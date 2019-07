Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7a99f7a-532a-4cd3-a27b-b7654b6ec168","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több tízezren áram nélkül várják a csapást.","shortLead":"Több tízezren áram nélkül várják a csapást.","id":"20190713_Mar_ostromolja_a_partokat_a_Barry_hurrikan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7a99f7a-532a-4cd3-a27b-b7654b6ec168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1943f4-3e88-481d-a8ff-df0b69ad4954","keywords":null,"link":"/vilag/20190713_Mar_ostromolja_a_partokat_a_Barry_hurrikan","timestamp":"2019. július. 13. 15:53","title":"Már ostromolja a partokat a Barry hurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa8e507-eb21-4c56-a78f-5a1d39150cfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik volt elnöke ismét törvényjavaslatokat készítene – legalábbis ez derül ki a Magyar Hangnak adott interjújából.\r

\r

","shortLead":"A Jobbik volt elnöke ismét törvényjavaslatokat készítene – legalábbis ez derül ki a Magyar Hangnak adott...","id":"20190713_Vona_Gabor_felig_visszater_augusztustol_ujra_torvenyeket_ir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aa8e507-eb21-4c56-a78f-5a1d39150cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8593a140-83c1-4741-8c4b-791183a3d922","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_Vona_Gabor_felig_visszater_augusztustol_ujra_torvenyeket_ir","timestamp":"2019. július. 13. 12:19","title":"Vona Gábor félig visszatér, augusztustól újra törvényjavaslatokat ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edaf75e0-f4cd-4c39-b228-da69ee994db4","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Minden a volt igazságügyi miniszter biztosi kinevezése ellen dolgozik: Ursula von der Leyen női jelölteket akar, az Európai Parlament pedig ellenállásra készül. ","shortLead":"Minden a volt igazságügyi miniszter biztosi kinevezése ellen dolgozik: Ursula von der Leyen női jelölteket akar...","id":"20190715_trocsanyi_brusszel_eu_bizottsag_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edaf75e0-f4cd-4c39-b228-da69ee994db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622ad672-b1d6-4088-b099-066185904515","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_trocsanyi_brusszel_eu_bizottsag_parlament","timestamp":"2019. július. 15. 07:15","title":"Nehéz hetek várnak Trócsányi Lászlóra Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három személyautó ütközött, két személy megsérült Takácsi közelében, emiatt teljes útzár van Pápa és Győr között a 83-as úton.","shortLead":"Három személyautó ütközött, két személy megsérült Takácsi közelében, emiatt teljes útzár van Pápa és Győr között...","id":"20190714_Teljes_utzar_Papa_es_Gyor_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247d65e1-3d4b-4303-a0ba-25e794e1e77c","keywords":null,"link":"/itthon/20190714_Teljes_utzar_Papa_es_Gyor_kozott","timestamp":"2019. július. 14. 12:28","title":"Teljes útzár Pápa és Győr között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2164ebff-10b7-45ea-b1c7-7881cc2c9b19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hétmillió dolláros Lamborghini bár utcára is vihető, de az esélye, hogy valaha is találkozzunk vele nagyjából nulla.","shortLead":"A hétmillió dolláros Lamborghini bár utcára is vihető, de az esélye, hogy valaha is találkozzunk vele nagyjából nulla.","id":"20190713_7_millio_dollaros_egyedi_Lamborghini__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2164ebff-10b7-45ea-b1c7-7881cc2c9b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34f2e8c-1927-4b3d-9c58-c565ab49619f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190713_7_millio_dollaros_egyedi_Lamborghini__video","timestamp":"2019. július. 13. 14:19","title":"Nagyjából 2 milliárd forintba kerülhet ez a egyedi, 800 lóerős Lamborghini - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b4585c-b9ad-494c-86ed-2afc1db7bf56","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még emelkedett is a részvényárfolyam.","shortLead":"Még emelkedett is a részvényárfolyam.","id":"20190713_Oriasi_birsag_nez_ki_a_Facebooknak_de_meg_se_rezzen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95b4585c-b9ad-494c-86ed-2afc1db7bf56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda8e407-6877-4e59-8c9a-883dc8b843c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190713_Oriasi_birsag_nez_ki_a_Facebooknak_de_meg_se_rezzen","timestamp":"2019. július. 13. 12:24","title":"Óriási bírság néz ki a Facebooknak, de meg se rezzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a944a7-f710-4173-b3a2-8723287762cf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pánikra semmi ok, inkább csak bizsergett a föld.","shortLead":"Pánikra semmi ok, inkább csak bizsergett a föld.","id":"20190713_Icipici_foldrenges_volt_Biatorbagyon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25a944a7-f710-4173-b3a2-8723287762cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ae9203-a20b-4d4c-bb7b-a95b168e5951","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_Icipici_foldrenges_volt_Biatorbagyon","timestamp":"2019. július. 13. 15:18","title":"Icipici földrengés volt Biatorbágyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0277e449-d8cd-4834-b8a7-f1feb2db2325","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190714_muhold_vulkan_huawei_operacio_rendszer_c_vitamin_rak_facebook_kepfelismero","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0277e449-d8cd-4834-b8a7-f1feb2db2325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee567d12-05b5-481b-a1b0-922593953c71","keywords":null,"link":"/tudomany/20190714_muhold_vulkan_huawei_operacio_rendszer_c_vitamin_rak_facebook_kepfelismero","timestamp":"2019. július. 14. 12:03","title":"Ez történt: különleges tavat talált egy vulkán mélyén egy műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]