"Bemutatta a Huawei a középkategóriás okostelefonokba szánt Kirin 810-es processzort, ami a cég szerint még a hasonló konkures egységeket is lelépi." "Új processzort villantott a Huawei, erősebbek lesznek a középkategóriás mobilok" "2019. június. 21. 14:03"

"Uniós vívmány, hogy a Google a konkurensek közüli választásra hívja fel az androidos felhasználók figyelmét. A felajánlott keresőlehetőségek között van egy igen különleges is." "Androidosok, figyelem: minden telefonon fel fog ugrani ez a kérdés" "2019. június. 21. 12:03"

"A Google keresőjének androidos béta-applikációjában egy új gomb jelent meg, amivel megoszthatjuk másokkal a saját keresésünket." "Régóta várt új funkciót tesztel a Google a mobilos keresőjében" "2019. június. 20. 18:03"

"Pontosan ugyanannyit kapott a Digital Minds Kft., mint tavaly. " "52,6 milliót fizet az MTVA Rogán Cecíliáék szépségversenyéért" "2019. június. 20. 17:36"

"Éppen mobilozott, amikor a kisfiú átbukott a furcsa korláton. " "A legutolsó pillanatban kapta el az anya az emeletről kizuhanó gyerekét" "2019. június. 21. 15:52"

"Az Apple számára az elmúlt évek (gazdasági) sikereihez nagyban hozzájárult az, hogy Kínában gyártatták a készülékeiket, ez azonban a jövőben változhat." "Elvinné a gyártás egy részét Kínából az Apple, már keresik az új helyszínt" "2019. június. 20. 17:03"

"27-32 fok lesz napközben. " "Ma is meleg lesz, zivatarokkal" "2019. június. 21. 05:35"

"Ha a parlament elfogadja a kormány tervezetét, visszahozna egy annak idején Hoffmann Rózsa által szorgalmazott, szakmailag dilettáns és a gyerekek érdekeit semmibe vevő szabályozást." "Rugalmas iskolakezdés? A kormány ezt is eltörölné" "2019. június. 22. 08:10"