[{"available":true,"c_guid":"e7681847-4a79-408d-bde7-686e31236fd3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Westernhős, aki nem tudott bánni a pisztollyal, próféta, akinek minden szavát megcáfolta az idő, legenda, aki hideg fejjel lett hős? Bartha Ákos Bajcsy-Zsilinszky Endréről megjelent vaskos monográfiája rendet vág a politikus pályaképében. Az e heti HVG a történésszel beszélgetett.

","shortLead":"Westernhős, aki nem tudott bánni a pisztollyal, próféta, akinek minden szavát megcáfolta az idő, legenda, aki hideg...","id":"20190607_Jo_hogy_a_nyilasok_elinteztek_mert_egyebkent_nekunk_kellett_volna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7681847-4a79-408d-bde7-686e31236fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e41bd75-a286-418b-a3ac-8b8f9c6f09d4","keywords":null,"link":"/kultura/20190607_Jo_hogy_a_nyilasok_elinteztek_mert_egyebkent_nekunk_kellett_volna","timestamp":"2019. június. 07. 09:35","title":"„Jó, hogy a nyilasok elintézték, mert egyébként nekünk kellett volna”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac1e8476-a387-4c69-a049-95003cfaec88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Új kerékpárutakra, felújítására és korszerűsítésének lehet a fejenként 20-200 millió forintos támogatásokat költeni.","shortLead":"Új kerékpárutakra, felújítására és korszerűsítésének lehet a fejenként 20-200 millió forintos támogatásokat költeni.","id":"20190607_kerekparut_fejlesztes_pest_megye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac1e8476-a387-4c69-a049-95003cfaec88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a250d27-3481-4375-a018-e9a18eaf0636","keywords":null,"link":"/cegauto/20190607_kerekparut_fejlesztes_pest_megye","timestamp":"2019. június. 07. 17:32","title":"Ez a 29 Pest megyei település kap 4,2 milliárdot kerékpárutakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d7378f-ddf2-487f-8b8f-f38f4de98428","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elég, ha a nyári szabadságok alatt néhány kórházi dolgozó megbetegszik, máris óriási lehet a baj.","shortLead":"Elég, ha a nyári szabadságok alatt néhány kórházi dolgozó megbetegszik, máris óriási lehet a baj.","id":"20190606_Az_osszeomlastol_feltik_a_korhazigazgatok_a_surgossegi_ellatast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83d7378f-ddf2-487f-8b8f-f38f4de98428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8fa837-55b9-48a3-a22f-0085e3635bf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190606_Az_osszeomlastol_feltik_a_korhazigazgatok_a_surgossegi_ellatast","timestamp":"2019. június. 06. 07:48","title":"Az összeomlástól féltik a kórházigazgatók a sürgősségi ellátást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8be8d0c6-d30b-4c46-83cd-a078dff5446b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gőzerővel tolja ötleteit a Microsoft marketingcsapata az Xbox népszerűsítésére. Ennek érdekében most a személyes higiénia területére is bemerészkedtek.","shortLead":"Gőzerővel tolja ötleteit a Microsoft marketingcsapata az Xbox népszerűsítésére. Ennek érdekében most a személyes...","id":"20190606_microsoft_lynx_egyuttmukodes_xbox_markaju_tisztalkodoszerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8be8d0c6-d30b-4c46-83cd-a078dff5446b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb07a3f-3364-4204-af8f-a3f1e91bf287","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_microsoft_lynx_egyuttmukodes_xbox_markaju_tisztalkodoszerek","timestamp":"2019. június. 06. 14:03","title":"Érdekes Microsoft-ötlet: ezektől vajon Xbox-illata lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229bb6ee-717a-48a6-b1ba-34f9e5320a0f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Big data céget integrált a cégóriás.","shortLead":"Big data céget integrált a cégóriás.","id":"20190606_google_felvasarlas_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=229bb6ee-717a-48a6-b1ba-34f9e5320a0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29fb305-cb58-44a1-9399-9e890e5c6677","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_google_felvasarlas_","timestamp":"2019. június. 06. 17:28","title":"738 milliárdos beruházást hajtott végre a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944f18e6-919b-4dfc-a93f-40a7f0178fe5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aztán letagadta, végül bevallotta. Eltiltották a vadászattól.","shortLead":"Aztán letagadta, végül bevallotta. Eltiltották a vadászattól.","id":"20190607_Lelotte_a_polgarmester_egy_tizeves_gyerek_kutyajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=944f18e6-919b-4dfc-a93f-40a7f0178fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdebc560-785e-4179-99b4-bda608bde7db","keywords":null,"link":"/elet/20190607_Lelotte_a_polgarmester_egy_tizeves_gyerek_kutyajat","timestamp":"2019. június. 07. 14:29","title":"Lelőtte a polgármester egy tízéves gyerek kutyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b3bd3b-16d8-480f-9c8d-0ed40bc8f522","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"3D-s táskaszkennerrel kísérletezik a londoni Heathrow.","shortLead":"3D-s táskaszkennerrel kísérletezik a londoni Heathrow.","id":"20190606_Heathrow_reptr_szkenner_3d","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01b3bd3b-16d8-480f-9c8d-0ed40bc8f522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86181d78-2fa5-471b-a2a4-4c0312c0c447","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_Heathrow_reptr_szkenner_3d","timestamp":"2019. június. 06. 14:26","title":"Nem kell már sokáig kipakolni a reptéri átvilágításnál Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30fedf74-b19d-4276-ac60-e607dee40fe2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapat kettős győzelemmel vívta ki a részvételt a tornán.","shortLead":"A csapat kettős győzelemmel vívta ki a részvételt a tornán.","id":"20190605_kezilabda_vilagbajnoksag_selejtezo_noi_valogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30fedf74-b19d-4276-ac60-e607dee40fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b90a03ac-b0d1-4208-8a42-81534b80595a","keywords":null,"link":"/sport/20190605_kezilabda_vilagbajnoksag_selejtezo_noi_valogatott","timestamp":"2019. június. 05. 20:16","title":"Kijutott a vébére a női kézilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]