[{"available":true,"c_guid":"ccd0e16a-b607-4d8e-a438-efe550a1caf2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Januárban kezdte el tesztelni a Google azt a térképes újítását, aminek köszönhetően előre észlelhetők a sebességmérő kamerák az utakon. Úgy tűnik, a fejlesztést időközben nálunk, magyaroknál is bekapcsolták. ","shortLead":"Januárban kezdte el tesztelni a Google azt a térképes újítását, aminek köszönhetően előre észlelhetők a sebességmérő...","id":"20190528_google_maps_terkep_traffipax_sebessegmero_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccd0e16a-b607-4d8e-a438-efe550a1caf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e314ab5-c5f2-41de-a33c-2de8f0806742","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_google_maps_terkep_traffipax_sebessegmero_kamera","timestamp":"2019. május. 28. 14:03","title":"Már nálunk is működik a Google Térkép nagyszerű újítása, amiért nagyon hálásak lesznek az autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megsebesült két vétlen járókelő is.","shortLead":"Megsebesült két vétlen járókelő is.","id":"20190528_Bandatamadasban_gyilkoltak_meg_rendoroket_Mexikoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd60520-f23c-4e74-aabc-715ff9996de3","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Bandatamadasban_gyilkoltak_meg_rendoroket_Mexikoban","timestamp":"2019. május. 28. 08:01","title":"Bandatámadásban gyilkoltak meg rendőröket Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7030a8-650c-4b9c-a766-e38eaa07a9b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kitérő választ adott Tállai András, amikor megkérdezték a letelepedési kötvényprogram részleteiről.","shortLead":"Kitérő választ adott Tállai András, amikor megkérdezték a letelepedési kötvényprogram részleteiről.","id":"20190528_Nem_arulja_el_a_kormany_mennyi_penzt_kaptak_a_letelepedesi_kotvenyes_cegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d7030a8-650c-4b9c-a766-e38eaa07a9b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962a40b8-a3cb-4805-96ca-95085d614da2","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_Nem_arulja_el_a_kormany_mennyi_penzt_kaptak_a_letelepedesi_kotvenyes_cegek","timestamp":"2019. május. 28. 15:49","title":"Nem árulja el a kormány, mennyi pénzt kaptak a letelepedési kötvényes cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra sem tudni, mikor rukkol elő az újfajta operációs rendszerével a Microsoft, most azonban elárultak néhány részletet róla.","shortLead":"Továbbra sem tudni, mikor rukkol elő az újfajta operációs rendszerével a Microsoft, most azonban elárultak néhány...","id":"20190529_microsoft_windows_frissites_windows_lite_operacios_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387cf3c0-f540-499a-9140-56791f3b780a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_microsoft_windows_frissites_windows_lite_operacios_rendszer","timestamp":"2019. május. 29. 19:03","title":"Teljesülhet a Windows-felhasználók álma a Microsoft új, titkos operációs rendszerével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"212aa591-0fe2-45fc-8777-1faf02513af9","c_author":"ELTE ÁJK","category":"brandchannel","description":"A büntetőeljárási reform alapja a hatékonyság megteremtése volt, ezért az új kódexnél leginkább az eljárás gyorsítása és egyszerűsítése lebegett a jogalkotó szeme előtt. Ez azt jelenti, hogy azokban az ügyekben, ahol a felek között konszenzus van, a tárgyalást elkerülő technikák alkalmazására is sor kerülhet.","shortLead":"A büntetőeljárási reform alapja a hatékonyság megteremtése volt, ezért az új kódexnél leginkább az eljárás gyorsítása...","id":"elteajk_20181218_Vadalku_magyar_modra__Egyezsegkotes_a_buntetoeljarasban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=212aa591-0fe2-45fc-8777-1faf02513af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa507b2e-d25c-4922-b43d-9f273da89ff9","keywords":null,"link":"/brandchannel/elteajk_20181218_Vadalku_magyar_modra__Egyezsegkotes_a_buntetoeljarasban","timestamp":"2019. május. 28. 11:30","title":"Vádalku magyar módra? – Egyezségkötés a büntetőeljárásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"ELTE Állam- és Jogtudományi Kar","c_partnerlogo":"05cd6e4f-53ed-4d15-8570-be783ae74000","c_partnertag":"elteajk"},{"available":true,"c_guid":"24d891b8-aa58-4ffc-b662-9bab607fc54f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb előzményfilmet tervez Ridley Scott.\r

\r

","shortLead":"Újabb előzményfilmet tervez Ridley Scott.\r

\r

","id":"20190528_Jon_egy_ujabb_Alienfilm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24d891b8-aa58-4ffc-b662-9bab607fc54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb62932-a29e-4208-a306-4b18c0101b86","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Jon_egy_ujabb_Alienfilm","timestamp":"2019. május. 28. 16:42","title":"Jön egy újabb Alien-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87bf8645-5057-46bb-a08a-79f577e7409c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-s politikus a parlamentben gratulált a vasárnapi EP-választások győztesének, és azt ígérte, mindent megtesznek azért, hogy megértsék, mit üzentek a pártjának polgárok.","shortLead":"Az LMP-s politikus a parlamentben gratulált a vasárnapi EP-választások győztesének, és azt ígérte, mindent megtesznek...","id":"20190528_Ungar_Peter_bocsanatot_kert_az_LMP_korabbi_szavazoitol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87bf8645-5057-46bb-a08a-79f577e7409c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4954314-5000-4ce6-95f4-803f75ebd97c","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Ungar_Peter_bocsanatot_kert_az_LMP_korabbi_szavazoitol","timestamp":"2019. május. 28. 11:46","title":"Ungár Péter bocsánatot kért az LMP korábbi szavazóitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"506681f2-2011-47e1-8c6b-cda95a6c71a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alábbiakban élő bejelentkezésünket láthatják a halálos áldozatokkal járó szerdai hajóbaleset helyszínéről, a Duna pesti rakpartjáról.","shortLead":"Az alábbiakban élő bejelentkezésünket láthatják a halálos áldozatokkal járó szerdai hajóbaleset helyszínéről, a Duna...","id":"20190529_Video_bejelentkezesunk_a_dunai_hajobaleset_helyszinerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=506681f2-2011-47e1-8c6b-cda95a6c71a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd29fd7-32e6-4e29-8e5a-1bf18df127c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Video_bejelentkezesunk_a_dunai_hajobaleset_helyszinerol","timestamp":"2019. május. 29. 23:59","title":"Videós bejelentkezésünk a dunai hajóbaleset helyszínéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]