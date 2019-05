Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc1ad103-1305-447d-ad40-2b699f2a541f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Alig várjuk, hogy nekilássunk finom ebédünknek, ám ott lappang bennünk a kérdés, hogy az elfogyasztott étel nem ártalmas-e nekünk vagy a bolygónknak. Hogyan közelítenék meg ezt a dilemmát egykori neves filozófusok - játszik el a kérdéssel a Mit tenne Nietzsche? című könyv szerzője.","shortLead":"Alig várjuk, hogy nekilássunk finom ebédünknek, ám ott lappang bennünk a kérdés, hogy az elfogyasztott étel nem...","id":"20190507_Tenyleg_jobban_kene_torodnunk_azzal_hogyan_allitjak_elo_az_elelmiszereket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc1ad103-1305-447d-ad40-2b699f2a541f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5469942a-b7c1-4cbb-a453-157b6aca0c8e","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190507_Tenyleg_jobban_kene_torodnunk_azzal_hogyan_allitjak_elo_az_elelmiszereket","timestamp":"2019. május. 07. 13:15","title":"Tényleg jobban oda kéne figyelnünk arra, hogyan állítják elő mindennapi ételeinket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Szerdán kellett volna Washingtonba érkeznie Liu Ho kínai miniszterelnök-helyettesnek, hogy lezárja a tárgyalásokat az amerikaiakkal, de Trump Twitter-üzenete miatt erre csak csütörtökön kerül sor – írja a Global Times Pekingben.","shortLead":"Szerdán kellett volna Washingtonba érkeznie Liu Ho kínai miniszterelnök-helyettesnek, hogy lezárja a tárgyalásokat...","id":"20190508_Kiderult_hogy_miert_ragott_be_Trump_megint_a_kinaiakra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cafcd2a-adcb-4cbb-99d1-bba3ea3d374b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_Kiderult_hogy_miert_ragott_be_Trump_megint_a_kinaiakra","timestamp":"2019. május. 08. 14:05","title":"Kiderült, hogy miért rágott be Trump megint a kínaiakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda8869a-6b8e-44da-8259-038dc5af8d18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már évekkel korábban is voltak merész ötletei az Apple-nek. Egy most napvilágra került felvétel olyan fejlesztéseket mutat, amelyekről sokan talán nem is gondolnák, hogy az ő fejükből pattantak ki. ","shortLead":"Már évekkel korábban is voltak merész ötletei az Apple-nek. Egy most napvilágra került felvétel olyan fejlesztéseket...","id":"20190506_apple_computer_vista_mac_ii_szamitogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dda8869a-6b8e-44da-8259-038dc5af8d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e94169a-4986-44d5-9403-a75a5b6d07ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_apple_computer_vista_mac_ii_szamitogep","timestamp":"2019. május. 06. 17:33","title":"Muzeális értékű Apple-videó került elő, ezt önnek is látnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf2fad4-aad5-40c7-9a61-ac1a8f90f99d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lockett Deanna letette az állampolgársági esküt a zuglói anyakönyvi hivatalban, így az ősszel kezdődő következő szezontól már a magyar rövidpályás gyorskorcsolyacsapat tagjaként versenyez.","shortLead":"Lockett Deanna letette az állampolgársági esküt a zuglói anyakönyvi hivatalban, így az ősszel kezdődő következő...","id":"20190507_lockett_deanna_ausztral_honositas_allampolgarsag_rovidpalyas_gyorskorcsolya_short_track","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbf2fad4-aad5-40c7-9a61-ac1a8f90f99d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"437afc7e-bae4-4275-aa0b-c4fee1e916ba","keywords":null,"link":"/sport/20190507_lockett_deanna_ausztral_honositas_allampolgarsag_rovidpalyas_gyorskorcsolya_short_track","timestamp":"2019. május. 07. 21:44","title":"Ausztrálból lett magyarral erősítenek a gyorskorcsolyázók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85fd5a99-8b9f-41c1-ae53-2df20391e65f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Google sem szeretne lemaradni az összehajtható telefonokról, az viszont még kérdéses, mikorra lesz egyáltalán használható készülék a kezükben.","shortLead":"A jelek szerint a Google sem szeretne lemaradni az összehajtható telefonokról, az viszont még kérdéses, mikorra lesz...","id":"20190508_google_hajithato_okostelefon_pixel_fold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85fd5a99-8b9f-41c1-ae53-2df20391e65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617cf230-29b5-4b6c-968e-486639a38c41","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_google_hajithato_okostelefon_pixel_fold","timestamp":"2019. május. 08. 10:33","title":"Összehajtható okostelefont fejleszt a Google, jöhet a \"Pixel Fold\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd85c82-fefa-4ec1-b1ff-232872edb6a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az okostelefon előtti időkben még nem hittük volna, hogy ma már kutatók fogják vizsgálni: milyen az, ha az emberek szoronganak attól, hogy lemerül a mobiltelefonjuk. A nomofóbia azért létező jelenség, mert a fél életünk rajta van a mobilunkon. ","shortLead":"Az okostelefon előtti időkben még nem hittük volna, hogy ma már kutatók fogják vizsgálni: milyen az, ha az emberek...","id":"20190506_Osszeomlik_a_napunk_ha_lemerul_az_okostelefonunk__a_nomofobia_letezo_szorongas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cd85c82-fefa-4ec1-b1ff-232872edb6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e19038a-686c-4725-96f1-57a4c7504fae","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Osszeomlik_a_napunk_ha_lemerul_az_okostelefonunk__a_nomofobia_letezo_szorongas","timestamp":"2019. május. 07. 07:40","title":"Összeomlik a napunk, ha lemerül az okostelefonunk – a nomofóbia létező szorongás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171a488e-aa96-44cf-8a1d-3554d763c8bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb pletyka kapott szárnyra, ezúttal arról, hogy az év második felében érkező Note10 milyen gyorstöltőt kaphat.","shortLead":"Újabb pletyka kapott szárnyra, ezúttal arról, hogy az év második felében érkező Note10 milyen gyorstöltőt kaphat.","id":"20190506_samsung_galaxy_note10_okostelefon_gyorstoltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=171a488e-aa96-44cf-8a1d-3554d763c8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60bb2825-6788-48d6-89f5-e8816a07a159","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_samsung_galaxy_note10_okostelefon_gyorstoltes","timestamp":"2019. május. 06. 18:33","title":"Ha igaz, amit a Galaxy Note10-ről pletykálnak, hálásak lesznek a felhasználók a Samsungnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mikrovállalkozásokra sem lehet panasz.","shortLead":"A mikrovállalkozásokra sem lehet panasz.","id":"20190507_Belehuzott_az_Erste_vittek_a_szemelyi_kolcsont_mint_a_cukrot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c36ff322-c1ab-4960-80f7-5ea537e80994","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_Belehuzott_az_Erste_vittek_a_szemelyi_kolcsont_mint_a_cukrot","timestamp":"2019. május. 07. 15:02","title":"Belehúzott az Erste: vitték a személyi kölcsönt, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]