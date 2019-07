Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79d050ae-1e84-4d27-86dc-e6fe2cd5055f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Összecsaptak a rendőrök és a tüntetők Hongkongban, ahol már hetek óta tartanak a demonstrációk az új kiadatási szabályok miatt.","shortLead":"Összecsaptak a rendőrök és a tüntetők Hongkongban, ahol már hetek óta tartanak a demonstrációk az új kiadatási...","id":"20190701_Elfajultak_a_hongkongi_tuntetesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79d050ae-1e84-4d27-86dc-e6fe2cd5055f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c9aaad3-0ed1-4fc5-b86a-e94878362ffd","keywords":null,"link":"/vilag/20190701_Elfajultak_a_hongkongi_tuntetesek","timestamp":"2019. július. 01. 14:15","title":"Elfajultak a hongkongi tüntetések, vasrudakkal és gumibotokkal estek egymásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f59d84a-6c6c-4462-916f-17906ecdd34e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Elhalasztották a 3 eurós napidíj bevezetését.","shortLead":"Elhalasztották a 3 eurós napidíj bevezetését.","id":"20190701_Egyelore_megsem_kell_napidijat_fizetniuk_a_Velencebe_erkezo_turistaknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f59d84a-6c6c-4462-916f-17906ecdd34e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600901b9-ff31-4776-b28f-36a9b6d841ca","keywords":null,"link":"/elet/20190701_Egyelore_megsem_kell_napidijat_fizetniuk_a_Velencebe_erkezo_turistaknak","timestamp":"2019. július. 01. 21:34","title":"Egyelőre mégsem kell napidíjat fizetniük a Velencébe érkező turistáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac6ac9e-83be-451f-ac2e-c1ee20ba142b","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Hét beteg, köztük egy hordágyra szíjazott fél napig utazott Balatonfüredre, négy közülük műtött, miközben az autóban nincs légkondicionálás - erős történet jelent meg egy egészségügyi Facebook-csoportban.\r

Sikeres kényszerleszállást hajtott végre a tel-avivi Ben Gurion repülőtéren egy Kölnből indult Boeing 737-es. A gép felszállása után a németországi légikikötő emberei gumidarabokat találtak a felszállópályán, ami arra utalt, hogy a gép egyik kereke kidurrant. A repülőt több mint száz mentő és tűzoltó autó várta a repülőtéren.

