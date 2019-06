Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15fdee25-62d2-44c2-832a-a2859bd548f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem volt hivatalos felavatása a szobornak. ","shortLead":"Nem volt hivatalos felavatása a szobornak. ","id":"20190605_Fotok_Suttyomban_lepleztek_le_uj_helyen_a_Nagy_Imreszobrot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15fdee25-62d2-44c2-832a-a2859bd548f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a078134-bbca-46a5-bc3f-1739fe769176","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_Fotok_Suttyomban_lepleztek_le_uj_helyen_a_Nagy_Imreszobrot","timestamp":"2019. június. 05. 19:24","title":"Fotók: Suttyomban leplezték le új helyén a Nagy Imre-szobrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae22eb1-1e4d-4b4d-9619-1f9e14461f0a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Berlinben 490, Hessenben 740 ember halt meg a rendkívüli nyári melegben. ","shortLead":"Berlinben 490, Hessenben 740 ember halt meg a rendkívüli nyári melegben. ","id":"20190606_Tobb_szaz_halalesetet_okozott_a_tavalyi_hoseg_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ae22eb1-1e4d-4b4d-9619-1f9e14461f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d667ce1a-96f7-4f40-8fab-1a1c55adc0ad","keywords":null,"link":"/vilag/20190606_Tobb_szaz_halalesetet_okozott_a_tavalyi_hoseg_Nemetorszagban","timestamp":"2019. június. 06. 20:51","title":"Több száz halálesetet okozott a tavalyi hőség Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e1f9fe-63e1-4f3d-9666-a1d408de7092","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy londoni buszon történt az eset. ","shortLead":"Egy londoni buszon történt az eset. ","id":"20190607_London_homoszexualisok_verekedes_homofob","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1e1f9fe-63e1-4f3d-9666-a1d408de7092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b5a825-bbf6-48dd-b4da-aa38a1e0e800","keywords":null,"link":"/elet/20190607_London_homoszexualisok_verekedes_homofob","timestamp":"2019. június. 07. 14:59","title":"Véresre vertek egy homoszexuális párt, mert nem voltak hajlandóak csókolózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 11-es utat lezárták.","shortLead":"A 11-es utat lezárták.","id":"20190607_Fanak_ment_egy_auto_Esztergomnal_egy_ember_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f62437-14eb-4b68-981f-7ef465c9547a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190607_Fanak_ment_egy_auto_Esztergomnal_egy_ember_meghalt","timestamp":"2019. június. 07. 07:05","title":"Fának ment egy autó Esztergomnál, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8be8d0c6-d30b-4c46-83cd-a078dff5446b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gőzerővel tolja ötleteit a Microsoft marketingcsapata az Xbox népszerűsítésére. Ennek érdekében most a személyes higiénia területére is bemerészkedtek.","shortLead":"Gőzerővel tolja ötleteit a Microsoft marketingcsapata az Xbox népszerűsítésére. Ennek érdekében most a személyes...","id":"20190606_microsoft_lynx_egyuttmukodes_xbox_markaju_tisztalkodoszerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8be8d0c6-d30b-4c46-83cd-a078dff5446b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb07a3f-3364-4204-af8f-a3f1e91bf287","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_microsoft_lynx_egyuttmukodes_xbox_markaju_tisztalkodoszerek","timestamp":"2019. június. 06. 14:03","title":"Érdekes Microsoft-ötlet: ezektől vajon Xbox-illata lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a558af-1ae7-4c99-aac7-5429cdd17751","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utolsó simításokat végzi a Boston Dynamics a Spot nevű robotkutyáján, amely a hírek szerint az év vége felé bármelyik család otthonába beköltözhet. ","shortLead":"Az utolsó simításokat végzi a Boston Dynamics a Spot nevű robotkutyáján, amely a hírek szerint az év vége felé...","id":"20190607_boston_dynamics_robotkutya_spot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23a558af-1ae7-4c99-aac7-5429cdd17751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192758df-6796-4a90-93c2-dd6fae3dad43","keywords":null,"link":"/tudomany/20190607_boston_dynamics_robotkutya_spot","timestamp":"2019. június. 07. 07:03","title":"Majdnem kész, hamarosan kapható lesz a Boston Dynamics félelmetesen okos robotkutyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbcb14a1-be69-4242-8d36-f790ef7a4c35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó elsőként a kompakt 3-as modelljébe szereli be új generációs erőforrását. ","shortLead":"A japán gyártó elsőként a kompakt 3-as modelljébe szereli be új generációs erőforrását. ","id":"20190606_kicsit_benzines_kicsit_dizel_csodamotor_vegre_tenyleg_elkeszult_vele_a_mazda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbcb14a1-be69-4242-8d36-f790ef7a4c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57045e8a-9de8-402b-a92d-caa163c81b9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190606_kicsit_benzines_kicsit_dizel_csodamotor_vegre_tenyleg_elkeszult_vele_a_mazda","timestamp":"2019. június. 06. 11:21","title":"Kicsit benzines, kicsit dízel csodamotor: végre tényleg elkészült vele a Mazda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556907b1-8357-4cd0-adee-0b1e995f5e6a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Csak figyelemelterelésként helyezte teljes harckészültségbe a hadsereget Alekszandar Vucsics szerb államfő, aki keménykedéssel leplezi, hogy elengedni készül országa egykori déli tartományát, a függetlenné vált Koszovót.","shortLead":"Csak figyelemelterelésként helyezte teljes harckészültségbe a hadsereget Alekszandar Vucsics szerb államfő, aki...","id":"20190606_Csak_figyelemeltereleskent_helyezte_harckeszultsegbe_a_hadsereget_a_szerb_allamfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=556907b1-8357-4cd0-adee-0b1e995f5e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb177a9-692f-4026-8245-0795a1e29521","keywords":null,"link":"/vilag/20190606_Csak_figyelemeltereleskent_helyezte_harckeszultsegbe_a_hadsereget_a_szerb_allamfo","timestamp":"2019. június. 06. 17:09","title":"Csak figyelemelterelésként helyezte harckészültségbe a hadsereget a szerb államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]