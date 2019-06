Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"505a36ed-e421-4487-94c1-c575494c1d86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mármint a műsor nyitómondatait. Mert hogy nagyon nem értett velük egyet. ","shortLead":"Mármint a műsor nyitómondatait. Mert hogy nagyon nem értett velük egyet. ","id":"20190613_Zacher_Gabor_Mokka_alkoholizmus_drogok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=505a36ed-e421-4487-94c1-c575494c1d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ef6118-9feb-441a-93fc-abc0ac4fea39","keywords":null,"link":"/elet/20190613_Zacher_Gabor_Mokka_alkoholizmus_drogok","timestamp":"2019. június. 13. 12:12","title":"Zacher Gábort meghívták a Mokkába, és az volt az első kérdése, hogy ezt ki a f*sz találta ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3903c4ff-d519-448a-94b8-bea064758615","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megmarad az ismétlések utáni jogdíj.","shortLead":"Megmarad az ismétlések utáni jogdíj.","id":"20190613_Megsem_vesz_ki_milliokat_a_szineszek_zsebebol_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3903c4ff-d519-448a-94b8-bea064758615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd5aefd7-da21-4925-950b-c5d494d19369","keywords":null,"link":"/kultura/20190613_Megsem_vesz_ki_milliokat_a_szineszek_zsebebol_a_kormany","timestamp":"2019. június. 13. 10:57","title":"Mégsem vesz ki milliókat a színészek zsebéből a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad230b04-f4b2-4a4d-976d-8be86ad2210d","c_author":"-t-","category":"elet","description":"A New York Times Magazine gasztrokolumnistája azt állítja, felfedezte, hol készítik a világ legjobb zöldsalátáját. S igyekezett megtudni, mi a recept nyitja.\r

\r

","shortLead":"A New York Times Magazine gasztrokolumnistája azt állítja, felfedezte, hol készítik a világ legjobb zöldsalátáját. S...","id":"20190611_Nem_beszelunk_zoldeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad230b04-f4b2-4a4d-976d-8be86ad2210d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e55638-9381-42c4-9be0-e62a8a22df50","keywords":null,"link":"/elet/20190611_Nem_beszelunk_zoldeket","timestamp":"2019. június. 11. 18:23","title":"Nem beszélünk zöldeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f602da8-4030-4562-b355-fc246d0ad7cb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legtöbben Morvaország legnagyobb városában, Brnóban gyűltek össze, ott nagyjából hatezren demonstráltak. Más településeken jellemzően néhány száz fős tiltakozások voltak.","shortLead":"A legtöbben Morvaország legnagyobb városában, Brnóban gyűltek össze, ott nagyjából hatezren demonstráltak. Más...","id":"20190612_andrej_babis_marie_benesova_csehorszag_lemondas_tuntetes_korrupcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f602da8-4030-4562-b355-fc246d0ad7cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbc6ca7-6be4-4019-9664-cdedd874f8da","keywords":null,"link":"/vilag/20190612_andrej_babis_marie_benesova_csehorszag_lemondas_tuntetes_korrupcio","timestamp":"2019. június. 12. 07:47","title":"Háromszáz cseh városban követelték Andrej Babis lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"19. alkalommal rendezi meg óriásplakát-pályázatát az ARC, amelynek idei témája nem is lehetne aktuálisabb: a klímaváltozást választották.","shortLead":"19. alkalommal rendezi meg óriásplakát-pályázatát az ARC, amelynek idei témája nem is lehetne aktuálisabb...","id":"20190611_A_fel_vilagot_foglalkoztato_temat_valasztott_uj_kiallitasanak_az_ARC","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846acd15-e11e-4c11-acdd-d4a2d952d1ad","keywords":null,"link":"/kultura/20190611_A_fel_vilagot_foglalkoztato_temat_valasztott_uj_kiallitasanak_az_ARC","timestamp":"2019. június. 11. 18:45","title":"A fél világot foglalkoztató témát választott új kiállításának az ARC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf3c5f87-3b6a-4b23-a03d-235f80c2911d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ez minden idők legmagasabb egyhetes forgalmi adata a piacon. ","shortLead":"Ez minden idők legmagasabb egyhetes forgalmi adata a piacon. ","id":"20190612_varga_mihaly_allamkotveny_529_millliard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf3c5f87-3b6a-4b23-a03d-235f80c2911d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6281ea90-3a67-4862-853c-0a9e9aa7bf6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_varga_mihaly_allamkotveny_529_millliard","timestamp":"2019. június. 12. 09:02","title":"Máris 529 milliárd forintnyit jegyeztek az új állampapírból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ac3ee41-d8a1-4e0a-b36f-fc5f50dd3017","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Komoly lépésre szánta el magát Franciaország. ","shortLead":"Komoly lépésre szánta el magát Franciaország. ","id":"20190613_2040tol_tilos_a_benzines_dizel_gazos_sot_a_hibrid_autokat_eladni_Franciaorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ac3ee41-d8a1-4e0a-b36f-fc5f50dd3017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed37b91f-d2f2-454e-bf6e-7437e04068b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190613_2040tol_tilos_a_benzines_dizel_gazos_sot_a_hibrid_autokat_eladni_Franciaorszagban","timestamp":"2019. június. 13. 10:44","title":"2040-től tilos a benzines, dízel, gázos, sőt a hibrid autókat is eladni Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e400e6b-5689-4a35-9750-1ff74c4edd06","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Jövő márciusban a zenekar nagy koncerttel ünnepli a kerek évfordulót.\r

","shortLead":"Jövő márciusban a zenekar nagy koncerttel ünnepli a kerek évfordulót.\r

","id":"20190611_A_Republic_meg_mindig_letezik_sot_lassan_30_eves","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e400e6b-5689-4a35-9750-1ff74c4edd06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716b1717-3bda-45f9-ac41-3070e5829669","keywords":null,"link":"/kultura/20190611_A_Republic_meg_mindig_letezik_sot_lassan_30_eves","timestamp":"2019. június. 11. 15:40","title":"A Republic még mindig létezik, sőt lassan 30 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]