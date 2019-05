Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Hangzatos retorikájukkal szemben nem erősítik, sokkal inkább veszélyt jelentenek a közvetlen demokráciára a ma különösen a jobboldalon egyre nagyobb teret nyerő populista politikusok.

2019. május. 25. 14:00

Baj-e, ha Orbán Viktor populista? Jimmy Carter is annak nevezte magát Utoljára 2015 első negyedévében kerestek annyi pénzt az önkéntes nyugdíjpénztárak a tagjaiknak, mint most. Az MNB friss statisztikája szerint az önkéntes kasszák az év első három hónapjában vagyonarányosan 3,54%-ot kerestek tagjaiknak, ami a tavalyi ínséges év után felüdülés lehet a nyugdíjra gyűjtőknek. Ennél is jobban szerepeltek a magánnyugdíjpénztárak, ahol a vagyonarányos befektetési tevékenység hozama 4,26%-ot ért el. 2019. május. 25. 13:26

Örülhetnek a nyugdíjra gyűjtők, a tavalyi ínséges év után jobban teljesítettek a pénztárak

Európa-szerte egyre több drón jelenik meg a légtérben, ezért az Európai Bizottság pénteken új uniós szabályokat fogadott el annak érdekében, hogy az emberek védelmét és biztonságát a levegőben és a földön is biztosítsa – közölte a testület sajtószolgálata.

2019. május. 25. 09:38

Elfogadták az új EU-s drónszabályokat, 2020-tól mindenkire vonatkoznak A BMW X2 M35i több tekintetben is új fejezetet nyit az autógyár történelmében, és bár SUV-jellegű formatervvel bír, a gyakorlatban nem sok választja el egy valódi kompakt sportautótól.

2019. május. 25. 17:30

Leglegleg: kipróbáltuk a BMW 306 lóerős új mini divatterepjáróját

A Földközi-tengerben az ámbráscet (amely a bálnák egy fajtája) kihalófélben van.

","shortLead":"A Földközi-tengerben az ámbráscet (amely a bálnák egy fajtája) kihalófélben van.\r

2019. május. 26. 13:52

Öt bálna halt meg az olasz partoknál, kettő gyomrában találtak műanyagot

A vonat elé lépő 49 éves férfi a helyszínen életét vesztette.

2019. május. 26. 10:30

Felthetetően öngyilkos lett a férfi, akit elgázolt a vonat Sárvárnál

Egy idős nő vesztette életét a szekszárdi balesetben.

2019. május. 24. 21:02

Temetőben történt halálos gázolás

\r

A hazai állatkertek közül az első, Európa 110 vezető állatkertje között pedig a 17. helyen áll a Fővárosi Állat- és Növénykert.

2019. május. 25. 10:44

Európa legjobbjai között a budapesti állatkert