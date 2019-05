Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly 70 milliárd forintnál is több jutalékot tettek zsebre.","shortLead":"Tavaly 70 milliárd forintnál is több jutalékot tettek zsebre.","id":"20190510_Meg_mindig_megeri_biztositasi_ugynoknek_menni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6215ad1c-55a9-4dca-a2ff-2aeb062575d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Meg_mindig_megeri_biztositasi_ugynoknek_menni","timestamp":"2019. május. 10. 15:02","title":"Még mindig megéri biztosítási ügynöknek menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6d5654-1bd6-40ef-a1ba-122d0e6dc686","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az élettel való elégedettségünk Európában a sereghajtók között van, 50 felé vagyunk a legboldogtalanabbak, később a férfiak még kicsit „összekapják magukat”.","shortLead":"Az élettel való elégedettségünk Európában a sereghajtók között van, 50 felé vagyunk a legboldogtalanabbak, később...","id":"20190509_Kiderult_mikor_erzik_a_magyarok_magukat_a_legrosszabbul_a_borukben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb6d5654-1bd6-40ef-a1ba-122d0e6dc686&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"979328bc-93d6-47cd-8b19-55001078be0b","keywords":null,"link":"/elet/20190509_Kiderult_mikor_erzik_a_magyarok_magukat_a_legrosszabbul_a_borukben","timestamp":"2019. május. 09. 12:25","title":"Kiderült, mikor érzik a magyarok a legrosszabbul a bőrükben magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb53483-5269-425b-9d27-39f2bd983c5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google olyan funkciót épít a böngészőjébe, ami lehetővé teszi, hogy töröljük azokat a cookie-nak (sütinek) nevezett kis kódrészleteket, amelyek oldalakon átívelve követnek nyomon minket netezés közben.","shortLead":"A Google olyan funkciót épít a böngészőjébe, ami lehetővé teszi, hogy töröljük azokat a cookie-nak (sütinek) nevezett...","id":"20190509_google_chrome_bongeszo_felhasznaloi_adatok_nyomon_kovetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bb53483-5269-425b-9d27-39f2bd983c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74942202-b94e-4ef6-913f-9ddfc945db69","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_google_chrome_bongeszo_felhasznaloi_adatok_nyomon_kovetes","timestamp":"2019. május. 09. 11:33","title":"A Chrome böngésző új funkciója betesz majd a leskelődő weboldalaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nő végső kétségbeesésében írt a miniszterelnöknek. ","shortLead":"A nő végső kétségbeesésében írt a miniszterelnöknek. ","id":"20190509_Kitartast_es_minden_jot__irta_Orban_egy_kilakoltatasra_varo_9_gyerekes_csaladnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688c477d-8ef8-44bb-983f-5cf6d2b3e21c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Kitartast_es_minden_jot__irta_Orban_egy_kilakoltatasra_varo_9_gyerekes_csaladnak","timestamp":"2019. május. 09. 11:44","title":"\"Kitartást és minden jót\" – írta Orbán hivatala egy kilakoltatásra váró 9 gyerekes családnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c1b68f2-acef-4a93-ba5f-7d0802b90aca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy nappal korábban még meccslabdákat hárítva jutott tovább a svájci teniszező.\r

\r

","shortLead":"Egy nappal korábban még meccslabdákat hárítva jutott tovább a svájci teniszező.\r

\r

","id":"20190510_Ket_meccslabdarol_kapott_ki_Federer_Madridban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c1b68f2-acef-4a93-ba5f-7d0802b90aca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3b2da4-7c4a-4a6e-a11f-f70c7e03c4f3","keywords":null,"link":"/sport/20190510_Ket_meccslabdarol_kapott_ki_Federer_Madridban","timestamp":"2019. május. 10. 20:04","title":"Két meccslabdáról kapott ki Federer Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fea7e3f-32b3-4d64-8352-3e67d5005e82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak a tavalyi évben 21-en haltak meg vonatátkelőnél, szinte kivétel nélkül saját hibájukból.","shortLead":"Csak a tavalyi évben 21-en haltak meg vonatátkelőnél, szinte kivétel nélkül saját hibájukból.","id":"20190509_sorompo_vasutiatjaro_mezotur","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fea7e3f-32b3-4d64-8352-3e67d5005e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e078d83-cb40-4fbb-a595-d336eae10b62","keywords":null,"link":"/cegauto/20190509_sorompo_vasutiatjaro_mezotur","timestamp":"2019. május. 09. 08:58","title":"Nem bírt várni a robogós a vasúti átjárónál, de kétszer is fennakad a sorompón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d3b623-3e26-4d52-8434-ebcd894ef21c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Pénzért törölt adótartozásokat. De egymás közt egyenlően osztoztak.","shortLead":"Pénzért törölt adótartozásokat. De egymás közt egyenlően osztoztak.","id":"20190510_NAVtisztviselot_iteltek_el_korrupcioert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92d3b623-3e26-4d52-8434-ebcd894ef21c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58fd3021-a7c5-401e-a440-0ae8ee7ef1ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_NAVtisztviselot_iteltek_el_korrupcioert","timestamp":"2019. május. 10. 10:10","title":"NAV-tisztviselőt ítéltek el korrupcióért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"245f9686-65dd-4609-8cb3-b0edbf1187d9","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A kilencvenes évek B kategóriás filmjeinek hangulata köszön vissza a Mortal Kombat aktuális kiadásának meneteit lezáró, minden korábbinál érzékletesebb kivégzések stílusában. A Mortal Kombat 11-ben a műfaj rajongói aligha fognak csalódni. Aki pedig két évtizede időnként bele-belelesett az akkoriban burjánzó kábelcsatornák éjszakai műsorfolyamában sugárzott horrorokba, annak nem csak a vér önti majd el a képernyőjét, hanem a nosztalgia is.","shortLead":"A kilencvenes évek B kategóriás filmjeinek hangulata köszön vissza a Mortal Kombat aktuális kiadásának meneteit lezáró...","id":"20190509_mortal_kombat_11_teszt_kritika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=245f9686-65dd-4609-8cb3-b0edbf1187d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d2ad0df-4b52-431d-8037-45b15bb7aaa7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_mortal_kombat_11_teszt_kritika","timestamp":"2019. május. 10. 20:00","title":"Rémes és véres a mese, de pont ezt imádják benne sok millióan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]