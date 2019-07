Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0","c_author":"-W-","category":"itthon","description":"Legalábbis ha egymás uniós jelöltjeinek leszavazása annak számít – márpedig szerintük igen.","shortLead":"Legalábbis ha egymás uniós jelöltjeinek leszavazása annak számít – márpedig szerintük igen.","id":"20190712_Tudta_hogy_a_Fidesz_mar_tiz_eve_hazaarulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c2a54f-79fb-48a0-9bf0-c4827715b10b","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Tudta_hogy_a_Fidesz_mar_tiz_eve_hazaarulo","timestamp":"2019. július. 12. 08:08","title":"Tudta, hogy a Fidesz már tíz éve hazaáruló?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklósnak intézkedési tervet kell kidolgoznia, mert túl sokat kellett várniuk a sürgősségin a betegeknek 2015-17 között, és nem tudták, mennyit kell várniuk.","shortLead":"Kásler Miklósnak intézkedési tervet kell kidolgoznia, mert túl sokat kellett várniuk a sürgősségin a betegeknek 2015-17...","id":"20190712_Az_ASZ_szerint_is_gond_van_a_surgossegi_betegellatassal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1110251b-d512-4b86-8c46-b59ccb1eb43f","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Az_ASZ_szerint_is_gond_van_a_surgossegi_betegellatassal","timestamp":"2019. július. 12. 12:01","title":"Az ÁSZ szerint is gond van a sürgősségi betegellátással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ce477d-fe7d-440b-828c-697e2cc0128b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szinte biztos, hogy továbbjut a Debrecen az EL első selejtezőköréből.","shortLead":"Szinte biztos, hogy továbbjut a Debrecen az EL első selejtezőköréből.","id":"20190711_Siman_nyerte_a_Debrecen_az_elso_Europa_Ligaselejtezojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50ce477d-fe7d-440b-828c-697e2cc0128b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c48e40-ccb0-47b1-8dde-1a95c1c6c44c","keywords":null,"link":"/sport/20190711_Siman_nyerte_a_Debrecen_az_elso_Europa_Ligaselejtezojet","timestamp":"2019. július. 11. 21:19","title":"Simán nyerte a Debrecen az első Európa Liga-selejtezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b1354e-0968-4419-b74d-be4268dc2cb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vilmos és Harry herceg is részt vett játékosként a meccsen, de ezúttal az nem róluk szólt.","shortLead":"Vilmos és Harry herceg is részt vett játékosként a meccsen, de ezúttal az nem róluk szólt.","id":"20190712_Ellopta_a_showt_hercegi_lovaspolomeccsen_Meghan_Markle_es_karjan_a_kis_Archie","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70b1354e-0968-4419-b74d-be4268dc2cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c42ace-8dcf-42bd-a03f-65b3919904d7","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Ellopta_a_showt_hercegi_lovaspolomeccsen_Meghan_Markle_es_karjan_a_kis_Archie","timestamp":"2019. július. 12. 08:18","title":"Ellopta a show-t a hercegi lovaspólómeccsen Meghan Markle és karján a kis Archie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654f82b5-8329-4612-a4b5-bb6424eec35e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Börtönnel fenyegették, végül \"csak\" pénzbüntetést kapott az az etikus hacker, aki 2017 tavaszán felfedezett egy biztonsági rést a Magyar Telekom informatikai rendszerében, és amelyről értesítette is a vállalatot.","shortLead":"Börtönnel fenyegették, végül \"csak\" pénzbüntetést kapott az az etikus hacker, aki 2017 tavaszán felfedezett...","id":"20190711_etikus_hacker_magyar_telekom_biztonsagi_res","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=654f82b5-8329-4612-a4b5-bb6424eec35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37d7ce8-7a96-40af-8383-862f0c4949bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_etikus_hacker_magyar_telekom_biztonsagi_res","timestamp":"2019. július. 11. 11:03","title":"Pénzbüntetéssel megúszta az etikus hacker, aki szólt a Telekomnak, hogy óriási hiba van a rendszerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9ddfa7-fc19-4f15-8fb1-5645bc505426","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190711_Ilyennek_latja_a_Balatont_egy_versenypilota__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f9ddfa7-fc19-4f15-8fb1-5645bc505426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb9570b-cbf8-4acc-a996-f4110268378c","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Ilyennek_latja_a_Balatont_egy_versenypilota__fotok","timestamp":"2019. július. 11. 12:20","title":"Ilyennek látja a Balatont egy versenypilóta – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d138b722-00a2-4dc0-95a1-bc9bf5af2b19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igalnál látták utoljára a kengurut, de eddig nem tudták elfogni.","shortLead":"Igalnál látták utoljára a kengurut, de eddig nem tudták elfogni.","id":"20190711_A_somogyi_rendorok_azt_kerik_szoljon_nekik_aki_lat_egy_szokott_kengurut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d138b722-00a2-4dc0-95a1-bc9bf5af2b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"513b8fea-4194-4891-a3da-d1cf9979c170","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_A_somogyi_rendorok_azt_kerik_szoljon_nekik_aki_lat_egy_szokott_kengurut","timestamp":"2019. július. 11. 19:41","title":"A somogyi rendőrök azt kérik, szóljon nekik, aki lát egy szökött kengurut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aabd2608-b822-43b1-a445-77e3f6489673","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Game over, pontosabban \"internet games over\": a Microsoft letiltja játékait a Windows ME-t, Windows XP-t és Windows 7-et futtató gépekről.","shortLead":"Game over, pontosabban \"internet games over\": a Microsoft letiltja játékait a Windows ME-t, Windows XP-t és Windows...","id":"20190711_windows_xp_windows_me_windows_7_online_jatekok_letiltasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aabd2608-b822-43b1-a445-77e3f6489673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59baa419-5b32-44ab-af83-dc0a438d90c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_windows_xp_windows_me_windows_7_online_jatekok_letiltasa","timestamp":"2019. július. 11. 18:33","title":"Game over: féltucatnyi játékot tesz elérhetetlenné a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]