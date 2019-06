Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan súlyosan bántalmazta a 18 éves nőt, hogy az életét vesztette. ","shortLead":"Olyan súlyosan bántalmazta a 18 éves nőt, hogy az életét vesztette. ","id":"20190617_biatorbagy_emberoles_testvergyilkossag_rendorseg_nyomozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a312c6d6-3bee-4902-8457-9e35e7cbd322","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_biatorbagy_emberoles_testvergyilkossag_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2019. június. 17. 18:19","title":"Húga megölésével gyanúsított biatorbágyi férfit keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d673e48f-30bc-4173-994d-77ae874c627b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezzel megindul az eddig gyarapodó MTA csonkítástörténete, mondta el az Országgyűlés Kulturális Bizottsága előtt az akadémiai dolgozókat képviselő Lőrincz Viktor.\r

\r

","shortLead":"Ezzel megindul az eddig gyarapodó MTA csonkítástörténete, mondta el az Országgyűlés Kulturális Bizottsága előtt...","id":"20190619_Atment_az_MTAcsonkito_torveny_a_parlamenti_bizottsagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d673e48f-30bc-4173-994d-77ae874c627b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8ac08e-49d2-44d8-8a93-921a34168c74","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Atment_az_MTAcsonkito_torveny_a_parlamenti_bizottsagon","timestamp":"2019. június. 19. 12:23","title":"Átment az MTA-csonkító törvény a parlamenti bizottságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kijött a QS World University Rankings új rangsora, és bőven vannak rajta magyar intézmények.","shortLead":"Kijött a QS World University Rankings új rangsora, és bőven vannak rajta magyar intézmények.","id":"20190619_Tobb_magyar_egyetem_is_bekerult_a_vilag_legjobbjait_bemutato_ranglistara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b089d30b-8d78-42e4-ac54-a98f0bd895e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Tobb_magyar_egyetem_is_bekerult_a_vilag_legjobbjait_bemutato_ranglistara","timestamp":"2019. június. 19. 10:24","title":"Több magyar egyetem is felkerült a világ legjobbjait bemutató ranglistára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef09b66-fe6f-42b6-b963-250d54be5e72","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rendőrség már korábban is fellépett az LGBT-aktivistákkal szemben.","shortLead":"A rendőrség már korábban is fellépett az LGBT-aktivistákkal szemben.","id":"20190618_Iden_is_betiltottak_Isztambulban_a_meleg_meltosag_menetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ef09b66-fe6f-42b6-b963-250d54be5e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"943656b9-bcca-46d6-9ba6-ad6a1b99f3a3","keywords":null,"link":"/elet/20190618_Iden_is_betiltottak_Isztambulban_a_meleg_meltosag_menetet","timestamp":"2019. június. 18. 20:36","title":"Idén is betiltották Isztambulban a meleg méltóság menetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37f19d56-0f09-444a-8f4b-3d1ccb3c7867","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Volt a huszadik századi történelemnek egy periódusa, amikor a reneszánsz polihisztorként és az értelmiségi ember archetípusaként tisztelt Leonardo da Vinci neve ideiglenesen egybefonódott az erőszakkal. A fasizmus alkotta meg ugyanis a Leonardo-kultuszt. ","shortLead":"Volt a huszadik századi történelemnek egy periódusa, amikor a reneszánsz polihisztorként és az értelmiségi ember...","id":"20190617_Leonardo_da_vinci_fasiszta_propaganda_mussolini","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37f19d56-0f09-444a-8f4b-3d1ccb3c7867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49a508a-9a44-4a47-ab65-e6a18e224253","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_Leonardo_da_vinci_fasiszta_propaganda_mussolini","timestamp":"2019. június. 17. 20:00","title":"Hogyan lett Mussolini a világ legnagyobb festőzsenijének a rajongója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b58c3b3-dbc6-4ead-abdf-6cfc320cffff","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az élet egyik legtragikusabb pillanata, amikor egy gyerek rájön, hogy az őszinteségért büntetés jár – hívta fel a figyelmet Feldmár András a HVG Extra Pszichológia Szalon vendégeként. A beszélgetés során a pszichoterapeuta szót ejtett a bátorság igazi természetéről, az igazi dialógusban megszülető „mi”-élményről, és vállalkozott rögtönzött álomfejtésre is.","shortLead":"Az élet egyik legtragikusabb pillanata, amikor egy gyerek rájön, hogy az őszinteségért büntetés jár – hívta fel...","id":"20190619_Feldmar_Andras_A_gyerek_pontosan_tud_mindent_csak_nincsenek_ra_szavai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b58c3b3-dbc6-4ead-abdf-6cfc320cffff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb4322d6-c158-4fb3-b496-c51d38cf9087","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190619_Feldmar_Andras_A_gyerek_pontosan_tud_mindent_csak_nincsenek_ra_szavai","timestamp":"2019. június. 19. 13:15","title":"Feldmár András: „A gyerek pontosan tud mindent, csak nincsenek rá szavai”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88eb6787-8bd8-4b90-9ffd-39ad2fce7666","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Soha nem látott magasságba nőtt a menekültek száma a világban, áll az ENSZ éves jelentésében. Azonban mielőtt özönlő migránstömegek jelennének meg a szemünk előtt, érdemes leszögezni, hogy a 70,8 millió menekültből 41,3 millió belső menekült, az országukat elhagyók 80 százaléka pedig a szomszédos országban él. Az UNHCR figyelmeztet a menekültellenes beszédre, és dicséri a pozitív példákat. A legnagyobb menekültválság jelenleg Venezuelában van.

","shortLead":"Soha nem látott magasságba nőtt a menekültek száma a világban, áll az ENSZ éves jelentésében. Azonban mielőtt özönlő...","id":"20190619_Egy_Torokorszagnyi_ember_el_otthonabol_eluzve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88eb6787-8bd8-4b90-9ffd-39ad2fce7666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"667c7698-489d-4e8a-88e3-b942e94881c6","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_Egy_Torokorszagnyi_ember_el_otthonabol_eluzve","timestamp":"2019. június. 19. 08:59","title":"Egy törökországnyi ember él otthonából elűzve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9189443-9079-44a2-9b9b-01a485241174","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi egy három méter mély munkagödörben dolgozott egy bevásárlóközpont közelében, amikor a baleset történt. ","shortLead":"A férfi egy három méter mély munkagödörben dolgozott egy bevásárlóközpont közelében, amikor a baleset történt. ","id":"20190619_Szornyethalt_egy_munkas_akire_betonlap_esett_egy_epitkezesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9189443-9079-44a2-9b9b-01a485241174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71fc859-495f-48a2-91aa-9d7f43fa2c23","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Szornyethalt_egy_munkas_akire_betonlap_esett_egy_epitkezesen","timestamp":"2019. június. 19. 15:45","title":"Szörnyethalt egy munkás, akire betonlap esett egy építkezésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]