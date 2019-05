Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év második felében érkező Android Q-ról még mindig keveset tudni, de egy kis előzetest már megmutatott belőle a Google.","shortLead":"Az év második felében érkező Android Q-ról még mindig keveset tudni, de egy kis előzetest már megmutatott belőle...","id":"20190509_android_q_funkcio_video_sotet_mod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497f8b7a-6d4f-4668-8c31-ae78303113ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_android_q_funkcio_video_sotet_mod","timestamp":"2019. május. 09. 08:03","title":"Betesznek egy új kapcsolót az Androidba, a hatás nem marad majd el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886a1416-2e5d-40f1-80ba-4e94cdc9e45f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróságnak nem volt mérlegelési lehetősége, miután a Nemzeti Választási Bizottság nem fosztotta meg az EP-képviselőjelöltet a mentelmi jogától.","shortLead":"A bíróságnak nem volt mérlegelési lehetősége, miután a Nemzeti Választási Bizottság nem fosztotta meg...","id":"20190509_czegledy_csaba_buntetoeljaras_megszuntetes_szegedi_torvenyszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=886a1416-2e5d-40f1-80ba-4e94cdc9e45f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26717dd9-15ad-4448-b20c-9826a38a3a11","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_czegledy_csaba_buntetoeljaras_megszuntetes_szegedi_torvenyszek","timestamp":"2019. május. 09. 13:06","title":"Megszüntették a büntetőeljárást Czeglédy ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5815322d-f826-4f5b-a18f-92045ed87ee0","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201919_tamadjak_tovabbepitjuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5815322d-f826-4f5b-a18f-92045ed87ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f862b57-fa13-455d-94e8-6a3ee8ecc7e7","keywords":null,"link":"/itthon/201919_tamadjak_tovabbepitjuk","timestamp":"2019. május. 09. 09:00","title":"Dobszay János: Támadják, továbbépítjük!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ráadásul a vidéken élők jobban is híztak a vizsgált három évtizedben. De világszerte egyre kövérebb a lakosság, ezt állapították meg brit tudósok.","shortLead":"Ráadásul a vidéken élők jobban is híztak a vizsgált három évtizedben. De világszerte egyre kövérebb a lakosság, ezt...","id":"20190509_Videken_nagyobb_problema_az_elhizas_mint_a_varosokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03dfa2b-555a-4ebe-a90c-87ca82f5db14","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_Videken_nagyobb_problema_az_elhizas_mint_a_varosokban","timestamp":"2019. május. 09. 15:20","title":"Vidéken nagyobb probléma az elhízás, mint a városokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa428e3-46bb-4a7a-99e4-c5e7e29680b6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sok vér, lufik és para néni is került a háromperces trailerbe. ","shortLead":"Sok vér, lufik és para néni is került a háromperces trailerbe. ","id":"20190510_Ha_eddig_nem_felt_a_bohocoktol_most_majd_fog__itt_az_Az_2_elozetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=caa428e3-46bb-4a7a-99e4-c5e7e29680b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498d1c95-b2ed-46b5-b3b0-ec8d6925ee58","keywords":null,"link":"/kultura/20190510_Ha_eddig_nem_felt_a_bohocoktol_most_majd_fog__itt_az_Az_2_elozetese","timestamp":"2019. május. 10. 05:50","title":"Ha eddig nem félt a bohócoktól, most majd fog – itt az Az 2 előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21b930e-262a-47d6-b6cf-fe26eb1149fb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megkezdődött a nagyszebeni EU-csúcs, amelynek hosszú idő után nem a Brexit vagy a migráció a fő témája. Ám ha a magyar miniszterelnöktől akarnánk megtudni, pontosan mi is, nem járnánk túl jól.","shortLead":"Megkezdődött a nagyszebeni EU-csúcs, amelynek hosszú idő után nem a Brexit vagy a migráció a fő témája. Ám ha a magyar...","id":"20190509_Orban_Viktor_Nagyszebenben_Messze_meg_a_vege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e21b930e-262a-47d6-b6cf-fe26eb1149fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a398ba7a-42e2-4b4b-b230-e727bf958609","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Orban_Viktor_Nagyszebenben_Messze_meg_a_vege","timestamp":"2019. május. 09. 13:17","title":"Orbán Viktor Nagyszebenben: Messze még a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c556da3a-7e83-4992-98f8-30adc909cda6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mától lehet rajta utazni a Mátrában.","shortLead":"Mától lehet rajta utazni a Mátrában.","id":"20190510_Sorra_epulnek_a_libegok_az_orszagban_itt_egy_ujabb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c556da3a-7e83-4992-98f8-30adc909cda6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e8b6c1-dc4a-4e87-a8db-3642ab0ff498","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Sorra_epulnek_a_libegok_az_orszagban_itt_egy_ujabb","timestamp":"2019. május. 10. 12:00","title":"Sorra épülnek a libegők az országban, itt egy újabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nyíregyházán adták át az első töltőpontot, a hálózatba nemsokára még hét várost bekapcsolnak.","shortLead":"Nyíregyházán adták át az első töltőpontot, a hálózatba nemsokára még hét várost bekapcsolnak.","id":"20190509_Orszagos_elektromosautotolto_halozatot_epit_ki_az_Aldi_es_az_EOn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9575bf-16ee-4f38-b8e8-880ceb85291e","keywords":null,"link":"/kkv/20190509_Orszagos_elektromosautotolto_halozatot_epit_ki_az_Aldi_es_az_EOn","timestamp":"2019. május. 09. 15:04","title":"Országos elektromosautó-töltő hálózatot épít ki az Aldi és az E.On","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]