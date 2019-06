Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3a42531-5057-41a7-89d9-99e91f33e80a","c_author":"Oroszi Babett - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Összesítésünk szerint 2015-től 2020 végéig legalább 120 milliárdot költ a kormány Kabinetirodája kommunikációra és konzultációkra, de a koronaékszer a turizmus, ami tavaly került Rogán tárcájához. ","shortLead":"Összesítésünk szerint 2015-től 2020 végéig legalább 120 milliárdot költ a kormány Kabinetirodája kommunikációra és...","id":"20190620_Rogan_miniszterium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3a42531-5057-41a7-89d9-99e91f33e80a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e360c09-ebf1-451f-b3a1-12d524c58d28","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Rogan_miniszterium","timestamp":"2019. június. 20. 06:30","title":"Mint a kisgömböc: mutatjuk, hogyan nőtt egyre nagyobbra Rogán Antal tárcája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"258368f8-b201-414c-9b7e-045f02df9830","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Nyílt levél jelent meg június elején a Financial Times brit gazdasági napilapban, amely az acélipar nehéz helyzetére hívja fel a figyelmet. A hirdetésnek két magyar aláírója is volt, megkerestük őket.","shortLead":"Nyílt levél jelent meg június elején a Financial Times brit gazdasági napilapban, amely az acélipar nehéz helyzetére...","id":"20190618_acelipar_ft_vedovam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=258368f8-b201-414c-9b7e-045f02df9830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb4d7169-6be1-435e-a37d-c870a87e858e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_acelipar_ft_vedovam","timestamp":"2019. június. 18. 16:30","title":"„Krízis van” – magyar aláírással jelent meg figyelmeztetés a Financial Timesban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök újraválasztási kampányának számlájára a kedd este Floridában tartott választási nagygyűlés óta szerda estig 24,8 millió dollár érkezett – jelentette be szerdán Ronna McDaniel, a Republikánus Párt elnöke a Twitteren.","shortLead":"Az amerikai elnök újraválasztási kampányának számlájára a kedd este Floridában tartott választási nagygyűlés óta szerda...","id":"20190620_donald_trump_amerikai_elnok_ujravalasztasi_kampany_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a3aaba-1113-4d1e-bd60-5b49bf9daa73","keywords":null,"link":"/vilag/20190620_donald_trump_amerikai_elnok_ujravalasztasi_kampany_tamogatas","timestamp":"2019. június. 20. 05:18","title":"Az újraválasztásra hajtó Trump egyetlen nap alatt 25 millió dollárt gyűjtött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f3114ec-ab35-4689-9037-f733af745051","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A DMZ fesztivál a békét és a szabadságot propagálja, itt lépett fel a pécsi Mongooz and the Magnet. Több koreai-magyar kulturális programot visszamondtak idén a Hableány-katasztrófa miatt.","shortLead":"A DMZ fesztivál a békét és a szabadságot propagálja, itt lépett fel a pécsi Mongooz and the Magnet. Több koreai-magyar...","id":"20190619_A_ket_Korea_kozotti_senkifoldjen_lepett_fel_a_magyar_zenekar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f3114ec-ab35-4689-9037-f733af745051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89ec36f0-d7bd-4a3e-ac49-a2931a827e8c","keywords":null,"link":"/kultura/20190619_A_ket_Korea_kozotti_senkifoldjen_lepett_fel_a_magyar_zenekar","timestamp":"2019. június. 19. 05:54","title":"A két Korea közötti senkiföldjén lépett fel a magyar zenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e094b4ae-b478-4a92-9553-ab99885db32c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintegy 1200 röntgenfelvételt vizsgáltak meg abban a kutatásban a szakemberek, melyből kiderült, a testünk igyekszik kompenzálni, hogy állandóan előrehajtjuk a fejünket.","shortLead":"Mintegy 1200 röntgenfelvételt vizsgáltak meg abban a kutatásban a szakemberek, melyből kiderült, a testünk igyekszik...","id":"20190620_koponya_okostelefon_csontkinoves_csontvaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e094b4ae-b478-4a92-9553-ab99885db32c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564aa5de-cfae-4e05-ba43-dddb5ba3b12c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_koponya_okostelefon_csontkinoves_csontvaz","timestamp":"2019. június. 20. 14:07","title":"Megdöbbentő felfedezés: pluszcsont nőhet a koponyára, ha túl sokat mobilozunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b26a20-adeb-442b-aa6b-0fbd01277ce6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta kutat már az emberiség más, intelligens élet jelei után. A jelenlegi eredmények alapján úgy tűnik, a szomszédos csillagrendszereket levehetjük a listáról, ott senki nincs.","shortLead":"Régóta kutat már az emberiség más, intelligens élet jelei után. A jelenlegi eredmények alapján úgy tűnik, a szomszédos...","id":"20190620_foldon_kivuli_elet_seti_csillagrendszer_ufo_foldonkivuliek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0b26a20-adeb-442b-aa6b-0fbd01277ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"331607c1-782e-40d6-9b80-ddabfbd3c70c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_foldon_kivuli_elet_seti_csillagrendszer_ufo_foldonkivuliek","timestamp":"2019. június. 20. 12:33","title":"Átnéztek 1327 csillagrendszert a kutatók, de sehol nem akadtak értelmes lények nyomaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1af27c6-4845-47be-b84d-791407b58e31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pennsylvaniai Pittsburghben letartóztattak egy szíriai férfit, aki terrortámadást tervezett egy keresztény templom ellen – jelentette be szerda éjjel a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI). ","shortLead":"A pennsylvaniai Pittsburghben letartóztattak egy szíriai férfit, aki terrortámadást tervezett egy keresztény templom...","id":"20190620_fbi_templom_tamadas_robbanoszer_iszlam_allam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1af27c6-4845-47be-b84d-791407b58e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c48f2ed-241a-4ae4-b404-7db5ee583fff","keywords":null,"link":"/vilag/20190620_fbi_templom_tamadas_robbanoszer_iszlam_allam","timestamp":"2019. június. 20. 05:57","title":"Templomban készült támadásra egy szír menekült, fedett FBI-ost avatott be a tervébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e16999-88f8-4aa3-898f-96b040abf30f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Football Insider szakportál értesülése szerint az Arsenal 9 millió fontos (3,3 milliárd forint) ajánlatot tett a Red Bull Salzburgnak Szoboszlai Dominik magyar válogatott labdarúgó játékjogának megvásárlásáért.","shortLead":"A Football Insider szakportál értesülése szerint az Arsenal 9 millió fontos (3,3 milliárd forint) ajánlatot tett a Red...","id":"20190619_arsenal_szoboszlai_dominik_ajanlat_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14e16999-88f8-4aa3-898f-96b040abf30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5979ea-ca89-48f9-9476-2bb25585b843","keywords":null,"link":"/sport/20190619_arsenal_szoboszlai_dominik_ajanlat_foci","timestamp":"2019. június. 19. 19:28","title":"Az Arsenal is akarja a magyar tehetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]