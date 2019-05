Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b888a5c0-7d86-47ba-ba77-a83b30925a45","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alapvetően egy nem túl izgalmas alkatrész a kipufogó, azonban a tervezők ezúttal olyan munkát végeztek, hogy sok autórajongó nemcsak a kocsijába, hanem a nappalijába is elfogadná ezt a példányt.","shortLead":"Alapvetően egy nem túl izgalmas alkatrész a kipufogó, azonban a tervezők ezúttal olyan munkát végeztek, hogy sok...","id":"20190530_mar_muveszet_ahogy_az_olaszok_ezt_a_kipufogot_megalkottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b888a5c0-7d86-47ba-ba77-a83b30925a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26da3e49-527e-48c4-8265-c3e86aa9a292","keywords":null,"link":"/cegauto/20190530_mar_muveszet_ahogy_az_olaszok_ezt_a_kipufogot_megalkottak","timestamp":"2019. május. 30. 08:21","title":"Már művészet, ahogy az olaszok ezt a kipufogót megalkották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a82f07c-74b1-46f8-9963-34e9b66bafcf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A brit kormány hozzájárulását szinte biztosan nem fogják megkapni a skótok a népszavazáshoz, de azért próbálkoznak.","shortLead":"A brit kormány hozzájárulását szinte biztosan nem fogják megkapni a skótok a népszavazáshoz, de azért próbálkoznak.","id":"20190529_Beadta_a_skot_kormany_az_uj_fuggetlensegi_nepszavazasrol_szolo_torvenyjavaslatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a82f07c-74b1-46f8-9963-34e9b66bafcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215732ae-e564-4b6f-b5a6-e373079cef09","keywords":null,"link":"/vilag/20190529_Beadta_a_skot_kormany_az_uj_fuggetlensegi_nepszavazasrol_szolo_torvenyjavaslatot","timestamp":"2019. május. 29. 18:19","title":"Beadta a skót kormány az új függetlenségi népszavazásról szóló törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed8c251-0cc2-441e-a613-97becca659e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester az érintett társaságokat is bevonná. Közben a BKV-vezér elrendelte a közlekedési társaság kishajóinak műszaki felülvizsgálatát.","shortLead":"A főpolgármester az érintett társaságokat is bevonná. Közben a BKV-vezér elrendelte a közlekedési társaság kishajóinak...","id":"20190530_Tarlos_a_dunai_hajobalesetrol_Meg_kell_vizsgalni_jo_helyen_vannake_a_szallodahajok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ed8c251-0cc2-441e-a613-97becca659e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4794ecb0-9d92-4bcc-8987-d084ec9dfc02","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Tarlos_a_dunai_hajobalesetrol_Meg_kell_vizsgalni_jo_helyen_vannake_a_szallodahajok","timestamp":"2019. május. 30. 12:04","title":"Tarlós a dunai hajóbalesetről: Meg kell vizsgálni, jó helyen vannak-e a szállodahajók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1560fb56-7d1b-4d3c-94f3-a28d96454779","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone 5s volt az első olyan iOS-es eszköz, amelybe ujjlenyomat-olvasó (Touch ID) került. Ezt az azonosítási eszközt váltotta le később (teljesen) az arcfelismerés (Face ID). A legújabb hírek szerint viszont a jövő évi iPhone-okban újra lehet ujjlenyomatszkenner, persze a kor kihívásainak megfelelően sokkal fejlettebb formában érkezhet.","shortLead":"Az iPhone 5s volt az első olyan iOS-es eszköz, amelybe ujjlenyomat-olvasó (Touch ID) került. Ezt az azonosítási eszközt...","id":"20190530_apple_iphone_2019_touchid_visszater_ujjlenyomat_leolvaso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1560fb56-7d1b-4d3c-94f3-a28d96454779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd4dc14-db49-414d-8c0b-ce833c08f0d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_apple_iphone_2019_touchid_visszater_ujjlenyomat_leolvaso","timestamp":"2019. május. 30. 11:03","title":"Visszahozza az Apple az iPhone-okba, amit már nagyon hiányolnak a felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28126294-4266-4aa0-a854-251004a063fc","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"A magyar kormányfőtől váratlan ütőlappal vitték el az osztrák tök felsőt, Gyurcsány Ferenc pedig Klára asszony válla fölött kibicel, de már alig várja, hogy újra beszállhasson a partiba. Ez a HVG hetilap szubjektív lapajánlója.","shortLead":"A magyar kormányfőtől váratlan ütőlappal vitték el az osztrák tök felsőt, Gyurcsány Ferenc pedig Klára asszony válla...","id":"201922_partiban_maradni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28126294-4266-4aa0-a854-251004a063fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c715e12-e39b-4925-92e7-840c35f013bf","keywords":null,"link":"/itthon/201922_partiban_maradni","timestamp":"2019. május. 30. 13:51","title":"Nagy Gábor: Partiban maradni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11bc45d4-b026-472c-bb2f-a81776c8b22b","c_author":"Kovács Gábor","category":"enesacegem","description":"Vagy már korábban bejelentette, vagy elhanyagolható hatású, vagy homályos intézkedéseket tartalmaz a kormány gazdaságvédelmi akcióterve. Pedig bőven lenne tennivaló, a magyar adórendszer komoly gátja a versenyképességnek.","shortLead":"Vagy már korábban bejelentette, vagy elhanyagolható hatású, vagy homályos intézkedéseket tartalmaz a kormány...","id":"20190530_Kemeny_adoszakertoi_kriktika_Csak_az_erdemi_lepeseket_sporolta_ki_a_kormany_a_gazdasagvedelmi_akciotervbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11bc45d4-b026-472c-bb2f-a81776c8b22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d1ef74-95ef-4447-8a8e-72a4f7455bc6","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190530_Kemeny_adoszakertoi_kriktika_Csak_az_erdemi_lepeseket_sporolta_ki_a_kormany_a_gazdasagvedelmi_akciotervbol","timestamp":"2019. május. 30. 13:06","title":"Szétkapta az adószakértő a kormány gazdaságvédelmi akciótervét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"506681f2-2011-47e1-8c6b-cda95a6c71a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alábbiakban élő bejelentkezésünket láthatják a halálos áldozatokkal járó szerdai hajóbaleset helyszínéről, a Duna pesti rakpartjáról.","shortLead":"Az alábbiakban élő bejelentkezésünket láthatják a halálos áldozatokkal járó szerdai hajóbaleset helyszínéről, a Duna...","id":"20190529_Video_bejelentkezesunk_a_dunai_hajobaleset_helyszinerol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=506681f2-2011-47e1-8c6b-cda95a6c71a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd29fd7-32e6-4e29-8e5a-1bf18df127c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Video_bejelentkezesunk_a_dunai_hajobaleset_helyszinerol","timestamp":"2019. május. 29. 23:59","title":"Videós bejelentkezésünk a dunai hajóbaleset helyszínéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd30f34-e7f7-454d-9e49-e7ff3e7e15eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Le akarták ölni az állatokat, aztán jöttek a lengyel politikusok. ","shortLead":"Le akarták ölni az állatokat, aztán jöttek a lengyel politikusok. ","id":"20190530_Koborlo_tehencsordat_mentett_Jaroslaw_Kaczynski","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcd30f34-e7f7-454d-9e49-e7ff3e7e15eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32392d09-2406-440b-8441-e368a7a8bc62","keywords":null,"link":"/vilag/20190530_Koborlo_tehencsordat_mentett_Jaroslaw_Kaczynski","timestamp":"2019. május. 30. 21:21","title":"Kóborló tehéncsordát mentett Jaroslaw Kaczynski","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]