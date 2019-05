Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d5969f1-b191-4b43-b643-193875db25ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök nagy tisztelője volt Heinz-Christian Strache és az osztrák szélsőjobboldali Szabadságpárt, így Orbán Viktor egy fontos szövetségese került bajba.","shortLead":"A magyar miniszterelnök nagy tisztelője volt Heinz-Christian Strache és az osztrák szélsőjobboldali Szabadságpárt...","id":"20190518_Nemreg_meg_Orbannal_egyutt_akarta_vezetni_Europat_a_bukott_osztrak_alkancellar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d5969f1-b191-4b43-b643-193875db25ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd2a1f4-d870-4681-b53b-b2a4946fbb23","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_Nemreg_meg_Orbannal_egyutt_akarta_vezetni_Europat_a_bukott_osztrak_alkancellar","timestamp":"2019. május. 18. 14:40","title":"Nemrég még Orbánnal együtt akarta vezetni Európát a bukott osztrák alkancellár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2772f6cf-4276-4d1b-9569-12e8187df692","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyetlen pályázatot adtak be a felüljárók felújítására.","shortLead":"Egyetlen pályázatot adtak be a felüljárók felújítására.","id":"20190517_florian_ter_feluljaro_felujitas_bkk_kozbeszerzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2772f6cf-4276-4d1b-9569-12e8187df692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ec782a-c212-4b2b-835a-cb75198ba335","keywords":null,"link":"/kkv/20190517_florian_ter_feluljaro_felujitas_bkk_kozbeszerzes","timestamp":"2019. május. 17. 12:51","title":"Túl drága ajánlat érkezett, csúszik a Flórián tér felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf0a286-92b3-47fc-85a8-6086c66a987e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Duncan Laurance lett az első Arcade című dalával.","shortLead":"Duncan Laurance lett az első Arcade című dalával.","id":"20190519_Hollandia_gyozott_az_Eurovizios_Dalfesztivalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddf0a286-92b3-47fc-85a8-6086c66a987e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d23bea-9a48-4650-9c46-450701fb446a","keywords":null,"link":"/kultura/20190519_Hollandia_gyozott_az_Eurovizios_Dalfesztivalon","timestamp":"2019. május. 19. 09:41","title":"Hollandia győzött az Eurovíziós Dalfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc15dea8-2d90-4ce7-8e93-1830d3ed0987","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A robotépítő mérnökként dolgozó James Bruton szabadidejében szívesen készít robotos videókat. 