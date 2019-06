Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"2018 áprilisában ültették, nem bírta sokáig.","shortLead":"2018 áprilisában ültették, nem bírta sokáig.","id":"20190610_Ennyit_a_baratsagrol_Meghalt_a_fa_amit_Trump_es_Macron_ultetett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074ba079-4787-46a8-bc93-d9da4b21f112","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Ennyit_a_baratsagrol_Meghalt_a_fa_amit_Trump_es_Macron_ultetett","timestamp":"2019. június. 10. 11:33","title":"Ennyit a barátságról? Meghalt a fa, amit Trump és Macron ültetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bf5d1f-48af-4c6c-a7e3-7d6858b6de16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajnalban elkezdődött a május 29-én elsüllyedt sétahajó kiemelése a Dunából. A művelet hat órán keresztül is tarthat. ","shortLead":"Hajnalban elkezdődött a május 29-én elsüllyedt sétahajó kiemelése a Dunából. A művelet hat órán keresztül is tarthat. ","id":"20190611_Hableany_kiemeles_TEK_Duna_Hableanybaleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6bf5d1f-48af-4c6c-a7e3-7d6858b6de16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f482cdb9-a302-497c-8373-ebc136daa9e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_Hableany_kiemeles_TEK_Duna_Hableanybaleset","timestamp":"2019. június. 11. 06:10","title":"Megkezdődött a Hableány kiemelése - ÉLŐ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77a26cd-9b46-4ffa-9b93-97e6e2b3f793","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eltűntek után tovább folyik a kutatás - közölte honlapján a rendőrség.\r

\r

","shortLead":"Az eltűntek után tovább folyik a kutatás - közölte honlapján a rendőrség.\r

\r

","id":"20190609_Hableany_ujabb_holttestet_azonositottak__8_embert_meg_keresnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a77a26cd-9b46-4ffa-9b93-97e6e2b3f793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c99c241-0d3f-4efa-b8eb-e88715032626","keywords":null,"link":"/itthon/20190609_Hableany_ujabb_holttestet_azonositottak__8_embert_meg_keresnek","timestamp":"2019. június. 09. 07:43","title":"Hableány: újabb holttestet azonosítottak - 8 embert még keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618c6c39-b09d-49af-a4c2-a16ccb7c1ac3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétfőn kezdődik hivatalosan Theresa May brit miniszterelnök utódjának megválasztási folyamata.","shortLead":"Hétfőn kezdődik hivatalosan Theresa May brit miniszterelnök utódjának megválasztási folyamata.","id":"20190610_Hetfon_kiderul_kik_kozul_valasztjak_meg_May_utodjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=618c6c39-b09d-49af-a4c2-a16ccb7c1ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b513a85-f584-4fce-9f4e-f986183df546","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Hetfon_kiderul_kik_kozul_valasztjak_meg_May_utodjat","timestamp":"2019. június. 10. 08:40","title":"Hétfőn kiderül, kik közül választják meg May utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2168b81-0197-4da1-84d4-9967e999eca5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Engedély nélküli drónhasználóval szemben intézkedtek a rendőrök Budapesten az Árpád hídnál - közölte a rendőrség vasárnap honlapján.","shortLead":"Engedély nélküli drónhasználóval szemben intézkedtek a rendőrök Budapesten az Árpád hídnál - közölte a rendőrség...","id":"20190609_Drontilalom_maris_intezkedniuk_kellett_a_rendoroknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2168b81-0197-4da1-84d4-9967e999eca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b4adfcc-8b34-459e-9630-68fbdc3c76b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190609_Drontilalom_maris_intezkedniuk_kellett_a_rendoroknek","timestamp":"2019. június. 09. 20:03","title":"Dróntilalom: máris intézkedniük kellett a rendőröknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de20df7-a8fe-436d-97a7-839a8ebd37ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A The Wall Street Journal információját a Központi Hírszerző Ügynökség egyelőre nem erősítette meg. ","shortLead":"A The Wall Street Journal információját a Központi Hírszerző Ügynökség egyelőre nem erősítette meg. ","id":"20190611_A_CIA_informatora_lehetett_Kim_Dzsong_Un_feltestvere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5de20df7-a8fe-436d-97a7-839a8ebd37ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188802a2-a55f-4d1d-b7ba-5243bf67adbe","keywords":null,"link":"/vilag/20190611_A_CIA_informatora_lehetett_Kim_Dzsong_Un_feltestvere","timestamp":"2019. június. 11. 05:13","title":"A CIA informátora lehetett Kim Dzsong Un féltestvére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2461190f-ed8f-4ad5-886d-6078e4067b6b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Cristiano Ronaldo szívesen látná a Juventus labdarúgócsapatában Matthijs de Ligtet, a hollandok 19 éves védőjét.","shortLead":"Cristiano Ronaldo szívesen látná a Juventus labdarúgócsapatában Matthijs de Ligtet, a hollandok 19 éves védőjét.","id":"20190610_Cristiano_Ronaldo_uj_csapattarsat_szeretne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2461190f-ed8f-4ad5-886d-6078e4067b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee53f53-5396-416f-bf2a-ab8100c8aa4c","keywords":null,"link":"/sport/20190610_Cristiano_Ronaldo_uj_csapattarsat_szeretne","timestamp":"2019. június. 10. 17:29","title":"Cristiano Ronaldo új csapattársat szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A támadót egy nap alatt elfogták.","shortLead":"A támadót egy nap alatt elfogták.","id":"20190610_Rendorseg_repult_egy_balta_Pecsett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d741cd5e-60b0-4d6a-8aa1-db5e106b9b0b","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Rendorseg_repult_egy_balta_Pecsett","timestamp":"2019. június. 10. 19:54","title":"Rendőrség: repült egy balta Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]