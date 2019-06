Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cef07f3a-3f00-4681-9487-68874043d3eb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szomszédok atyja 89 évet élt. ","shortLead":"A Szomszédok atyja 89 évet élt. ","id":"20190619_Elhunyt_Horvath_Adam_rendezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cef07f3a-3f00-4681-9487-68874043d3eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc76cc4d-85a8-4031-b6de-19ca6e8bd51d","keywords":null,"link":"/kultura/20190619_Elhunyt_Horvath_Adam_rendezo","timestamp":"2019. június. 19. 17:48","title":"Elhunyt Horváth Ádám rendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Azonnal lecsaptak a kamuüzenetet elindítók a Facebookon zajló tiltási eseményekre.","shortLead":"Azonnal lecsaptak a kamuüzenetet elindítók a Facebookon zajló tiltási eseményekre.","id":"20190618_a_facebook_torolve_letiltas_chat_atveres_kamu_uzenet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894e3c41-6666-407e-a23f-10a3d0af9527","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_a_facebook_torolve_letiltas_chat_atveres_kamu_uzenet","timestamp":"2019. június. 18. 11:03","title":"Ordas nagy kamu terjed a Facebook-tiltásokról, tovább ne küldje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"258368f8-b201-414c-9b7e-045f02df9830","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Nyílt levél jelent meg június elején a Financial Times brit gazdasági napilapban, amely az acélipar nehéz helyzetére hívja fel a figyelmet. A hirdetésnek két magyar aláírója is volt, megkerestük őket.","shortLead":"Nyílt levél jelent meg június elején a Financial Times brit gazdasági napilapban, amely az acélipar nehéz helyzetére...","id":"20190618_acelipar_ft_vedovam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=258368f8-b201-414c-9b7e-045f02df9830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb4d7169-6be1-435e-a37d-c870a87e858e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_acelipar_ft_vedovam","timestamp":"2019. június. 18. 16:30","title":"„Krízis van” – magyar aláírással jelent meg figyelmeztetés a Financial Timesban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd2a403-c243-4ba7-bba7-3092fb777780","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy francia hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le a romániai határátkelőhelyen.","shortLead":"Egy francia hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le a romániai határátkelőhelyen.","id":"20190618_lopott_alfa_romeo_stelvio_q4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fd2a403-c243-4ba7-bba7-3092fb777780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2eb424c-7411-459a-bdae-039550178304","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_lopott_alfa_romeo_stelvio_q4","timestamp":"2019. június. 18. 07:58","title":"Nagylakon akadt fent ez a 15 milliós Alfa Romeo sportterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2852b8b6-69f5-4c13-8ae0-bb6b559ee7d7","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"15 házi gyártású vagon már forgalomban van.","shortLead":"15 házi gyártású vagon már forgalomban van.","id":"20190619_Osszesen_210_IC_kocsit_szeretne_a_MAV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2852b8b6-69f5-4c13-8ae0-bb6b559ee7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fbdaf91-d0a1-401b-a1c0-17f8c72f8b3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_Osszesen_210_IC_kocsit_szeretne_a_MAV","timestamp":"2019. június. 19. 20:53","title":"Összesen 210 IC+ kocsit szeretne a MÁV - új mozdonyok nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd88d26-a450-429f-9542-eed9d30f9ff0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A biztonsági öv se nagyon védte meg az utasokat.","shortLead":"A biztonsági öv se nagyon védte meg az utasokat.","id":"20190618_Meg_voltam_gyozodve_hogy_lezuhanunk__brutalis_turbulenciaba_kerult_egy_repulogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bd88d26-a450-429f-9542-eed9d30f9ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c25d14-288e-40a0-b185-646007964a3a","keywords":null,"link":"/elet/20190618_Meg_voltam_gyozodve_hogy_lezuhanunk__brutalis_turbulenciaba_kerult_egy_repulogep","timestamp":"2019. június. 18. 10:42","title":"„Meg voltam győződve, hogy lezuhanunk” – brutális turbulenciába került egy repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a66a5bb8-6dc9-4b40-b7ce-cfc4ac40e10e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Több mint 160 ezer euróért kelt el egy szerdai párizsi árverésen az a Lefaucheux márkájú pisztoly, amellyel Vincent van Gogh 1890-ben, 37 évesen öngyilkosságot követett el. ","shortLead":"Több mint 160 ezer euróért kelt el egy szerdai párizsi árverésen az a Lefaucheux márkájú pisztoly, amellyel Vincent van...","id":"20190619_vincent_van_gogh_pisztoly_ongyilkossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a66a5bb8-6dc9-4b40-b7ce-cfc4ac40e10e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65084460-a73e-4d12-ac26-cf2e7a806320","keywords":null,"link":"/kultura/20190619_vincent_van_gogh_pisztoly_ongyilkossag","timestamp":"2019. június. 19. 20:43","title":"Elárverezték a művészettörténet leghíresebb fegyverét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felhős idő várható, jégeső is előfordulhat.","shortLead":"Felhős idő várható, jégeső is előfordulhat.","id":"20190619_Ma_is_le_fog_szakadni_az_eg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860c29c5-2487-453e-9161-b89d34b847cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Ma_is_le_fog_szakadni_az_eg","timestamp":"2019. június. 19. 05:03","title":"Ma is le fog szakadni az ég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]