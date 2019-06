Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"864a894b-42a1-4b6d-b049-30b2232e174d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Törölte az Adidas uniós védjegyét az EU Törvényszéke.","shortLead":"Törölte az Adidas uniós védjegyét az EU Törvényszéke.","id":"20190619_Nem_lehet_a_harom_csik_az_Adidas_vedjegye_az_EUban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=864a894b-42a1-4b6d-b049-30b2232e174d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6080b65-fda1-4234-a649-2532e582ef5b","keywords":null,"link":"/kkv/20190619_Nem_lehet_a_harom_csik_az_Adidas_vedjegye_az_EUban","timestamp":"2019. június. 19. 10:38","title":"Nem lehet a három csík az Adidas védjegye az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9c97c5-65e2-4971-b04c-689d33f6c3aa","c_author":"Futureal-csoport","category":"brandcontent","description":"A 21. századi városfejlesztésben különösen fontosak az intelligens épületek adta előnyök, az egy helyen megtalálható szolgáltatási és szórakozási lehetőségek, közösségi terek. Mutatjuk, melyek az okos várostervezés legfőbb pontjai, és hol épül az első okos pláza Budapesten.","shortLead":"A 21. századi városfejlesztésben különösen fontosak az intelligens épületek adta előnyök, az egy helyen megtalálható...","id":"20190618_A_jovo_varosai_budapest_plaza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb9c97c5-65e2-4971-b04c-689d33f6c3aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18d709b-de3b-4b39-8f00-a33d4d45c4d8","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190618_A_jovo_varosai_budapest_plaza","timestamp":"2019. június. 18. 11:30","title":"A jövő városa: hamarosan megnyílik Budapest első okos bevásárlóközpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De más zenei nagyágyúk is helyet kapnak a No. 6 Collaborations Project nevű albumon.","shortLead":"De más zenei nagyágyúk is helyet kapnak a No. 6 Collaborations Project nevű albumon.","id":"20190618_50_Centtel_es_Eminemmel_enekel_majd_uj_albuman_Ed_Sheeran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721f0f51-a13a-4d3d-aa26-a099c5a0f45c","keywords":null,"link":"/kultura/20190618_50_Centtel_es_Eminemmel_enekel_majd_uj_albuman_Ed_Sheeran","timestamp":"2019. június. 18. 20:27","title":"50 Centtel és Eminemmel énekel majd új albumán Ed Sheeran","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656200c1-8cb9-4a96-9ae5-ecedf5112b09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan funkciót vezet be a YouTube, aminek segítségével otthon is kipróbálhatók lesznek a népszerű divatbloggerek által bemutatott sminkek.","shortLead":"Olyan funkciót vezet be a YouTube, aminek segítségével otthon is kipróbálhatók lesznek a népszerű divatbloggerek által...","id":"20190619_youtube_ar_beauty_funkcio_smink_ruzs_vlogger_divat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=656200c1-8cb9-4a96-9ae5-ecedf5112b09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f345b2a-e237-48dc-b970-eb0387df2a7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_youtube_ar_beauty_funkcio_smink_ruzs_vlogger_divat","timestamp":"2019. június. 19. 12:03","title":"Ha szereti a sminkeket, örülni fog a YouTube újításának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6ea16c-d182-45fd-b47f-e39fa1b7078c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egészen európai külső megjelenésű újdonság nagyobb, mint a népszerű VW Tiguan, de olcsóbb német riválisánál. A minőségét egyelőre nem ismerjük. ","shortLead":"Az egészen európai külső megjelenésű újdonság nagyobb, mint a népszerű VW Tiguan, de olcsóbb német riválisánál...","id":"20190618_olcso_es_egesz_vallalhato_kulcsinu_ez_az_oroszorszagban_keszulo_kinai_divatterepjaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af6ea16c-d182-45fd-b47f-e39fa1b7078c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc78dac0-33c0-445f-912b-4abcad2e93db","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_olcso_es_egesz_vallalhato_kulcsinu_ez_az_oroszorszagban_keszulo_kinai_divatterepjaro","timestamp":"2019. június. 18. 11:21","title":"Olcsó és egész vállalható külsejű ez az Oroszországban készülő kínai divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d29a610-8313-483f-b980-d3a76ba397d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU-n kívüli országokban útlevelüket veszítő EU-s turisták bármilyen EU-tag ország nagykövetségén, konzulátusán igényelhetnek majd hazajutáshoz szükséges dokumentumot. De sajnos csak évek múlva.","shortLead":"Az EU-n kívüli országokban útlevelüket veszítő EU-s turisták bármilyen EU-tag ország nagykövetségén, konzulátusán...","id":"20190619_Oriasi_segitsegrol_dontott_az_EU_az_utleveluket_elveszto_turistaknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d29a610-8313-483f-b980-d3a76ba397d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2023d26b-4e16-461e-8838-beda38e53570","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_Oriasi_segitsegrol_dontott_az_EU_az_utleveluket_elveszto_turistaknak","timestamp":"2019. június. 19. 09:45","title":"Óriási segítséget kapnak az útlevelüket elvesztő EU-s turisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc121e74-d98d-4691-84fb-b822c31c1eae","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A felmelegedés 17 százalékkal csökkentheti a vizek élővilágát. A világ óceánjai hal- és egyéb állatállományának egy hatodát veszíthetik el a évszázad végére, ha a klímaváltozás a jelenlegi mértékben zajlik – vélik tengerbiológusok.","shortLead":"A felmelegedés 17 százalékkal csökkentheti a vizek élővilágát. A világ óceánjai hal- és egyéb állatállományának...","id":"20190617_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_tengerbiologia_vizek_elovilaga_vizi_allatok_halak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc121e74-d98d-4691-84fb-b822c31c1eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34282d7c-67a4-46ea-9801-86d441c938da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_tengerbiologia_vizek_elovilaga_vizi_allatok_halak","timestamp":"2019. június. 17. 15:03","title":"Szörnyen hangzik: 100-ból 17 állat meghal a vizekben a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8296ec3b-349c-4356-a07b-4976ab48ce28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kétélű fegyver a Huawei ellen hirdetett bojkott, az érintett amerikai cégek is rosszul jöhetnek ki belőle. Érthető, ha egymás után próbálják meggyőzni a kormányzatot az intézkedések mérsékléséről.","shortLead":"Kétélű fegyver a Huawei ellen hirdetett bojkott, az érintett amerikai cégek is rosszul jöhetnek ki belőle. Érthető, ha...","id":"20190617_intel_qualcomm_huawei_embargo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8296ec3b-349c-4356-a07b-4976ab48ce28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dbeb3bf-0a41-4897-b249-6eb6d226cd97","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_intel_qualcomm_huawei_embargo","timestamp":"2019. június. 17. 18:03","title":"Állítólag beindult az Intel és a Qualcomm a Huawei-embargó ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]