Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19f287a1-d39a-4da2-ab9c-d0f0cf45f811","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az évszázad közepére várhatóan megháromszorozódik a demenciával élők száma világszerte – figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet (WHO), amely az aggasztó adatok fényében első ízben fogalmazott meg irányelveket az időskori elbutulás kockázatának csökkentésére vonatkozóan.","shortLead":"Az évszázad közepére várhatóan megháromszorozódik a demenciával élők száma világszerte – figyelmeztetett...","id":"20190519_who_demencia_kockazat_csokkentese_tanacsok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19f287a1-d39a-4da2-ab9c-d0f0cf45f811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5092df9e-8eac-4ffc-a1e0-d728e424d2bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_who_demencia_kockazat_csokkentese_tanacsok","timestamp":"2019. május. 19. 09:03","title":"WHO: nagy a baj, 30 éven belül 3x annyi embernél lép fel az időskori elbutulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92179016-bb9b-43fc-b03c-b49fcf00fe5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes szabadalmi tervekre bukkant a Patently Apple, ami azt mutatja, az Apple az eddig megszokottakhoz képest máshogy képzeli el a kijelző alatti ujjlenyomat-olvasót.","shortLead":"Érdekes szabadalmi tervekre bukkant a Patently Apple, ami azt mutatja, az Apple az eddig megszokottakhoz képest máshogy...","id":"20190520_apple_iphone_kijelzo_alatti_ujjlenyomat_olvaso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92179016-bb9b-43fc-b03c-b49fcf00fe5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95fd2781-a3f1-41e1-bfbf-fdb2334d1f81","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_apple_iphone_kijelzo_alatti_ujjlenyomat_olvaso","timestamp":"2019. május. 20. 12:03","title":"Kijelző alá tett ujjlenyomat-olvasón dolgozik az Apple, egészen új megoldást találtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb55bc23-a5d6-47f8-ae80-12b871937ad4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sőt, elfogadhatatlan módon beavatkozik Románia belügyeibe.","shortLead":"Sőt, elfogadhatatlan módon beavatkozik Románia belügyeibe.","id":"20190520_Felmeres_a_romanok_tobbsege_szerint_Magyarorszag_ellenorzese_ala_akarja_vonni_Erdelyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb55bc23-a5d6-47f8-ae80-12b871937ad4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32de2a7-9b7c-4ba1-b017-9eee9359ff86","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_Felmeres_a_romanok_tobbsege_szerint_Magyarorszag_ellenorzese_ala_akarja_vonni_Erdelyt","timestamp":"2019. május. 20. 13:58","title":"Felmérés: a románok többsége szerint Magyarország ellenőrzése alá akarja vonni Erdélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f325755a-aa4f-469c-85f0-b4a943ffb09a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közös kép a Facebookra került.","shortLead":"A közös kép a Facebookra került.","id":"20190519_A_kertben_kisfiaval_tartott_kampanyszunetet_Dobrev_Klara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f325755a-aa4f-469c-85f0-b4a943ffb09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68aad4e-3976-49a0-8299-20eb07dbb0aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_A_kertben_kisfiaval_tartott_kampanyszunetet_Dobrev_Klara","timestamp":"2019. május. 19. 09:27","title":"A kertben, kisfiával tartott kampányszünetet Dobrev Klára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340b71cc-7a87-48f6-98df-88eed483fc83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rengeteg olyan, Google által fejlesztett alkalmazást bukhatnak a Huawei (és Honor) mobilok tulajdonosai, amik a hétköznapok szerves részévé váltak.","shortLead":"Rengeteg olyan, Google által fejlesztett alkalmazást bukhatnak a Huawei (és Honor) mobilok tulajdonosai, amik...","id":"20190520_huawei_google_alkalmazas_bojkott_play_aruhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=340b71cc-7a87-48f6-98df-88eed483fc83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7777eb76-0566-4de9-b6e8-e4e5ff6e502f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_huawei_google_alkalmazas_bojkott_play_aruhaz","timestamp":"2019. május. 20. 12:33","title":"Ezeket a Google-alkalmazásokat bukhatják a Huawei-felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b4d4f8-fb69-44c1-a081-e52850e78929","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Theresa May brit miniszterelnök szerint a kormány \"új, merész\" javaslatot terjeszt az alsóház elé, amikor a jövő hónapban szavazásra bocsátja a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) törvénybe iktatását célzó tervezetet.\r

\r

","shortLead":"Theresa May brit miniszterelnök szerint a kormány \"új, merész\" javaslatot terjeszt az alsóház elé, amikor a jövő...","id":"20190519_Theresa_May_vaganykodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60b4d4f8-fb69-44c1-a081-e52850e78929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76215ab-d86f-49fa-a478-6cf79262c075","keywords":null,"link":"/vilag/20190519_Theresa_May_vaganykodik","timestamp":"2019. május. 19. 13:28","title":"Theresa May vagánykodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820e962d-b5e0-44ec-9fc4-a88a93b71feb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentősen csökkentheti a műtéti kockázatot az új szimulátor.","shortLead":"Jelentősen csökkentheti a műtéti kockázatot az új szimulátor.","id":"20190518_Uj_modszer_segiti_az_orvosokat_az_erszukuletes_labak_megmenteseben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=820e962d-b5e0-44ec-9fc4-a88a93b71feb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80111731-3cb5-4c82-b801-8ebe5f01f09f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190518_Uj_modszer_segiti_az_orvosokat_az_erszukuletes_labak_megmenteseben","timestamp":"2019. május. 18. 21:08","title":"Új módszer segíti az orvosokat az érszűkületes lábak megmentésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61addde6-ec1e-4f73-b905-f17e78fd02dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén is közzétették szakmai javaslatukat. ","shortLead":"Idén is közzétették szakmai javaslatukat. ","id":"20190520_A_takaritok_szerint_orankent_2500_forintot_kellene_keresniuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61addde6-ec1e-4f73-b905-f17e78fd02dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bfd8843-01ec-44c1-8922-241a9e3b0b61","keywords":null,"link":"/kkv/20190520_A_takaritok_szerint_orankent_2500_forintot_kellene_keresniuk","timestamp":"2019. május. 20. 10:53","title":"A takarítók szerint óránként 2500 forintot kellene keresniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]