Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"600644d0-9635-4d31-a8dd-fdc1d9386cec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk Mozgalom EP-listavezetője még pénteken, önként mondott le az őt megillető mentelmi jogról, miután a törökszentmiklósi rendőrkapitányság eljárást indított ellene gyülekezési joggal való visszaélés miatt.","shortLead":"A Mi Hazánk Mozgalom EP-listavezetője még pénteken, önként mondott le az őt megillető mentelmi jogról, miután...","id":"20190520_toroczkai_laszlo_mentelmi_jog_ep_valasztas_listavezeto_lemondas_mi_hazank_torokszentmiklos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=600644d0-9635-4d31-a8dd-fdc1d9386cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb10172-ba0d-4fe2-842f-bac8588e120f","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_toroczkai_laszlo_mentelmi_jog_ep_valasztas_listavezeto_lemondas_mi_hazank_torokszentmiklos","timestamp":"2019. május. 20. 15:59","title":"Lemondott Toroczkai a mentelmi jogáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a11a7c0-1496-422b-8073-3f2e7a8a6375","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy kerületben dolgoznak. ","shortLead":"Négy kerületben dolgoznak. ","id":"20190520_Megkezdodott_a_fovarosi_patkanyirtas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a11a7c0-1496-422b-8073-3f2e7a8a6375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cbe9bb6-fdc1-47c4-8ac8-78397f5024d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Megkezdodott_a_fovarosi_patkanyirtas","timestamp":"2019. május. 20. 17:15","title":"Megkezdődött a fővárosi patkányirtás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jelek szerint az atomcég számára is fontos az összetartás erősítése. ","shortLead":"A jelek szerint az atomcég számára is fontos az összetartás erősítése. ","id":"20190522_csapatepito_trening_paks_ii_zrt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"836da570-cd2d-4d3a-a735-102f10048cff","keywords":null,"link":"/kkv/20190522_csapatepito_trening_paks_ii_zrt","timestamp":"2019. május. 22. 06:15","title":"Közel 18 millió forintból tartanak csapatépítőket az új paksi blokkokat építőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36a0176-79fe-4332-9acc-a72d10bcd80c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épület több üzletét is kiürítették.","shortLead":"Az épület több üzletét is kiürítették.","id":"20190520_tuz_fust_westend_katasztrofavedelem_tuzolto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f36a0176-79fe-4332-9acc-a72d10bcd80c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff14620-666a-4336-9378-a8ccf4dece61","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_tuz_fust_westend_katasztrofavedelem_tuzolto","timestamp":"2019. május. 20. 16:40","title":"Tűz volt a Westendben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A zene-streamelésben jeleskedő Spotify egy ígéretes eszközt tesztel autósok számára. A mögöttes szándék azonban kérdőjeles, ugyanis a cég nem is akarja forgalmazni a készüléket, holott azt igazán kedvelnék a gépkocsiban utazók.","shortLead":"A zene-streamelésben jeleskedő Spotify egy ígéretes eszközt tesztel autósok számára. A mögöttes szándék azonban...","id":"20190522_spotify_car_thing_hangvezerelt_digitalis_asszisztens_tesztelese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea9058d-dbf5-40a4-ad03-165bc367c952","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_spotify_car_thing_hangvezerelt_digitalis_asszisztens_tesztelese","timestamp":"2019. május. 22. 13:03","title":"Izgalmas hardvert tesztel a Spotify, csak épp nem akarja árulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0242d6d5-2e37-4016-93cd-76e8d2a13731","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány mindent meg akar tenni, hogy a magyar föld továbbra is a magyar gazdák kezében maradjon. ","shortLead":"A kormány mindent meg akar tenni, hogy a magyar föld továbbra is a magyar gazdák kezében maradjon. ","id":"20190521_Brusszel_a_spekulansokat_vedi__reagalt_a_kormany_a_foldtorveny_elleni_dontesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0242d6d5-2e37-4016-93cd-76e8d2a13731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa31e84-dd2b-4251-9162-646d27f72fcb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190521_Brusszel_a_spekulansokat_vedi__reagalt_a_kormany_a_foldtorveny_elleni_dontesre","timestamp":"2019. május. 21. 15:58","title":"\"Brüsszel a spekulánsokat védi\" – reagált a kormány a földtörvény elleni döntésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"600cea2b-c59d-4026-8f78-db56b26759af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kevesebb, mint 500 ember ment el a törökszentmiklósi tüntetésre, ahová több ellentüntető csoport is érkezett. A tüntetésnek fél 9-kor lett vége, a tüntetők nagy része együtt hagyta el a helyszínt, a romák lakta részt egy időre lezárta a rendőrség. Elterjedt, hogy néhány tüntető mégis a helyszínre megy, a hangulat fél 10 fele nyugodott meg. ","shortLead":"Kevesebb, mint 500 ember ment el a törökszentmiklósi tüntetésre, ahová több ellentüntető csoport is érkezett...","id":"20190521_torokszentmiklos_toroczkai_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=600cea2b-c59d-4026-8f78-db56b26759af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4160e9-d9d3-4af5-bc15-1aa4d0bbf7f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_torokszentmiklos_toroczkai_tuntetes","timestamp":"2019. május. 21. 20:44","title":"Erődemonstrációnak kevés volt Toroczkai tüntetése, de a hangulat utána is feszült volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dfecf2c-5f99-4a80-8fe8-1d0d9176719c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Momir Ilic nyártól segédedző lesz a kézilabdaklubnál. ","shortLead":"Momir Ilic nyártól segédedző lesz a kézilabdaklubnál. ","id":"20190521_momir_ilic_visszavonulas_veszprem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dfecf2c-5f99-4a80-8fe8-1d0d9176719c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5713d09-3a10-44ed-8d3e-b04130aeb4dd","keywords":null,"link":"/sport/20190521_momir_ilic_visszavonulas_veszprem","timestamp":"2019. május. 21. 14:20","title":"Visszavonul a Veszprém sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]