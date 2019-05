Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"990ae5b1-0916-4457-b7ce-3c7c03ede94a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"16 megyében kell rossz időre számítani.","shortLead":"16 megyében kell rossz időre számítani.","id":"20190513_Szel_es_eso_erkezik_masodfoku_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=990ae5b1-0916-4457-b7ce-3c7c03ede94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9831b7d-b134-434a-afda-e45df2c055f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_Szel_es_eso_erkezik_masodfoku_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2019. május. 13. 05:16","title":"Szél és eső érkezik, másodfokú figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következő két hétben tűzszünetet tart. ","shortLead":"A következő két hétben tűzszünetet tart. ","id":"20190513_Puzser_Robert_EPvalasztas_fopolgarmesteri_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ba39f5-3761-401d-b507-79cbd8dd7880","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_Puzser_Robert_EPvalasztas_fopolgarmesteri_kampany","timestamp":"2019. május. 13. 12:54","title":"Puzsér Róbert felfüggeszti kampányát az EP-választásig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ec9dea-236e-4375-920b-2cdff998f3b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cég azt kéri, hogy ha valaki még mindig hibát tapasztal, most indítsa újra a set-top-boxot. ","shortLead":"A cég azt kéri, hogy ha valaki még mindig hibát tapasztal, most indítsa újra a set-top-boxot. ","id":"20190512_Elharult_a_zavar_a_Telekom_szolgaltatasaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96ec9dea-236e-4375-920b-2cdff998f3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907808d5-da8d-4ba3-a802-a5cf60bf16b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190512_Elharult_a_zavar_a_Telekom_szolgaltatasaban","timestamp":"2019. május. 12. 13:07","title":"Indítson újra! - üzeni ügyfeleinek a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63d2a26b-3378-4233-bd97-0f32a6803588","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mindenki azt hitte, hogy az összeesése a műsor része.","shortLead":"Mindenki azt hitte, hogy az összeesése a műsor része.","id":"20190512_A_ring_kozepen_rajongoi_szeme_lattara_halt_meg_az_ismert_birkozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63d2a26b-3378-4233-bd97-0f32a6803588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8314f75d-6b3a-4ab2-af36-2122f8a17c08","keywords":null,"link":"/sport/20190512_A_ring_kozepen_rajongoi_szeme_lattara_halt_meg_az_ismert_birkozo","timestamp":"2019. május. 12. 14:47","title":"A ring közepén, rajongói szeme láttára halt meg az ismert pankrátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568e9513-fb63-4588-bcda-0c59cbe3eadc","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Nyitottság, párbeszéd és nyelvismeret – talán ez Pósfai Gábor sikeres életútjának receptje. Sikerértelmezésébe pedig még az is belefér, hogy tizennégy év után otthagyta a hazai Decathlont, hogy Ausztriában szinte elölről kezdjen mindent.","shortLead":"Nyitottság, párbeszéd és nyelvismeret – talán ez Pósfai Gábor sikeres életútjának receptje. Sikerértelmezésébe pedig...","id":"20190512_Posfai_portre_Mindig_mindent_kiprobaltam_sok_uton_indultam_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=568e9513-fb63-4588-bcda-0c59cbe3eadc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e920a7a8-7fd7-4626-ab1c-88d64792170f","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190512_Posfai_portre_Mindig_mindent_kiprobaltam_sok_uton_indultam_el","timestamp":"2019. május. 12. 19:15","title":"\"Mindig hamarabb megtalált a feladat, mint ahogy azt célként kitűzhettem volna”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11bc64a-6b1f-4018-85b0-9ad0c21799f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A BKK új közbeszerzési eljárást készít elő. ","shortLead":"A BKK új közbeszerzési eljárást készít elő. ","id":"20190513_Iden_osszel_megkezdodhet_a_Lanchid_felujitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f11bc64a-6b1f-4018-85b0-9ad0c21799f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ab52a1-7447-427b-b093-95ae848ffcbe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190513_Iden_osszel_megkezdodhet_a_Lanchid_felujitasa","timestamp":"2019. május. 13. 19:21","title":"Idén ősszel megkezdődhet a Lánchíd felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7781c151-6c30-48a4-a0b4-c5c83dc11812","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott ütőjátékosa szombat este megnyerte a német bajnokságot csapatával, a Stuttgarttal.","shortLead":"A magyar válogatott ütőjátékosa szombat este megnyerte a német bajnokságot csapatával, a Stuttgarttal.","id":"20190512_Elfaradtam_visszavonul_Sandor_Renata_profi_roplabdas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7781c151-6c30-48a4-a0b4-c5c83dc11812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da6846c-9d74-4962-b12c-1837535b15ce","keywords":null,"link":"/sport/20190512_Elfaradtam_visszavonul_Sandor_Renata_profi_roplabdas","timestamp":"2019. május. 12. 13:38","title":"„Elfáradtam”: visszavonul Sándor Renáta profi röplabdás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e846db46-526b-4c83-8270-5fff841f37f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két turistát kopasztottak meg egy Vatikánhoz közeli bárban.","shortLead":"Két turistát kopasztottak meg egy Vatikánhoz közeli bárban.","id":"20190512_Turistacsapda_a_Vatikan_mellett_ket_hamburger_26_ezer_forintos_szamla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e846db46-526b-4c83-8270-5fff841f37f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6420cde5-7e8c-42f7-9f54-114d8937e140","keywords":null,"link":"/kkv/20190512_Turistacsapda_a_Vatikan_mellett_ket_hamburger_26_ezer_forintos_szamla","timestamp":"2019. május. 12. 18:55","title":"Turistacsapda a Vatikán mellett: két hamburger, 26 ezer forintos számla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]