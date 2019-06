Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1fc9bac-4344-4d72-81fe-52ae05e76ce7","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Néha nem is kell meggyőznünk senkit ahhoz, hogy megkapjuk, amit akarunk. Egyszerűen csak kérni kell.","shortLead":"Néha nem is kell meggyőznünk senkit ahhoz, hogy megkapjuk, amit akarunk. Egyszerűen csak kérni kell.","id":"20190613_Miert_eri_meg_neha_kerni_masoktol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1fc9bac-4344-4d72-81fe-52ae05e76ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040393f2-76c9-4497-bf95-106b04df16a0","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190613_Miert_eri_meg_neha_kerni_masoktol","timestamp":"2019. június. 13. 14:15","title":"Miért éri meg néha kérni valamit másoktól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcbd3723-9e9c-4537-8d81-85d3a6dd1f3f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hercegség utcáin egyre kevésbé toleránsak a hangos sportkocsikkal szemben.","shortLead":"A hercegség utcáin egyre kevésbé toleránsak a hangos sportkocsikkal szemben.","id":"20190613_lefoglalt_szupersportkocsik_monaco","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcbd3723-9e9c-4537-8d81-85d3a6dd1f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843844e9-5502-4d64-ae39-c73379a408a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190613_lefoglalt_szupersportkocsik_monaco","timestamp":"2019. június. 13. 12:48","title":"Komoly szuperautó-gyűjteményt hozott össze lefoglalt autókból a monacói rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyári szezonban átlagban öt-hétszeresére, de a legnépszerűbb helyeken akár több mint a tízszeresére növekszik a balatoni régióban mobilozók száma. A Telenor adatai szerint ilyenkor a teljes országos mobilforgalom több mint 10%-a ebben a térségben keletkezik, ezért a Balaton és környéke a nyári hónapokban nem csupán turisztikai, hanem távközlési szempontból is kiemelt fontosságú terület.","shortLead":"A nyári szezonban átlagban öt-hétszeresére, de a legnépszerűbb helyeken akár több mint a tízszeresére növekszik...","id":"20190613_balaton_terero_telenor_mobilnet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433fa70e-7bce-4840-81e8-7b9be5a0ccb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_balaton_terero_telenor_mobilnet","timestamp":"2019. június. 13. 10:45","title":"Feltolja a potmétereket a Telenor a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Cáfolnak, szerintük marad a nyugdíjasoknak és a fogyatékossággal élőknek szóló program.","shortLead":"Cáfolnak, szerintük marad a nyugdíjasoknak és a fogyatékossággal élőknek szóló program.","id":"20190613_Nemzeti_Udulesi_Alapitvany_Nem_szunik_meg_az_Erzsebetprogram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fad716a-a6fc-46ed-be2d-6c79c9310045","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Nemzeti_Udulesi_Alapitvany_Nem_szunik_meg_az_Erzsebetprogram","timestamp":"2019. június. 13. 18:00","title":"Nemzeti Üdülési Alapítvány: Nem szűnik meg az Erzsébet-program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d304080-4313-4c53-984b-0edaf53c6e08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli kormányfői találkozót tart csütörtökön Budapesten a négy visegrádi ország.","shortLead":"Rendkívüli kormányfői találkozót tart csütörtökön Budapesten a négy visegrádi ország.","id":"20190612_Rendkivuli_V4es_csucs_lesz_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d304080-4313-4c53-984b-0edaf53c6e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7a650e-682c-4734-8fcc-653c82e82b04","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Rendkivuli_V4es_csucs_lesz_Budapesten","timestamp":"2019. június. 12. 17:39","title":"Rendkívüli V4-es csúcs lesz Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0023e7d-e788-405e-987a-8461b3c8fc23","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Egyre több fiatal nő vállal aktív politikai szerepet Amerikától Európán át Afrikáig. Vajon ők a kivételek, akik majd csak erősítik azt a magyar közéletben is jól ismert sztereotípiát, hogy a politika a férfiak terepe, vagy egy társadalmi változás képviselői? Egyáltalán kik ezek a nők, és milyen kihívásokkal kell szembenézniük?","shortLead":"Egyre több fiatal nő vállal aktív politikai szerepet Amerikától Európán át Afrikáig. Vajon ők a kivételek, akik majd...","id":"20190530_Fiatal_nok_a_politikaban_Alexandria_OcasioCortez_Cseh_Katalin_Donath_Anna_Greta_Thunberg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0023e7d-e788-405e-987a-8461b3c8fc23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eccb613e-aa78-4972-9477-722983814517","keywords":null,"link":"/elet/20190530_Fiatal_nok_a_politikaban_Alexandria_OcasioCortez_Cseh_Katalin_Donath_Anna_Greta_Thunberg","timestamp":"2019. június. 12. 17:04","title":"Mégis mit keressen egy nő a politikában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd35f37d-9fa3-4063-a75d-a43d57560d93","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Megejtette Orbán Viktor a szokásos péntek reggeli rádióinterjúját a Kossuth rádióban. A miniszterelnök úgy látja, a V4-ek, benne Magyarország egyenrangú félként fog tárgyalni Németországgal és Franciaországgal. Beszélt a Hableány tragédiájáról is.","shortLead":"Megejtette Orbán Viktor a szokásos péntek reggeli rádióinterjúját a Kossuth rádióban. A miniszterelnök úgy látja...","id":"20190614_Orban_Az_ero_szamit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd35f37d-9fa3-4063-a75d-a43d57560d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef72be83-1823-41ad-8ced-e63da0b6e975","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Orban_Az_ero_szamit","timestamp":"2019. június. 14. 08:01","title":"Orbán: Az erő számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5363b421-e3af-45c6-82ce-234920dfb7b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az olvadó talajból Szibériában is értékes leletek bukkanhatnak elő, most például egy 40 ezer évvel ezelőtt élt farkas feje. A Jakutföldön talált ragadozó feje hihetetlenül jó állapotban maradt fenn.","shortLead":"Az olvadó talajból Szibériában is értékes leletek bukkanhatnak elő, most például egy 40 ezer évvel ezelőtt élt farkas...","id":"20190614_40_ezer_eves_farkasfej_jakutfold_sziberia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5363b421-e3af-45c6-82ce-234920dfb7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afef7bce-a84e-4557-9e7b-a5cd130e3683","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_40_ezer_eves_farkasfej_jakutfold_sziberia","timestamp":"2019. június. 14. 10:03","title":"Döbbenetes képek: 40 ezer éves farkasfejre bukkantak Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]