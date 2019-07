Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cb0ddc6-d806-484b-b9e4-fd5a8ec92bb1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szabad, igazságos, hátrányos megkülönböztetés nélküli, átlátható kereskedelmi és befektetési környezet megteremtése, illetve a terrorizmus és az erőszak internetes terjesztése elleni intézkedések fokozása mellett foglaltak állást szombaton közzétett zárónyilatkozatukban a G20 országcsoport oszakai csúcstalálkozóinak résztvevői. Vlagyimir Putyin elárulta, miről beszéld az amerikai, brit és német vezetőkkel.","shortLead":"A szabad, igazságos, hátrányos megkülönböztetés nélküli, átlátható kereskedelmi és befektetési környezet megteremtése...","id":"20190629_Sikeres_volt_a_G20ak_oszakai_csucsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cb0ddc6-d806-484b-b9e4-fd5a8ec92bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ef4d19-512c-4cab-b4ed-62969dcb23b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190629_Sikeres_volt_a_G20ak_oszakai_csucsa","timestamp":"2019. június. 29. 15:37","title":"Sikeres volt a G20-ak oszakai csúcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247c1cf3-02a1-4a77-8a7d-d25ac3a0aa09","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti gyártó kompakt újdonsága egy feltöltéssel közel 60 kilométert képes megtenni tisztán elektromos üzemmódban. ","shortLead":"A stuttgarti gyártó kompakt újdonsága egy feltöltéssel közel 60 kilométert képes megtenni tisztán elektromos...","id":"20190701_ujabb_zold_rendszamos_itt_a_plugin_hibrid_mercedes_aosztaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=247c1cf3-02a1-4a77-8a7d-d25ac3a0aa09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8309b8e-cc14-4170-b2ab-af8680cf4f76","keywords":null,"link":"/cegauto/20190701_ujabb_zold_rendszamos_itt_a_plugin_hibrid_mercedes_aosztaly","timestamp":"2019. július. 01. 08:21","title":"Újabb zöld rendszámos, jön a plugin hibrid Mercedes A-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","shortLead":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","id":"20190629_Tippjatek_510_mikori_ez_a_HVGcimlap_plakat_kiallitas_HVG40","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ed8858-3b87-47c4-b8a1-c4aab32a8c2e","keywords":null,"link":"/kultura/20190629_Tippjatek_510_mikori_ez_a_HVGcimlap_plakat_kiallitas_HVG40","timestamp":"2019. június. 29. 10:15","title":"Tippjáték 5/10: mikori ez a HVG-címlap?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58872af2-1f50-4c89-82c9-74ffee416086","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A Fidesz 1994 óta nem tudott nyerni a döntően inkább baloldali beállítottságú XX. kerületben, ezért most új taktikát eszelt ki: saját vagy \"álcivil\" jelölt indítása helyett a városrészt 21 éve irányító polgármestert készül támogatni. Szabados Ákos négy éve független ugyan, de 17 évig MSZP-sként vezette Erzsébetet, nem mellesleg pedig a mai napig a baloldali ellenzéki összefogás jelöltje a kerületben. A nem mindennapi felállás tétje nagy: kinek a Szabadosa nyerhet októberben? ","shortLead":"A Fidesz 1994 óta nem tudott nyerni a döntően inkább baloldali beállítottságú XX. kerületben, ezért most új taktikát...","id":"20190701_Exszocialista_polgarmester_moge_allhat_be_a_Fidesz_Pesterzsebeten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58872af2-1f50-4c89-82c9-74ffee416086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"886c3c32-f366-4b1c-a9b9-617fa6f3b5c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Exszocialista_polgarmester_moge_allhat_be_a_Fidesz_Pesterzsebeten","timestamp":"2019. július. 01. 06:30","title":"Példátlan húzás: ex-MSZP-s polgármester mögé állhat be a Fidesz Pesterzsébeten ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b02f93e5-8a3d-4de7-9a94-21889b4fa16f","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Széchenyi- és József Attila-díjas író, műfordító, irodalomtörténész 88 éves volt.","shortLead":"A Széchenyi- és József Attila-díjas író, műfordító, irodalomtörténész 88 éves volt.","id":"20190629_Meghalt_Ungvari_Tamas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b02f93e5-8a3d-4de7-9a94-21889b4fa16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a04197-f7a4-4f3e-b6c8-ee5753dc522b","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Meghalt_Ungvari_Tamas","timestamp":"2019. június. 29. 15:13","title":"Meghalt Ungvári Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bcead16-ad61-463f-a5c4-381397e81af6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Olyan rendőreink vannak, akik a határra is kimennek” – mondta a tisztavató ünnepségen járó miniszterelnök.","shortLead":"„Olyan rendőreink vannak, akik a határra is kimennek” – mondta a tisztavató ünnepségen járó miniszterelnök.","id":"20190629_Orban_Magyarorszag_ma_mar_komoly_es_tekintelyes_allam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bcead16-ad61-463f-a5c4-381397e81af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ecf51d-e750-4765-b3d0-c07ed3724bee","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Orban_Magyarorszag_ma_mar_komoly_es_tekintelyes_allam","timestamp":"2019. június. 29. 11:26","title":"Orbán: Magyarország ma már komoly és tekintélyes állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7973b193-96aa-4d07-8add-c34de4d94587","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az elkészült mozzarellát az induláskor teljes egészében Olaszországba exportálják. ","shortLead":"Az elkészült mozzarellát az induláskor teljes egészében Olaszországba exportálják. 