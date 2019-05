Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f40272f1-46da-4bd2-9ae2-d9fe4e6c66da","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább huszonhárom koszovói szerbet és bosnyákot, köztük rendőröket fogott el szervezett bűnözés gyanújával a Rosu koszovói különleges rendőri alakulat kedden Észak-Koszovóban. A koszovói elnök a szervezett bűnözés elleni harc támogatására szólított fel, míg a szerb elnök közölte: ha szerbek is veszélybe kerülnek, Belgrád lépni fog.","shortLead":"Legalább huszonhárom koszovói szerbet és bosnyákot, köztük rendőröket fogott el szervezett bűnözés gyanújával a Rosu...","id":"20190528_Lovoldozes_volt_EszakKoszovoban_legalabb_ketten_megsebesultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f40272f1-46da-4bd2-9ae2-d9fe4e6c66da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2748aaa-f6e3-45ba-9234-502a37968fda","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Lovoldozes_volt_EszakKoszovoban_legalabb_ketten_megsebesultek","timestamp":"2019. május. 28. 13:16","title":"Lövöldözés volt Észak-Koszovóban - a szerb elnök teljes harckészültségbe helyezte a hadsereget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde97489-76e9-40f9-a0f4-3c4f5bc9236c","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A magyar autók egyre idősebbek, az átlagéletkoruk már 14,2 évre emelkedett. Hiába hozzák át a kocsikat megkímélt állapotban Nyugat-Európából, ha azok régebbi motorjai túlzottan szennyezik a környezetet. Ezen a helyzeten változtatna most a kormány terve.","shortLead":"A magyar autók egyre idősebbek, az átlagéletkoruk már 14,2 évre emelkedett. Hiába hozzák át a kocsikat megkímélt...","id":"20190528_hasznaltauto_import_behozatal_regisztracios_ado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fde97489-76e9-40f9-a0f4-3c4f5bc9236c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13c69a1-cc21-429e-897d-af67ee98d911","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_hasznaltauto_import_behozatal_regisztracios_ado","timestamp":"2019. május. 28. 15:48","title":"A németek sem jókedvükben dobják el a régi autót. Szerencsére ilyenkor jön a magyar nepper","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7da6b46a-f8d6-47d7-8e0d-6688f09e0add","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országszerte károkat okoz a vihar, a tűzoltókat kora estig csaknem 180 esetben riasztották. A BKK több járata nem közlekedik, a vonatok, és a közúti közlekedés jól tartja magát országosan.","shortLead":"Országszerte károkat okoz a vihar, a tűzoltókat kora estig csaknem 180 esetben riasztották. A BKK több járata nem...","id":"20190529_Kidolt_fakhoz_elarasztott_pincekhez_leszakadt_vezetekekhez_hivjak_a_tuzoltokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7da6b46a-f8d6-47d7-8e0d-6688f09e0add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d0952ba-3ab6-43b4-a4eb-6a8562658099","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Kidolt_fakhoz_elarasztott_pincekhez_leszakadt_vezetekekhez_hivjak_a_tuzoltokat","timestamp":"2019. május. 29. 19:51","title":"Kidőlt fákhoz, elárasztott pincékhez, leszakadt vezetékekhez hívják a tűzoltókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell többet billentyűznie (különösképp, ha angolul is tud picit), ugyanis az eddigieknél is okosabbá vált a YouTube hangalapú keresési funkciója.","shortLead":"Nem kell többet billentyűznie (különösképp, ha angolul is tud picit), ugyanis az eddigieknél is okosabbá vált a YouTube...","id":"20190528_mobilos_youtube_hang_alapu_kereses_javitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"333346ec-d5fc-444e-9397-c2c05529b4b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_mobilos_youtube_hang_alapu_kereses_javitasa","timestamp":"2019. május. 28. 11:03","title":"Nézze meg, változott a mobilos YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b23255-3599-4da0-8349-a8b59f37ebd8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Különben semmilyen együttműködés nem képzelhető a Macron-párt és a Néppárt között.","shortLead":"Különben semmilyen együttműködés nem képzelhető a Macron-párt és a Néppárt között.","id":"20190528_Macron_ragaszkodik_ahhoz_hogy_a_Neppart_rakja_ki_a_Fideszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1b23255-3599-4da0-8349-a8b59f37ebd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c67c74-d2a1-4a90-9538-2f4474132549","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Macron_ragaszkodik_ahhoz_hogy_a_Neppart_rakja_ki_a_Fideszt","timestamp":"2019. május. 28. 12:52","title":"Macron ragaszkodik ahhoz, hogy a Néppárt rakja ki a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26471d83-b65b-4240-8b4c-ae0f20609e00","c_author":"Gergely Zsófia","category":"kkv","description":"Új gazdája van a közfelháborodást generáló, termálvizes lórehabilitációs központnak: az Orbán-kormány a Magyar Lovassport Szövetség helyett direktben egy olyan kisvárdai kft.-re bízza a beruházást – és ezzel a 2,2 milliárd forint közpénzt –, amely összefüggésbe hozható Seszták Miklós köreivel – szúrtuk ki egy kormányhatározatban. A lówellnessre pántlikázott pénz átcsoportosítását az új kedvezményezetthez Palkovics László innovációs miniszternek kell intéznie.","shortLead":"Új gazdája van a közfelháborodást generáló, termálvizes lórehabilitációs központnak: az Orbán-kormány a Magyar...","id":"20190529_lowellness_kisvarda_kormanyhatarozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26471d83-b65b-4240-8b4c-ae0f20609e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3489ab09-0ae7-41ca-adff-1d817957f12b","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_lowellness_kisvarda_kormanyhatarozat","timestamp":"2019. május. 30. 06:00","title":"Orbán másra bízza a milliárdos lówellnessközpont építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12835f1e-ca4c-47e4-9682-b96fc41ae48e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Peter Gaillard a döntést azzal indokolta, hogy az ő korában már nem lehet ennyit várni, mert meg is halhat, mire sorra kerül az otthoni listán.","shortLead":"Peter Gaillard a döntést azzal indokolta, hogy az ő korában már nem lehet ennyit várni, mert meg is halhat, mire sorra...","id":"20190528_Nem_akart_80_hetet_varni_Litvaniaba_utazott_csipoprotezisert_a_86_eves_brit_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12835f1e-ca4c-47e4-9682-b96fc41ae48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a817597d-5a39-4095-877e-f53dba4472c3","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_Nem_akart_80_hetet_varni_Litvaniaba_utazott_csipoprotezisert_a_86_eves_brit_ferfi","timestamp":"2019. május. 28. 14:38","title":"Nem akart 80 hetet várni, Litvániába utazott csípőprotézisért a 86 éves brit férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa699b7a-1fe8-4ff9-94b1-601e182891db","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az idei, Zamárdiba vitt versenyt is megtartják még, de aztán ennyi volt a zúgásból, berregésből – élt 16 évet. ","shortLead":"Az idei, Zamárdiba vitt versenyt is megtartják még, de aztán ennyi volt a zúgásból, berregésből – élt 16 évet. ","id":"20190529_red_bull_air_race_megszunik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa699b7a-1fe8-4ff9-94b1-601e182891db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e04fa0d-b0fd-4620-b5a8-57c88319c193","keywords":null,"link":"/sport/20190529_red_bull_air_race_megszunik","timestamp":"2019. május. 29. 13:18","title":"Megszűnik a Red Bull Air Race","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]