Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia jobbközép Köztársaságiak (LR) támogatásával megválasztott hetvenkét polgármester kiáltványt tett közzé vasárnap, amelyben Emmanuel Macron köztársasági elnököt támogatásukról biztosítják két héttel azután, hogy pártjuk, az Európai Néppárthoz tartozó LR alig 8,5 százalékos támogatottsággal a negyedik helyen végzett az európai parlamenti választásokon, a pártvezető Laurent Wauquiez pedig lemondott tisztségéről.","shortLead":"A francia jobbközép Köztársaságiak (LR) támogatásával megválasztott hetvenkét polgármester kiáltványt tett közzé...","id":"20190609_Macron_mogott_a_jobboldali_francia_polgarmesterek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2aa4e6-5466-4f74-ab45-685c5d27d48a","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Macron_mogott_a_jobboldali_francia_polgarmesterek","timestamp":"2019. június. 09. 15:30","title":"Macron mögött a jobboldali francia polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712042f0-1f2a-46f8-a0d6-5ea8f2617878","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az előzetesen bejelentettnél tovább nem engedi forgalomba a problémás Boeingeket a második legnagyobb amerikai légitársaság.","shortLead":"Az előzetesen bejelentettnél tovább nem engedi forgalomba a problémás Boeingeket a második legnagyobb amerikai...","id":"20190609_boeing_737_max_american_airlines","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=712042f0-1f2a-46f8-a0d6-5ea8f2617878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f85724e4-e57d-47b9-93b1-56451c1f157e","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_boeing_737_max_american_airlines","timestamp":"2019. június. 09. 17:22","title":"Nem kér a Boeing 737 Maxból az American Airlines","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad3e233-3d6b-433e-a4d0-0974b44e90da","c_author":"","category":"elet","description":"A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) eljárást folytatott egy 28 éves mérai lakos ellen, aki megalapozottan gyanúsítható több rendbeli emberkereskedelem bűntett elkövetésével.","shortLead":"A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) eljárást folytatott egy 28 éves mérai lakos ellen, aki...","id":"20190609_Napi_100_eurot_kovetelt_a_prostitualtaktol__vademeles_a_magyar_futtato_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ad3e233-3d6b-433e-a4d0-0974b44e90da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46900b40-9995-496a-9732-9d896b85917e","keywords":null,"link":"/elet/20190609_Napi_100_eurot_kovetelt_a_prostitualtaktol__vademeles_a_magyar_futtato_ellen","timestamp":"2019. június. 09. 10:06","title":"Napi 100 eurót követelt a prostituáltaktól - vádemelés a magyar futtató ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba94d3b-592a-41b7-b4f8-6cb6cb8819f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ számos országa után a héten Magyarországon is elérhetővél vált a \"Shopping-hirdetés\", a Google új, termékalapú hirdetési megoldása. Egy hazai szakértő szerint fel fogja forgatni a piacot: élénkül a verseny, lesznek nyertesek és vesztesek, de a vevők mindenképpen jól járnak.","shortLead":"A világ számos országa után a héten Magyarországon is elérhetővél vált a \"Shopping-hirdetés\", a Google új, termékalapú...","id":"20190609_google_shopping_arukereso_keppel_google_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ba94d3b-592a-41b7-b4f8-6cb6cb8819f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3799e6-00db-4555-819a-c67927af9d40","keywords":null,"link":"/tudomany/20190609_google_shopping_arukereso_keppel_google_vasarlas","timestamp":"2019. június. 09. 08:03","title":"Itt a Google árösszehasonlítója, Magyarországon is bekapcsolták a funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef2fd1d-64c5-41ee-8fa1-ed84f509fd34","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Komoly gond keletkezett a délnyugat-angliai Mevagissey nevű faluban: a helyi háziorvos bejelentette távozik, így 5300 helyi lakos ellátása került veszélybe. Angliában sok hasonló település akad, de a tengerparti falu egyéni úttal próbálkozik: a közösségi oldalakon próbálkozik orvost találni.","shortLead":"Komoly gond keletkezett a délnyugat-angliai Mevagissey nevű faluban: a helyi háziorvos bejelentette távozik, így 5300...","id":"20190609_Videoval_kozossegi_oldalakon_keresnek_orvost_Angliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fef2fd1d-64c5-41ee-8fa1-ed84f509fd34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7786a517-c4f3-4a30-acc8-200f1d8d58ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190609_Videoval_kozossegi_oldalakon_keresnek_orvost_Angliaban","timestamp":"2019. június. 09. 14:55","title":"Videóval, közösségi oldalakon keresnek orvost Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b991e9-f4fc-48a1-9b0a-4c79ab2cda41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annyit előre elárulunk, hogy Rogán Antal háromszor annyit adózott, mint a miniszterelnök.","shortLead":"Annyit előre elárulunk, hogy Rogán Antal háromszor annyit adózott, mint a miniszterelnök.","id":"20190609_Kiderult_mennyit_keresett_es_mennyi_adot_fizetett_tavaly_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29b991e9-f4fc-48a1-9b0a-4c79ab2cda41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71af2608-b57a-4e88-b8fa-ea17e8f6753b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190609_Kiderult_mennyit_keresett_es_mennyi_adot_fizetett_tavaly_Orban_Viktor","timestamp":"2019. június. 09. 09:31","title":"Kiderült, mennyit keresett és mennyi adót fizetett tavaly Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd536ff-82f8-4d69-b7a6-800b6c917442","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az euró bevezetéséhez \"nem a sprinter, hanem inkább a maratonfutó taktikájára van szükség\" – véli Mugur Isarescu. a román jegybank vezetője.","shortLead":"Az euró bevezetéséhez \"nem a sprinter, hanem inkább a maratonfutó taktikájára van szükség\" – véli Mugur Isarescu...","id":"20190610_Ekkortol_lehet_roman_euro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cd536ff-82f8-4d69-b7a6-800b6c917442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8350d650-cbb1-4b38-a60a-ce2dd9b85c5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190610_Ekkortol_lehet_roman_euro","timestamp":"2019. június. 10. 12:56","title":"Ekkortól lehet román euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72fb407-5b5e-4c67-8fe1-e32f8e9ecc0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jemeni húszi lázadók többszörös dróntámadást hajtottak végre a szaúd-arábiai Dzsaizán városának repülőtere ellen - közölte vasárnap a húszik ellenőrizte al-Maszíra televízió.","shortLead":"A jemeni húszi lázadók többszörös dróntámadást hajtottak végre a szaúd-arábiai Dzsaizán városának repülőtere ellen...","id":"20190609_Ez_mar_az_uj_vilag_Dronokkal_tamadtak_dronokat_SzaudArabiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b72fb407-5b5e-4c67-8fe1-e32f8e9ecc0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f494be8f-5069-4fb2-8fce-1184f9d95d10","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Ez_mar_az_uj_vilag_Dronokkal_tamadtak_dronokat_SzaudArabiaban","timestamp":"2019. június. 09. 07:58","title":"Ez már az új világ? Drónokkal támadtak drónokat Szaúd-Arábiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]