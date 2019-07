Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2b39e34-74ac-46fc-85b9-9cd6ed765c1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyot szakított egy régiségkereskedő unokája Nagy-Britanniában.","shortLead":"Nagyot szakított egy régiségkereskedő unokája Nagy-Britanniában.","id":"20190706_Alig_parszaz_forintert_vette_265_millioert_adta_el_a_kozepkori_sakkfigurat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2b39e34-74ac-46fc-85b9-9cd6ed765c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e30846c-644f-4383-94b7-c91ed717a711","keywords":null,"link":"/elet/20190706_Alig_parszaz_forintert_vette_265_millioert_adta_el_a_kozepkori_sakkfigurat","timestamp":"2019. július. 06. 17:44","title":"Alig pár száz forintért vette, 265 millióért adta el a középkori sakkfigurát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e587b4-916f-4124-bb7f-1801b5a36685","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A repülős és buszos utazásokra kell különösen figyelni.","shortLead":"A repülős és buszos utazásokra kell különösen figyelni.","id":"20190706_A_nyaralassal_kapcsolatos_buktatokra_figyelmeztet_a_GVH","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67e587b4-916f-4124-bb7f-1801b5a36685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bdf0d96-dff2-4f1c-83fe-7255640ac0f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190706_A_nyaralassal_kapcsolatos_buktatokra_figyelmeztet_a_GVH","timestamp":"2019. július. 06. 15:19","title":"A nyaralással kapcsolatos buktatókra figyelmeztet a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df1d11e-246f-4544-88fd-29c1cbd4dcf7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A régészeti hatóság rendelete szerint 13 és 17 óra között zárva tartották a dombot, pénteken is erre számítanak. ","shortLead":"A régészeti hatóság rendelete szerint 13 és 17 óra között zárva tartották a dombot, pénteken is erre számítanak. ","id":"20190704_A_hoseg_miatt_kellett_zarni_az_Akropoliszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7df1d11e-246f-4544-88fd-29c1cbd4dcf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245015bc-a7cc-4f13-ab6b-a32bc7f3288e","keywords":null,"link":"/vilag/20190704_A_hoseg_miatt_kellett_zarni_az_Akropoliszt","timestamp":"2019. július. 04. 20:17","title":"A hőség miatt le kellett zárni az Akropoliszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69466e2-4e91-47a0-98a4-c46984a3772a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Hang szerint ez lenne a gyors, de nem kielégítő megoldás a vezetőség részéről a több kórházban is problematikus melegre.\r

\r

","shortLead":"A Magyar Hang szerint ez lenne a gyors, de nem kielégítő megoldás a vezetőség részéről a több kórházban is...","id":"20190705_Hoseg_a_mutoben_mobilklimakkal_segitene_a_vezetoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d69466e2-4e91-47a0-98a4-c46984a3772a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52fece0-21cf-4b0b-9a55-b306c31bf70b","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Hoseg_a_mutoben_mobilklimakkal_segitene_a_vezetoseg","timestamp":"2019. július. 05. 20:51","title":"Hőség a műtőben: mobilklímákkal segítene a vezetőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22db0cc2-1fe7-4163-9ac1-ce5b13103392","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanis nem vállalja.","shortLead":"Ugyanis nem vállalja.","id":"20190704_Lazar_Janosbol_nem_lesz_polgarmesterjelolt_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22db0cc2-1fe7-4163-9ac1-ce5b13103392&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61163f7a-6081-4125-b113-93558e9eb7a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Lazar_Janosbol_nem_lesz_polgarmesterjelolt_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2019. július. 04. 20:15","title":"Lázár Jánosból nem lesz polgármester-jelölt Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a92afa-fd65-4ad2-9196-75af73076640","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem engedélyezi Olaszország, hogy a német Sea-Eye és az olasz Mediterranea civil szervezetek hajói kikössenek Lampedusa szigetén. ","shortLead":"Nem engedélyezi Olaszország, hogy a német Sea-Eye és az olasz Mediterranea civil szervezetek hajói kikössenek Lampedusa...","id":"20190706_Ujabb_menekultekkel_teli_hajoval_akadt_gondja_Olaszorszagnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0a92afa-fd65-4ad2-9196-75af73076640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22dc8422-9eff-411c-a3ec-460f70db6bec","keywords":null,"link":"/vilag/20190706_Ujabb_menekultekkel_teli_hajoval_akadt_gondja_Olaszorszagnak","timestamp":"2019. július. 06. 16:55","title":"Újabb menekültekkel teli hajóval akadt gondja Olaszországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon könnyű elhelyezkedni egy magyar diplomával, épp csak az nem derül ki az adatokból, hogy melyik országban.","shortLead":"Nagyon könnyű elhelyezkedni egy magyar diplomával, épp csak az nem derül ki az adatokból, hogy melyik országban.","id":"20190705_Tiz_magyar_frissdiplomasbol_kilenc_gyorsan_talal_munkat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b17698-0d54-471b-99ed-7e80822d8559","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190705_Tiz_magyar_frissdiplomasbol_kilenc_gyorsan_talal_munkat","timestamp":"2019. július. 05. 05:40","title":"Tíz magyar frissdiplomásból kilenc gyorsan talál munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48766237-d995-4e46-b8f2-bdaba340d579","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Karácsonyra kerül az olasz mozikba Matteo Garrone olasz filmrendező Pinokkió-feldolgozása, amelyben az Oscar-díjas Roberto Benigni játssza Dzsepettót, a fafaragó mestert, a kis fafigura alkotóját.","shortLead":"Karácsonyra kerül az olasz mozikba Matteo Garrone olasz filmrendező Pinokkió-feldolgozása, amelyben az Oscar-díjas...","id":"20190705_Karacsonykor_kerul_a_mozikba_Benignivel_a_foszerepben_az_uj_Pinokkio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48766237-d995-4e46-b8f2-bdaba340d579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d31dd4-6701-4443-b97d-02975e2aa4a2","keywords":null,"link":"/kultura/20190705_Karacsonykor_kerul_a_mozikba_Benignivel_a_foszerepben_az_uj_Pinokkio","timestamp":"2019. július. 05. 10:48","title":"Karácsonykor kerül a mozikba Benignivel a főszerepben az új Pinokkió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]