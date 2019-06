Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először egy lábszárra bukkantak, most pedig a holttestet is megtalálták a Veszprém megyei Mezőlak határában. Az azonban továbbra is rejtély, hogy mi történhetett. Az áldozatot munkások találták meg a nádasban, egy mély vizesárokban. Sikerült azonosítani, mert nála voltak a papírjai. Nem környékbeli, valószínűleg hajléktalan lehetett. A falu polgármestere azt mondta, sokkolta a látvány.\r

","shortLead":"Először egy lábszárra bukkantak, most pedig a holttestet is megtalálták a Veszprém megyei Mezőlak határában. Az azonban...","id":"20190623_A_labszar_utan_a_holttestet_is_megtalaltak_Mezolaknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ce368c-ea0f-47ac-832b-c2ec794fac64","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_A_labszar_utan_a_holttestet_is_megtalaltak_Mezolaknal","timestamp":"2019. június. 23. 17:58","title":"A lábszár után a holttestet is megtalálták Mezőlaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b44afa-ab76-4600-87ec-ca7eb0b98a48","c_author":"Hercsel Adél","category":"elet","description":"A hét közepén az egyik ellenzéki párt elnökségi tagja, egykori tévés személyiség azzal igyekezett kedvezőtlen színben föltüntetni egy rivális főpolgármester-jelöltet, hogy fölelevenítette annak korábbi pszichoterápiáját. A tévésből lett politikus követői ezután egymást túllicitálva vontak le messzemenő következtetéseket a jelölt szakmai-közéleti alkalmatlanságára vonatkozóan. ","shortLead":"A hét közepén az egyik ellenzéki párt elnökségi tagja, egykori tévés személyiség azzal igyekezett kedvezőtlen színben...","id":"20190622_hercsel_adel_lelke_van_alkalmatlan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43b44afa-ab76-4600-87ec-ca7eb0b98a48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e0a596-940e-4fe6-a968-28bd067607d2","keywords":null,"link":"/elet/20190622_hercsel_adel_lelke_van_alkalmatlan","timestamp":"2019. június. 22. 15:25","title":"Hercsel Adél: Lelke van. Alkalmatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c4d5351-52d3-40e5-9042-02f4d46f04e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rossz hír: semmit nem javul évek óta a magyar diákok szövegértési és matematikai készségszintje. Jó hír: nem is romlik. Továbbra is elkeserítő teljesítményt mutatnak a szakiskolás (NER-szómágiával: szakközépiskolás) diákok is.\r

\r

","shortLead":"Rossz hír: semmit nem javul évek óta a magyar diákok szövegértési és matematikai készségszintje. Jó hír: nem is romlik...","id":"20190623_Elszomorito_adat_a_10_evfolyamos_gyerekek_otode_megreked_a_hatodikosok_szintjen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c4d5351-52d3-40e5-9042-02f4d46f04e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3383a750-fef3-48f1-938d-0898ba93720d","keywords":null,"link":"/elet/20190623_Elszomorito_adat_a_10_evfolyamos_gyerekek_otode_megreked_a_hatodikosok_szintjen","timestamp":"2019. június. 23. 09:29","title":"Elszomorító adat: a 10. évfolyamos gyerekek ötöde megreked a hatodikosok szintjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi több budapesti lakásba is betört.","shortLead":"A férfi több budapesti lakásba is betört.","id":"20190623_Karoly_nem_csak_taxizott_lopni_is_szeretett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24cb276-2d53-4d7c-9714-b5444dc6cc36","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Karoly_nem_csak_taxizott_lopni_is_szeretett","timestamp":"2019. június. 23. 08:45","title":"Károly nem csak taxizott, lopni is szeretett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hangoskodás, csörömpölés, minden volt, a veszekedés pedig az országos lapok címlapjaira került. ","shortLead":"Hangoskodás, csörömpölés, minden volt, a veszekedés pedig az országos lapok címlapjaira került. ","id":"20190623_Latvanyosan_bezuhant_Boris_Johnson_tamogatottsaga_a_penteki_csaladi_balhe_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e5bba3-7251-497e-b112-368c95696515","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190623_Latvanyosan_bezuhant_Boris_Johnson_tamogatottsaga_a_penteki_csaladi_balhe_miatt","timestamp":"2019. június. 23. 13:14","title":"Látványosan bezuhant Boris Johnson támogatottsága a pénteki családi balhé miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646ab066-fced-4ea9-8d1a-575c5469647e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annyira drága a lakhatás, hogy a kevésbé tehetősek inkább állítólag kísértetjárta lakásokat bérelnek, mert azok valamivel olcsóbbak.","shortLead":"Annyira drága a lakhatás, hogy a kevésbé tehetősek inkább állítólag kísértetjárta lakásokat bérelnek, mert azok...","id":"20190622_Szellemtanyakat_is_bevallalnak_a_hongkongiak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=646ab066-fced-4ea9-8d1a-575c5469647e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9224e10-5218-41aa-b136-7558d4dcd12a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190622_Szellemtanyakat_is_bevallalnak_a_hongkongiak","timestamp":"2019. június. 22. 20:36","title":"Szellemtanyákat is bevállalnak a hongkongiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a657e38-3941-4311-83ff-2630aee4b1f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bahreinben nemrég még csak tervezgették, hogy víz alatti kalandparkot létesítenek búvároknak, mostanra viszont már a legfőbb látványosság, a Boeing 747-es is látható a helyszínen.","shortLead":"Bahreinben nemrég még csak tervezgették, hogy víz alatti kalandparkot létesítenek búvároknak, mostanra viszont már...","id":"20190624_boeing_747_divebahrain_latvanyossag_elsullyesztett_repulogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a657e38-3941-4311-83ff-2630aee4b1f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d8f6e4-0e6a-4709-8062-b0658209705e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_boeing_747_divebahrain_latvanyossag_elsullyesztett_repulogep","timestamp":"2019. június. 24. 09:33","title":"A nap videója: Így néz ki a víz alatt az elsüllyesztett Boeing 747-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297e927f-4241-4939-901c-5f8fefe5aa8e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen egy rendes autófanatikus vezér, pályaversenyeken túl ralizik is.","shortLead":"Ilyen egy rendes autófanatikus vezér, pályaversenyeken túl ralizik is.","id":"20190622_toyota_akio_toyoda_autoverseny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=297e927f-4241-4939-901c-5f8fefe5aa8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f50f41d-4c8b-427e-ae05-c263c8e5807c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190622_toyota_akio_toyoda_autoverseny","timestamp":"2019. június. 22. 10:41","title":"Álnéven indul a Toyota elnöke a hétvégi Nürburging 24 órás versenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]