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fac1bd9-3d53-48cb-b390-d9241764dacd","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_A_rossz_oltozek_miatt_ervenytelen_a_maratonfuto_apolono_Guinnessrekordja","timestamp":"2019. május. 05. 11:45","title":"A rossz öltözék miatt érvénytelen a maratonfutó ápolónő Guinness-rekordja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64ae13a9-8012-41b7-8dbb-30410fe7eea0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190505_android_chrome_sotet_mod_fold_aszteroida_uj_facebook_kinezet_f8_asus_rog_laptopok_microsoft_jelszavak_elevulese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64ae13a9-8012-41b7-8dbb-30410fe7eea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbc1693-4385-44b5-bec2-fb7ad7e18a6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190505_android_chrome_sotet_mod_fold_aszteroida_uj_facebook_kinezet_f8_asus_rog_laptopok_microsoft_jelszavak_elevulese","timestamp":"2019. május. 05. 12:03","title":"Ez történt: beletették az androidos Chrome-ba az aksit és szemet is kímélő funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"745d4dab-4254-44c6-ba20-5dbe40d7a008","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több, mint ezer házat tett tönkre, és falvak kerültek víz alá, ahogy a Fani ciklon szombaton elérte Bangladest.","shortLead":"Több, mint ezer házat tett tönkre, és falvak kerültek víz alá, ahogy a Fani ciklon szombaton elérte Bangladest.","id":"20190505_A_Fani_ciklon_falvakat_mosott_el_Bangladesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=745d4dab-4254-44c6-ba20-5dbe40d7a008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e2d4327-b12a-4611-afb9-ddc2a8be1e01","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_A_Fani_ciklon_falvakat_mosott_el_Bangladesben","timestamp":"2019. május. 05. 08:50","title":"A Fani ciklon falvakat mosott el Bangladesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Eljöhet a régóta várt pillanat: hosszú előkészítés után tőzsdére mehet az Uber, a Magyarországról elűzött, ám számos másik országban sikerrel működő fuvarmegosztó vállalkozás. 