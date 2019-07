Bezárt a Veszprém megyei kormányhivatalnál működő mikrobiológiai labor, ezzel kiesett a terület egyik nélkülözhetetlen járványügyi háttérszolgáltatása, írja a hétfői Népszava. Ezért a veszprémi kórházban július elsejétől nincs állami mikrobiológiai laborszolgáltatás.

A lap szerint a labor kiesése veszélyezteti a biztonságos betegellátást, az előírások szerint ugyanis a kórházban csak úgy kezdhetnek például antibiotikum-kúrát egy betegnél, ha a mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálattal megvizsgálja, milyen szerre érzékeny baktériumról van szó.

Az intenzív osztályokat is érinti a dolog, nekik ugyanis néhány óránként kell mintákat küldeniük, és a sebészetek munkája is csak a mikrobiológai laborháttér mellett biztonságos.

A kórházfenntartó azt ajánlotta a kórházaknak: a bakterológiai vizsgálatokat vásárolják meg a piacról.

A Népszava hozzáteszi, a bezárás érinti a farkasgyepűi tüdőgondozót, és a balatonfüredi szívkórházat is. A most bezárt labor feladata volt még járványok – hasmenés, mérgezés, vagy más egyéb, a közegészségügyet veszélyeztető helyzetek – megelőzése, de például a vízminőségének ellenőrzése is.

(Kép: illusztráció)