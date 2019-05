Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"985611db-5554-4257-8386-31f18a148683","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Wales és Azerbajdzsán ellen olyan játékosok is lehetőséget kapnak a válogatottban, akik még soha. ","shortLead":"Wales és Azerbajdzsán ellen olyan játékosok is lehetőséget kapnak a válogatottban, akik még soha. ","id":"20190516_ujonc_Eb_Marco_rossi_labdarugo_valogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=985611db-5554-4257-8386-31f18a148683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7132652f-4e99-4583-ad8c-ccbce7a2d61b","keywords":null,"link":"/sport/20190516_ujonc_Eb_Marco_rossi_labdarugo_valogatott","timestamp":"2019. május. 16. 16:10","title":"Hat újonc került Marco Rossi keretébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cb4313a-13b7-46f8-86a5-3aedaaf75fe6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Drága az építőipar, és az áfakulcs is nő.","shortLead":"Drága az építőipar, és az áfakulcs is nő.","id":"20190517_Kevesebb_tarsashaz_epul_de_ez_az_arakon_nem_latszik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cb4313a-13b7-46f8-86a5-3aedaaf75fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c37a19d-524d-46a8-b730-f6a1cb8c537e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190517_Kevesebb_tarsashaz_epul_de_ez_az_arakon_nem_latszik","timestamp":"2019. május. 17. 14:17","title":"Kevesebb társasház épül, ami az árakon is lecsapódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eede36b-4059-43e6-b430-2e560b499c4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fő a nyugalom.","shortLead":"Fő a nyugalom.","id":"20190517_Nyugodtan_koltogette_tojasait_a_golya_Oroszorszagban_mikozben_alatta_porig_egett_a_videk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6eede36b-4059-43e6-b430-2e560b499c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e7bb84-578e-4333-b21d-9633f153b03d","keywords":null,"link":"/elet/20190517_Nyugodtan_koltogette_tojasait_a_golya_Oroszorszagban_mikozben_alatta_porig_egett_a_videk","timestamp":"2019. május. 17. 12:17","title":"Nyugodtan költögette tojásait a gólya Oroszországban, miközben alatta porig égett a vidék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1ccbb3-390a-4007-861e-ec182892349e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az eddigi legkisebb többségét szerezte a Dél-Afrikát az apartheid vége óta irányító Afrikai Nemzeti Kongresszus. Cyril Ramaphosa elnökre a korrupció és gazdasági problémák leküzdéséhez viadal vár a párton belüli ellenfeleivel.","shortLead":"Az eddigi legkisebb többségét szerezte a Dél-Afrikát az apartheid vége óta irányító Afrikai Nemzeti Kongresszus. Cyril...","id":"201920__delafrikai_valasztas__ramaphosa_gyozott__kiabrandultsag__meg_egy_esely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be1ccbb3-390a-4007-861e-ec182892349e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d4ad81-9894-4297-a903-cf747221569b","keywords":null,"link":"/vilag/201920__delafrikai_valasztas__ramaphosa_gyozott__kiabrandultsag__meg_egy_esely","timestamp":"2019. május. 18. 09:00","title":"A zsarnoki apartheid megdöntése óta nem volt ekkora kiábrándultság Dél-Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef3be64-5de8-4bae-afbe-03bdf9dc5882","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kínai állampolgárok is szerepelnek a magyarországi piacon a legtöbb ingatlant vásárló külföldiek között az utóbbi években – írta a Magyar Nemzet pénteken.","shortLead":"A kínai állampolgárok is szerepelnek a magyarországi piacon a legtöbb ingatlant vásárló külföldiek között az utóbbi...","id":"20190517_Kinaiak_porgetik_a_fovarosi_ingatlanpiacot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aef3be64-5de8-4bae-afbe-03bdf9dc5882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112eb29a-6505-4b5f-9b55-d3707584db07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190517_Kinaiak_porgetik_a_fovarosi_ingatlanpiacot","timestamp":"2019. május. 17. 07:32","title":"Kínaiak pörgetik a fővárosi ingatlanpiacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3083db65-9c8d-4de5-a841-c6067a46a106","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Épp egy évvel ezelőtt cserélték le a Videoton nevet, akkor nagyon kibuktak a szurkolók. ","shortLead":"Épp egy évvel ezelőtt cserélték le a Videoton nevet, akkor nagyon kibuktak a szurkolók. ","id":"20190517_videoton_vidi_mol_fehervar_fc_nevvaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3083db65-9c8d-4de5-a841-c6067a46a106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81ec550-e0c5-4fe6-8530-f155ea659349","keywords":null,"link":"/sport/20190517_videoton_vidi_mol_fehervar_fc_nevvaltas","timestamp":"2019. május. 17. 11:30","title":"Megint nevet vált a Vidi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f59498-bf44-48b5-ace0-64d29c241bb9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De megnyugodhatnak a németek: a magyar EP-képviselő küzd a német sajtószabadságért.","shortLead":"De megnyugodhatnak a németek: a magyar EP-képviselő küzd a német sajtószabadságért.","id":"20190518_Szajer_Jozsef_Nemetorszagban_cenzura_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3f59498-bf44-48b5-ace0-64d29c241bb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5620934-d9fb-4e9e-9cb2-d094ab1cc473","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_Szajer_Jozsef_Nemetorszagban_cenzura_van","timestamp":"2019. május. 18. 09:02","title":"Szájer József: Németországban cenzúra van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki nem jelentkezik idén május 20-ig, az legközelebb csak 2022-ben elsőáldozhat – ez a rémhír terjed a katolikusok között, de ez csak az Eucharisztikus Világkongresszus megaeseményének szervezési munkálatai miatt született félreértés.\r

\r

","shortLead":"Aki nem jelentkezik idén május 20-ig, az legközelebb csak 2022-ben elsőáldozhat – ez a rémhír terjed a katolikusok...","id":"20190517_Elsoaldozasi_remhirek_terjednek_a_katolikusok_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de3aa2a-5b24-4a7c-bbd2-ff99686d9437","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Elsoaldozasi_remhirek_terjednek_a_katolikusok_kozott","timestamp":"2019. május. 17. 14:26","title":"Elsőáldozási rémhírek terjednek a katolikusok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]