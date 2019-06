Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5882e763-590f-4c70-90f6-7161f5139fbb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség nem zárja ki, hogy Dmitro Timcsuk gyilkosság áldozata lett. ","shortLead":"A rendőrség nem zárja ki, hogy Dmitro Timcsuk gyilkosság áldozata lett. ","id":"20190619_Lott_fejsebbel_holtan_talaltak_egy_ukran_parlamenti_kepviselot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5882e763-590f-4c70-90f6-7161f5139fbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4713f0ff-a58a-4cd7-820f-2ace239924a9","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_Lott_fejsebbel_holtan_talaltak_egy_ukran_parlamenti_kepviselot","timestamp":"2019. június. 19. 14:50","title":"Felesége szerint fejbe lőtte magát egy ukrán parlamenti képviselő, a rendőrség kételkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dba4961-a660-47f2-b192-d896d2b5b4f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A BBC-ben vitatkoztak a brit Konzervatív Párt elnökjelöltjei a brit EU-kilépésről, elhangzott focihasonlat is.","shortLead":"A BBC-ben vitatkoztak a brit Konzervatív Párt elnökjelöltjei a brit EU-kilépésről, elhangzott focihasonlat is.","id":"20190619_Boris_Johnson_Senki_nem_akar_nodeal_Brexitet_de_erre_is_fel_kell_keszulni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0dba4961-a660-47f2-b192-d896d2b5b4f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c28dfdd-bc1f-4f0b-8cc7-bfd50369a998","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_Boris_Johnson_Senki_nem_akar_nodeal_Brexitet_de_erre_is_fel_kell_keszulni","timestamp":"2019. június. 19. 05:11","title":"Boris Johnson: Senki nem akar no-deal Brexitet, de erre is fel kell készülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b626bc02-1913-4574-84ac-6eca96eeab31","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Time Waits For No One eddig elveszettnek hitt vokálja a BBC rádiójában hangzott el először.","shortLead":"A Time Waits For No One eddig elveszettnek hitt vokálja a BBC rádiójában hangzott el először.","id":"20190620_Eddig_soha_nem_hallott_Freddie_Mercurydalt_mutattak_be","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b626bc02-1913-4574-84ac-6eca96eeab31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f109b3-5e70-44f1-b9b0-91d95b48c1ea","keywords":null,"link":"/kultura/20190620_Eddig_soha_nem_hallott_Freddie_Mercurydalt_mutattak_be","timestamp":"2019. június. 20. 10:02","title":"Eddig soha nem hallott Freddie Mercury-dalt mutattak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt személyautó ütközött össze Bicske közelében.","shortLead":"Öt személyautó ütközött össze Bicske közelében.","id":"20190619_tomegkarambol_m1_autopalya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8bd373c-1795-4fa5-96e5-99cc51dbfeca","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_tomegkarambol_m1_autopalya","timestamp":"2019. június. 19. 16:22","title":"Tömegkarambol miatt állt be az M1-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170891e6-b957-4c8b-a2cb-d8d9ed45fe2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán alig maradt száraz terület az országban. ","shortLead":"Szerdán alig maradt száraz terület az országban. ","id":"20190620_csapadekrekord_felhoszakadas_orszagos_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=170891e6-b957-4c8b-a2cb-d8d9ed45fe2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2397c0d5-2180-4258-a757-9d5db4ee6910","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_csapadekrekord_felhoszakadas_orszagos_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2019. június. 20. 11:39","title":"Hatvanhárom éves csapadékrekord dőlt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55c563c-1021-4a3b-bbef-b96d44032644","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A spanyol Iratxe García Pérez az egyedüli jelölt volt a tisztségre.","shortLead":"A spanyol Iratxe García Pérez az egyedüli jelölt volt a tisztségre.","id":"20190618_europai_szocialdemokratak_iratxe_garcia_perez_frakciovezeto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a55c563c-1021-4a3b-bbef-b96d44032644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a191f6ce-057c-4fc2-b1b5-f216dfb54e08","keywords":null,"link":"/vilag/20190618_europai_szocialdemokratak_iratxe_garcia_perez_frakciovezeto","timestamp":"2019. június. 18. 16:18","title":"Női frakcióvezetője lett az európai szociáldemokratáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505d0aa7-7d0b-49e1-ab0c-ec07b070bc8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök videófelvétel alapján keresik az ismeretlen telefontolvajt.","shortLead":"A rendőrök videófelvétel alapján keresik az ismeretlen telefontolvajt.","id":"20190618_Alvo_utastol_lopott_mobilt_a_4es_villamoson_keresik_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=505d0aa7-7d0b-49e1-ab0c-ec07b070bc8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc4d743-8b0f-48e9-94da-084cffb820d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Alvo_utastol_lopott_mobilt_a_4es_villamoson_keresik_a_rendorok","timestamp":"2019. június. 18. 18:51","title":"Alvó utastól lopott mobilt a 4-es villamoson, keresik a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab41627-5488-4c72-b649-3518c906e011","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyetlen dologra alkalmas, az Office irodai programcsomag indítására szolgáló gomb bevezetését fontolgatja a Microsoft. Ehhez arra van szükség, hogy az ötlet elnyerje a Microsoft-alkalmazottak tetszését.","shortLead":"Egyetlen dologra alkalmas, az Office irodai programcsomag indítására szolgáló gomb bevezetését fontolgatja a Microsoft...","id":"20190620_microsoft_dedikalt_office_gomb_billentyuzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ab41627-5488-4c72-b649-3518c906e011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2716a00f-609d-4970-b8fa-d89b2a894035","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_microsoft_dedikalt_office_gomb_billentyuzet","timestamp":"2019. június. 20. 08:03","title":"Látta már? Új gomb kerülhet a számítógépek billentyűzetére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]