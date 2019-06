Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77002df1-08df-4dfd-87e0-09576277cd49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két magyar is helyet kap a testületben, rendszeresen konzultálnak majd Čaputovával. Ilyen még nem volt!","shortLead":"Két magyar is helyet kap a testületben, rendszeresen konzultálnak majd Čaputovával. Ilyen még nem volt!","id":"20190607_KIsebbsegi_tanacsot_alapitott_az_uj_liberalis_szlovak_elnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77002df1-08df-4dfd-87e0-09576277cd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b9136d-f2fa-4015-aee9-7229d2396baf","keywords":null,"link":"/vilag/20190607_KIsebbsegi_tanacsot_alapitott_az_uj_liberalis_szlovak_elnok","timestamp":"2019. június. 07. 13:14","title":"Kisebbségi tanácsot alapított az új liberális szlovák elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ac6299-0020-44f5-a50b-f4520c2f5568","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pünkösdi hosszú hétvégén szárazabb, napsütéses, meleg idő lesz. Helyenként akár 32 fokig is melegedhet a levegő.","shortLead":"A pünkösdi hosszú hétvégén szárazabb, napsütéses, meleg idő lesz. Helyenként akár 32 fokig is melegedhet a levegő.","id":"20190607_nyari_ido_punkosd_hosszuhetvege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41ac6299-0020-44f5-a50b-f4520c2f5568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca6296b-5912-46a2-9aac-b575dc312db2","keywords":null,"link":"/elet/20190607_nyari_ido_punkosd_hosszuhetvege","timestamp":"2019. június. 07. 05:11","title":"Beköszönt az igazi nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcea7c1-d04c-461a-8ce3-63e5413506c3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tele van velük a város, veszélyesek és szanaszét dobálják őket.","shortLead":"Tele van velük a város, veszélyesek és szanaszét dobálják őket.","id":"20190607_Parizsnak_elege_van_a_villanyrollerekbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dcea7c1-d04c-461a-8ce3-63e5413506c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314bbf92-59f8-4c5e-a157-87bcc38c5dd7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190607_Parizsnak_elege_van_a_villanyrollerekbol","timestamp":"2019. június. 07. 10:53","title":"Párizsnak elege van a villanyrollerekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd5b37e7-677c-4b76-8528-128e69abe819","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TEK szerint leghamarabb vasárnap kezdődhet el a Hableány kiemelése, de lehet, hogy csak egy hét múlva. A roncs a hordalékkal és a vízzel 60 tonnát nyom.\r

\r

","shortLead":"A TEK szerint leghamarabb vasárnap kezdődhet el a Hableány kiemelése, de lehet, hogy csak egy hét múlva. A roncs...","id":"20190607_TEK_Leghamarabb_vasarnap_kezdodhet_el_a_Hableany_kiemelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd5b37e7-677c-4b76-8528-128e69abe819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0593803-69e1-47ed-a6cc-52328c5db249","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_TEK_Leghamarabb_vasarnap_kezdodhet_el_a_Hableany_kiemelese","timestamp":"2019. június. 07. 21:31","title":"TEK: Leghamarabb vasárnap kezdődhet el a Hableány kiemelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa8c3cd6-78d0-4f3e-a3fd-710a5f43c88d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szlovák segítséget kértünk, csökkenhet a Duna vízszintje, ez segítheti az elsüllyedt Hableány kiemelését.","shortLead":"Szlovák segítséget kértünk, csökkenhet a Duna vízszintje, ez segítheti az elsüllyedt Hableány kiemelését.","id":"20190608_A_Hableany_kiemelese_miatt_arra_kertuk_Szlovakiat_hogy_tartsa_vissza_a_Duna_vizet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa8c3cd6-78d0-4f3e-a3fd-710a5f43c88d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7098843c-12b7-4edf-9662-a72b5aeb8131","keywords":null,"link":"/itthon/20190608_A_Hableany_kiemelese_miatt_arra_kertuk_Szlovakiat_hogy_tartsa_vissza_a_Duna_vizet","timestamp":"2019. június. 08. 12:55","title":"Visszatartja a Duna vizét Szlovákia a Hableány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0345e1d6-2d00-42c2-90fd-724d77485ae1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Videóra vették a nem mindennapi fellépést.","shortLead":"Videóra vették a nem mindennapi fellépést.","id":"20190608_Betorot_uldoztek_a_rendorok_allatira_meglepodtek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0345e1d6-2d00-42c2-90fd-724d77485ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b00de144-0080-4da3-a0e9-9b51bd5c0b87","keywords":null,"link":"/elet/20190608_Betorot_uldoztek_a_rendorok_allatira_meglepodtek","timestamp":"2019. június. 08. 12:59","title":"Betörőt üldöztek a rendőrök, állatira meglepődtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d04afde6-2766-4216-9c15-e822062ac612","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ígéretek szerint ezzel az új eljárással minden korábbinál tartósabban kijavíthatók az úthibák.","shortLead":"Az ígéretek szerint ezzel az új eljárással minden korábbinál tartósabban kijavíthatók az úthibák.","id":"20190607_uj_fegyver_a_katyuk_elleni_harcban_leragasztjak_az_uthibakat__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d04afde6-2766-4216-9c15-e822062ac612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f6037d-d248-489d-a1f0-ce9d625d649b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190607_uj_fegyver_a_katyuk_elleni_harcban_leragasztjak_az_uthibakat__video","timestamp":"2019. június. 07. 06:41","title":"Új fegyver a kátyúk elleni harcban: leragasztják az úthibákat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Oroszország ázsiai részének nagy területei válhatnak lakhatóvá az emberek számára 2080-ra a klímaváltozás miatt orosz és amerikai kutatók tanulmánya szerint.","shortLead":"Oroszország ázsiai részének nagy területei válhatnak lakhatóvá az emberek számára 2080-ra a klímaváltozás miatt orosz...","id":"20190608_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_oroszorszag_sziberia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b72d41-7992-41af-ad0e-0f32e92a0947","keywords":null,"link":"/tudomany/20190608_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_oroszorszag_sziberia","timestamp":"2019. június. 08. 15:03","title":"Ha ilyen ütemben változik a klíma, előbb-utóbb lakhatóvá válhat Szibéria nagy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]