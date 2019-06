Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"336c7bc8-0f23-45a2-9fea-57880ef8952a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kutyákra akár halálos betegséget is terjeszthetnek a lepkeszúnyogok. ","shortLead":"Kutyákra akár halálos betegséget is terjeszthetnek a lepkeszúnyogok. ","id":"20190612_Uj_betegseget_terjesztenek_a_szunyogok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=336c7bc8-0f23-45a2-9fea-57880ef8952a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cede84ad-f74e-4512-8ff5-3d9b885e8647","keywords":null,"link":"/elet/20190612_Uj_betegseget_terjesztenek_a_szunyogok","timestamp":"2019. június. 12. 10:39","title":"Új betegséget terjesztenek a szúnyogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biztonsági főnök szerint zavarta a köztévé működését, hogy az ellenzéki képviselők bent tartózkodtak a jogosulatlan belépést követően bármelyik MTVA-s helyiségben, ahonnan deklaráltan a reggeli órákban vagy a rádióba, vagy a tévébe akartak bemenni.","shortLead":"A biztonsági főnök szerint zavarta a köztévé működését, hogy az ellenzéki képviselők bent tartózkodtak a jogosulatlan...","id":"20190613_Ellenzekiek_a_kozteve_epuleteben_vallomast_tett_az_MTVA_biztonsagi_fonoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa55997-239e-42fe-b640-63f6e2937d3b","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Ellenzekiek_a_kozteve_epuleteben_vallomast_tett_az_MTVA_biztonsagi_fonoke","timestamp":"2019. június. 13. 08:28","title":"Ellenzékiek a köztévé épületében: vallomást tett az MTVA biztonsági főnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1886436-dcb3-4869-a036-ff048e7526b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem érte meg, 300 ezer forintra bírságolták miatta.","shortLead":"Nem érte meg, 300 ezer forintra bírságolták miatta.","id":"20190611_227_kilometerora_langos_borsod_megye_motoros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1886436-dcb3-4869-a036-ff048e7526b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d28519e-38ed-4578-8bf1-2644a4a02e38","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_227_kilometerora_langos_borsod_megye_motoros","timestamp":"2019. június. 11. 16:22","title":"227 kilométer/órával ment lángosért egy motoros Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346695e1-f0ba-46c6-878f-aa3ff20d74f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alsószentmárton polgármestere kiadta az alpolgármesterének, bízza meg a feleségét a takarítással, amit a bíróság első fokon hűtlen kezelésnek látott.\r

\r

","shortLead":"Alsószentmárton polgármestere kiadta az alpolgármesterének, bízza meg a feleségét a takarítással, amit a bíróság első...","id":"20190611_A_polgarmester_felesege_takaritotta_az_onkormanyzati_hivatalt_kiemelt_berert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=346695e1-f0ba-46c6-878f-aa3ff20d74f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e9927f-fb69-4134-a1cc-88550be92cb0","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_A_polgarmester_felesege_takaritotta_az_onkormanyzati_hivatalt_kiemelt_berert","timestamp":"2019. június. 11. 21:09","title":"A polgármester felesége takarította az önkormányzati hivatalt kiemelt bérért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a519af-6f0b-4de5-bf8e-5276927df645","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A tudósok szerint egyértelmű adataik vannak arról, hogy az egykor a Pamírban élő emberek magas THC-tartalmú kannabiszfélét égettek.","shortLead":"A tudósok szerint egyértelmű adataik vannak arról, hogy az egykor a Pamírban élő emberek magas THC-tartalmú...","id":"20190612_Egy_uj_kutatas_szerint_mar_2500_eve_is_nagyban_ment_a_fuvezes_KeletAzsiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5a519af-6f0b-4de5-bf8e-5276927df645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3be0a5c-e2e6-45cc-9497-f2af79732f95","keywords":null,"link":"/elet/20190612_Egy_uj_kutatas_szerint_mar_2500_eve_is_nagyban_ment_a_fuvezes_KeletAzsiaban","timestamp":"2019. június. 12. 21:56","title":"Egy új kutatás szerint már 2500 éve is nagyban ment a füvezés Kelet-Ázsiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"4-0-ra nyertek a lengyelek, ezt követően kommentálták a meccset.","shortLead":"4-0-ra nyertek a lengyelek, ezt követően kommentálták a meccset.","id":"20190613_Pogromnak_nevezte_Izrael_elleni_gyozelmuket_a_lengyel_futballszovetseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"157b2fe4-710a-4622-ab55-f9677ee7b2ca","keywords":null,"link":"/sport/20190613_Pogromnak_nevezte_Izrael_elleni_gyozelmuket_a_lengyel_futballszovetseg","timestamp":"2019. június. 13. 12:12","title":"Pogromnak nevezte Izrael elleni győzelmüket a lengyel futballszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979f5e97-87fc-4289-a1b6-696c9bd1e327","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A szabályozás hiányosságait és a hatósági mulasztásokat vizsgáltatná a Jobbik, hogy le tudják vonni a következtetéseket, min kell változtatni.","shortLead":"A szabályozás hiányosságait és a hatósági mulasztásokat vizsgáltatná a Jobbik, hogy le tudják vonni...","id":"20190612_Parlamenti_vizsgalobizottsagot_hivna_ossze_a_Jobbik_hogy_kideruljon_mi_okozta_a_dunai_hajobalesetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=979f5e97-87fc-4289-a1b6-696c9bd1e327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"992fe95c-0b69-4fa3-a6af-f347ed4a0fdf","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Parlamenti_vizsgalobizottsagot_hivna_ossze_a_Jobbik_hogy_kideruljon_mi_okozta_a_dunai_hajobalesetet","timestamp":"2019. június. 12. 14:05","title":"Parlamenti vizsgálóbizottságot hívna össze a Jobbik, hogy kiderüljön, mi okozta a dunai hajóbalesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95192a00-2087-4320-b619-d34033edce60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy texasi eset jól mutatja, mennyire sokféle arcát tudja mutatni a természet, még akkor is, ha \"csak\" villámlásról van szó. ","shortLead":"Egy texasi eset jól mutatja, mennyire sokféle arcát tudja mutatni a természet, még akkor is, ha \"csak\" villámlásról van...","id":"20190611_villamcsapas_texas_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95192a00-2087-4320-b619-d34033edce60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c2ccad-feff-4cd1-9563-e4a3139c6fe1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_villamcsapas_texas_video","timestamp":"2019. június. 11. 18:33","title":"Erre mondják a viharvadászok, hogy \"hű\": csodaszép villámparádé volt Texasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]