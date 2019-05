Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0db2e45-754d-4b53-8df4-c017c472c65e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A KFT azért nem hagyja cserben a rajongókat a ma esti koncertjükön.","shortLead":"A KFT azért nem hagyja cserben a rajongókat a ma esti koncertjükön.","id":"20190524_Laar_Andras_taxiban_ulve_karambolozott_most_nem_tud_gitarozni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0db2e45-754d-4b53-8df4-c017c472c65e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7b74f90-b0bc-4eb3-8837-2885b7468651","keywords":null,"link":"/kultura/20190524_Laar_Andras_taxiban_ulve_karambolozott_most_nem_tud_gitarozni","timestamp":"2019. május. 24. 11:04","title":"Laár András taxiban ülve karambolozott, most nem tud gitározni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecfbd2e2-2108-4d7a-98dc-09a5260e5947","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy óriási jogi vita ért véget. ","shortLead":"Egy óriási jogi vita ért véget. ","id":"20190524_The_Bitter_Sweet_Symphony_jogok_The_Verve_Rolling_Stones","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecfbd2e2-2108-4d7a-98dc-09a5260e5947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb861bc0-bdb7-43c8-bf70-72f925437e89","keywords":null,"link":"/kultura/20190524_The_Bitter_Sweet_Symphony_jogok_The_Verve_Rolling_Stones","timestamp":"2019. május. 24. 10:11","title":"Több mint húsz év után végre tisztázták a The Bitter Sweet Symphony jogait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00022aa-d28a-4452-9fe2-959311c1007e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ácsi bankfiók vezetője 2002 és 2013 között sikkasztgatott el kis összegeket, szépen összegyűlt az évek során a 22 millió.","shortLead":"Az ácsi bankfiók vezetője 2002 és 2013 között sikkasztgatott el kis összegeket, szépen összegyűlt az évek során a 22...","id":"20190524_22_millio_forintot_lopott_ki_bankjabol_a_fiokvezeto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e00022aa-d28a-4452-9fe2-959311c1007e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4886e1f9-f889-4996-bbaf-c8321043794c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190524_22_millio_forintot_lopott_ki_bankjabol_a_fiokvezeto","timestamp":"2019. május. 24. 09:12","title":"22 millió forintot lopott ki bankjából a fiókvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c99f7ff-9821-4b87-a015-d5475174a0f5","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ez az újfajta töltő hétszer nagyobb teljesítményű, mint az egyelőre még mindig nem túl gyakori villámtöltők. És hamarosan hazánkban is elérhető lesz.","shortLead":"Ez az újfajta töltő hétszer nagyobb teljesítményű, mint az egyelőre még mindig nem túl gyakori villámtöltők. És...","id":"20190525_kiprobaltuk_az_elso_tenyleg_hipergyors_villanyautotoltot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c99f7ff-9821-4b87-a015-d5475174a0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f9808f-d9fe-4412-8f1e-f104a042b743","keywords":null,"link":"/cegauto/20190525_kiprobaltuk_az_elso_tenyleg_hipergyors_villanyautotoltot","timestamp":"2019. május. 25. 06:41","title":"Kipróbáltuk az első tényleg hipergyors villanyautó-töltőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c349e79-028c-4df1-a3ee-29e4982b1922","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy jogerős bírósági ítélet szerint beolvasandó helyreigazítást már hetek óta nem tesz közzé a tévé. ","shortLead":"Egy jogerős bírósági ítélet szerint beolvasandó helyreigazítást már hetek óta nem tesz közzé a tévé. ","id":"20190524_Vegrehajtot_kuld_a_Jobbik_a_TV2re","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c349e79-028c-4df1-a3ee-29e4982b1922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247ce390-9a4b-40a2-add8-6a5ed80b494a","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Vegrehajtot_kuld_a_Jobbik_a_TV2re","timestamp":"2019. május. 24. 18:24","title":"Végrehajtót küld a Jobbik a TV2-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd3ddd5-6b10-4157-b172-bdaf2cd3b343","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Megmutatjuk, kire és mire szavazhat most vasárnap az európai parlamenti választásokon. Azoknak a pártoknak a jelöltjeit, illetve programjait szedtük össze, amelyek szerintünk esélyesek arra, hogy kijussanak Brüsszelbe. ","shortLead":"Megmutatjuk, kire és mire szavazhat most vasárnap az európai parlamenti választásokon. Azoknak a pártoknak...","id":"20190524_Ha_meg_nem_tudja_kire_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fd3ddd5-6b10-4157-b172-bdaf2cd3b343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f084d24-959a-4b2b-98d0-c9ae7dbfa09a","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Ha_meg_nem_tudja_kire_kell","timestamp":"2019. május. 24. 13:10","title":"Ha még nem tudja, nézze meg, kire szavazhat vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89ef434-ebb1-4fca-8057-bfaa5d4bed3e","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"A Brüsszel elleni hadviselés konoksága láttán egyre többekben vetődik fel a kérdés, nem fogja-e kivezetni az Orbán-kormány Magyarországot az Európai Unióból, illetve nem löki-e el magától renitens tagját az unió vezetése. Bár mindez fikció, nem árt egy pillantást vetni a rémforgatókönyv lehetséges és számszerűsíthető következményeire. Farkas Zoltán elemzésének második része.","shortLead":"A Brüsszel elleni hadviselés konoksága láttán egyre többekben vetődik fel a kérdés, nem fogja-e kivezetni...","id":"20190524_Mi_van_ha_a_Brexit_utan_jon_a_Huxit_2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c89ef434-ebb1-4fca-8057-bfaa5d4bed3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b61198f-fd94-4da2-b1d3-35f53c73715f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190524_Mi_van_ha_a_Brexit_utan_jon_a_Huxit_2","timestamp":"2019. május. 24. 15:35","title":"Mi történik a magyar gazdasággal, ha a Brexit után jön a Huxit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e42a93-fb40-459c-b70e-0a7ea6c48fa3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A magas rangú bonobó nőstények arra használják pozíciójukat, hogy biztosítsák fiaik számára a szaporodás lehetőségét. A lányok ellenben nem kapnak ilyen a támogatást.","shortLead":"A magas rangú bonobó nőstények arra használják pozíciójukat, hogy biztosítsák fiaik számára a szaporodás lehetőségét...","id":"20190525_bonobo_anyak_segitik_fiaikat_a_parvalasztasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01e42a93-fb40-459c-b70e-0a7ea6c48fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb403f9-2dd8-40c8-a24a-5e869d92c746","keywords":null,"link":"/tudomany/20190525_bonobo_anyak_segitik_fiaikat_a_parvalasztasban","timestamp":"2019. május. 25. 17:03","title":"Az anya bonobó majmok intézik a barátnőt a fiaiknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]