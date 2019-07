Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ddac6540-a036-40d7-a8d2-613c3858078a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négy ország szakemberei dolgoztak a Római Birodalom dunai határának világörökséggé nyilvánításán, de mivel a magyar kormány egy hónappal a döntés előtt kivette a Hajógyári-szigetet a pályázatból, újra kell indítani az értékelést.","shortLead":"Négy ország szakemberei dolgoztak a Római Birodalom dunai határának világörökséggé nyilvánításán, de mivel a magyar...","id":"20190709_Lenullazta_a_kormany_egyetlen_dontese_a_vilagoroksegi_palyazatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddac6540-a036-40d7-a8d2-613c3858078a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45816390-818a-46fc-b981-f9d4a4a2dd60","keywords":null,"link":"/elet/20190709_Lenullazta_a_kormany_egyetlen_dontese_a_vilagoroksegi_palyazatot","timestamp":"2019. július. 09. 06:03","title":"Lenullázta a kormány egyetlen döntése a világörökségi pályázatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470d217f-cfc5-4285-9810-9b1b46e9b1ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo után a Huawei is azon mesterkedik, hogyan tüntethetné el a mobil tetejéről az érzékelőket, hogy azt a helyet is képernyő uralja. ","shortLead":"Az Oppo után a Huawei is azon mesterkedik, hogyan tüntethetné el a mobil tetejéről az érzékelőket, hogy azt a helyet is...","id":"20190709_huawei_oppo_kijelzo_alatti_kamera_rejtett_szelfikamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=470d217f-cfc5-4285-9810-9b1b46e9b1ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af21bf4-3fc4-4c31-a651-80f98d16c2f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_huawei_oppo_kijelzo_alatti_kamera_rejtett_szelfikamera","timestamp":"2019. július. 09. 14:03","title":"A Huawei is a kijelző alá tenné a kamerát, de kicsit máshogy, mint mások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae23cc3-af26-4f74-91a3-22315e12bbb0","c_author":"Nagy Iván László","category":"kultura","description":"Bár a második legnagyobb magyarországi fesztiválról beszélünk, mégis inkább céloz meg egy szűkebb réteget a Balaton Sound. Az elektronikus zene idén is rengeteg embert csábított Zamárdiba, ha pedig túllendülünk a közönséget illető kritikákon, még jól is érezhetjük magunkat.","shortLead":"Bár a második legnagyobb magyarországi fesztiválról beszélünk, mégis inkább céloz meg egy szűkebb réteget a Balaton...","id":"20190708_Ritka_mint_kulturember_a_Balaton_Soundon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ae23cc3-af26-4f74-91a3-22315e12bbb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28005500-3d61-4ac6-9707-97ed5da21590","keywords":null,"link":"/kultura/20190708_Ritka_mint_kulturember_a_Balaton_Soundon","timestamp":"2019. július. 08. 09:53","title":"\"Készen állsz egy totális megborulásra?\" - ilyen volt a Balaton Sound","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc7abf6-2015-4b91-9e23-e5d6f59a5988","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Saját mobilfizetési megoldással állt elő az üzletlánc Spanyolországban.","shortLead":"Saját mobilfizetési megoldással állt elő az üzletlánc Spanyolországban.","id":"20190708_Olyan_ujdonsagot_tesztel_a_Lidl_aminek_itthon_is_sokan_orulnenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fc7abf6-2015-4b91-9e23-e5d6f59a5988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd94f7b-c37b-415e-89e1-47b6fac3cde8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Olyan_ujdonsagot_tesztel_a_Lidl_aminek_itthon_is_sokan_orulnenek","timestamp":"2019. július. 08. 16:47","title":"Olyan újdonsággal állt elő a Lidl, aminek itthon is sokan örülnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ac2da1-b37d-415d-854d-00bf0e22c6c5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rutin feltárásra készültek a régészek, aztán kiderült, hogy utoljára 50 éve találtak ilyen értékes leletet.","shortLead":"Rutin feltárásra készültek a régészek, aztán kiderült, hogy utoljára 50 éve találtak ilyen értékes leletet.","id":"20190708_Viking_temetesi_hajokra_bukkantak_regeszek_Svedorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59ac2da1-b37d-415d-854d-00bf0e22c6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5920a9b1-061e-47bd-b04b-7ee33156b2b2","keywords":null,"link":"/elet/20190708_Viking_temetesi_hajokra_bukkantak_regeszek_Svedorszagban","timestamp":"2019. július. 08. 15:32","title":"Viking temetési hajókra bukkantak régészek Svédországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eecee64c-2f6c-4c14-bec7-22268b4ffa91","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Paris Saint-Germain nem zárkózik el Neymar eladásától, jelentette ki Leonardo Araújo, a labdarúgóklub sportigazgatója.","shortLead":"A Paris Saint-Germain nem zárkózik el Neymar eladásától, jelentette ki Leonardo Araújo, a labdarúgóklub sportigazgatója.","id":"20190709_neymar_psg_foci_eladas_atigazolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eecee64c-2f6c-4c14-bec7-22268b4ffa91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0eb885d-ca89-4138-a27b-9176b01fc5e4","keywords":null,"link":"/sport/20190709_neymar_psg_foci_eladas_atigazolas","timestamp":"2019. július. 09. 13:55","title":"A PSG szabadulna Neymartól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4489895-e10d-44e0-a931-12307d65f8cc","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Tényleg meghosszabbíthatják Bicskéig a felcsúti kisvasutat, ahogy azt Orbán Viktor megmondta, de számos más vonalat is felújítanának az elkövetkező két évben összesen több mint 12 milliárd forintból – derül ki a birtokunkba került kormányzati előterjesztésből. Ha rábólintanak a még titkos anyagra, akkor nemcsak a fejlesztés II. üteme indul el, még tovább terveznek, például egy hegyi kisvasutat Salgótarjánba, hogy \"átélhetővé tegye a bányászatot\", de felvetik egy saját kisvasút-járműcsalád ötletét is. A javaslatban arra is hivatkoznak, hogy 1,5 millió utas vonatozik így, ez a családok kedvelt, aktív kikapcsolódása, és kidolgozzák, hogy a jövőben Széchenyi-kártyával is fizethessenek az utasok. ","shortLead":"Tényleg meghosszabbíthatják Bicskéig a felcsúti kisvasutat, ahogy azt Orbán Viktor megmondta, de számos más vonalat is...","id":"20190709_Tenyleg_meghosszabbitjak_Bicskeig_jon_az_Orbankormany_milliardos_kisvasut_fejlesztese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4489895-e10d-44e0-a931-12307d65f8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5fe3d9-e1d7-489d-821a-04fad1cb2a33","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Tenyleg_meghosszabbitjak_Bicskeig_jon_az_Orbankormany_milliardos_kisvasut_fejlesztese","timestamp":"2019. július. 09. 06:30","title":"Újabb milliárdos kisvasút-fejlesztésekre készül az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"255c18cc-cd2a-4d78-9e65-207d46085c98","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kétmillió forintot egész értelmesen is el lehet költeni egy Lambóra. ","shortLead":"Kétmillió forintot egész értelmesen is el lehet költeni egy Lambóra. ","id":"20190708_Ha_mar_Lamborghini_Diabolico_legyen_666_loeros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=255c18cc-cd2a-4d78-9e65-207d46085c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa7470f-358d-474f-95e5-1367a89b571d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_Ha_mar_Lamborghini_Diabolico_legyen_666_loeros","timestamp":"2019. július. 09. 10:26","title":"Ha már Lamborghini Diabolico, legyen 666 lóerős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]