Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24c17af5-3a04-4ed2-851b-41aef3df2ce4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az Ió nevű Hold vulkanikus tevékenységében több a logika, mint eddig gondolták.","shortLead":"A jelek szerint az Ió nevű Hold vulkanikus tevékenységében több a logika, mint eddig gondolták.","id":"20190811_jupiter_holdja_io_vulkanikus_hold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24c17af5-3a04-4ed2-851b-41aef3df2ce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3e7fb2-f9a4-4d9a-89af-63403f026b1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_jupiter_holdja_io_vulkanikus_hold","timestamp":"2019. augusztus. 11. 08:03","title":"Éveken át figyelték a tudósok a Jupiter holdját, izgalmas meglepetést tapasztaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7786100-096a-4cd7-a6a7-318815d53c40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megbízását augusztus 15-i hatállyal vonták vissza.","shortLead":"Megbízását augusztus 15-i hatállyal vonták vissza.","id":"20190810_Nem_lehet_jovore_erettsegizni_a_Szinyei_Merse_Pal_Gimnaziumban_az_igazgatot_is_levaltottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7786100-096a-4cd7-a6a7-318815d53c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4034086b-9f56-4c81-8ec6-dbefda4ad9ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Nem_lehet_jovore_erettsegizni_a_Szinyei_Merse_Pal_Gimnaziumban_az_igazgatot_is_levaltottak","timestamp":"2019. augusztus. 10. 19:48","title":"Nem lehet jövőre érettségizni a Szinyei Merse Pál Gimnáziumban, az igazgatót is leváltották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86f8ac7-bd0f-494f-bc48-ee6a61f19c93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem folytatja az együttműködést a Microsoft a T-Systems-szel; csúszik a 3-as metró felújítása; aranybányát nyithat meg az állam a dohány-kiskereskedelmi ellátónak. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nem folytatja az együttműködést a Microsoft a T-Systems-szel; csúszik a 3-as metró felújítása; aranybányát nyithat meg...","id":"20190811_Es_akkor_Microsoft_TSystems_4ig_dohany_metro_sziget_lidl","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c86f8ac7-bd0f-494f-bc48-ee6a61f19c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99951c6-7c54-4583-8ab3-a35a4f66ea93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190811_Es_akkor_Microsoft_TSystems_4ig_dohany_metro_sziget_lidl","timestamp":"2019. augusztus. 11. 07:00","title":"És akkor a 4iG szépen megkéri Matolcsyékat, adjanak pénzt a T-Systemsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8973d9c2-08b4-476d-80e4-b4ea87aa9c10","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A börtönben tanult meg gitározni, és elhatározta, hogy nagyobb sztár lesz, mint a Beatles. Los Angelesben felépítette hírhedt hippiszektáját, majd mikor rádöbbent, hogy egyik producer ismerőse sem fogja támogatni zenész terveit, borzalmas bosszút állt. Ötven éve törtek rá a Manson család tagjai az állapotos Sharon Tate színésznőre és barátaira. ","shortLead":"A börtönben tanult meg gitározni, és elhatározta, hogy nagyobb sztár lesz, mint a Beatles. Los Angelesben felépítette...","id":"20190809_charles_manson_sharon_tate_manson_csalad_mansongyilkossagok_roman_polanski","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8973d9c2-08b4-476d-80e4-b4ea87aa9c10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"872f1b4f-636e-41da-a64b-910098a470f6","keywords":null,"link":"/elet/20190809_charles_manson_sharon_tate_manson_csalad_mansongyilkossagok_roman_polanski","timestamp":"2019. augusztus. 09. 17:03","title":"Rocksztárnak készült, végül szektás gyilkosságok tették világhírűvé Charles Mansont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270e3381-30dd-4795-b6d3-b457706a3bb8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Mintegy 1000 gyorstöltő állomás van már, amelyek többségén fokozatosan megszűnik az ingyenes töltés lehetősége.","shortLead":"Mintegy 1000 gyorstöltő állomás van már, amelyek többségén fokozatosan megszűnik az ingyenes töltés lehetősége.","id":"20190810_Ahany_ceg_annyifele_modon_kell_fizetni_az_elektromos_autok_tolteseret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=270e3381-30dd-4795-b6d3-b457706a3bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca45be5-3783-458e-b182-8c71c69f4d62","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_Ahany_ceg_annyifele_modon_kell_fizetni_az_elektromos_autok_tolteseret","timestamp":"2019. augusztus. 10. 09:41","title":"Ahány cég, annyiféle módon kell fizetni az elektromos autók töltéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb3c9b1-68e5-46ba-823a-79878c8aca27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pletykák szerint nem kell már sokat várni rá, hogy élesben is bemutatkozzon a Harmony OS.","shortLead":"A pletykák szerint nem kell már sokat várni rá, hogy élesben is bemutatkozzon a Harmony OS.","id":"20190809_huawei_harmony_os_hongmeng_os_operacios_rendszer_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bb3c9b1-68e5-46ba-823a-79878c8aca27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8ec508c-c0bb-4aaf-ac92-6a783c63d1b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_huawei_harmony_os_hongmeng_os_operacios_rendszer_okostelefon","timestamp":"2019. augusztus. 09. 17:03","title":"Megvan, melyik telefon kaphatja meg elsőként a Huawei operációs rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e81595c-8f60-4f1d-9850-edecdb41b78c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az állami kedvezménnyel vett hétszemélyes járművekre jellemzően kötelező casco biztosítást kötni. ","shortLead":"Az állami kedvezménnyel vett hétszemélyes járművekre jellemzően kötelező casco biztosítást kötni. ","id":"20190810_nagycsalados_auto_casco","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e81595c-8f60-4f1d-9850-edecdb41b78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5cce0cf-9bd4-4c74-993c-ab0c70c6da2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_nagycsalados_auto_casco","timestamp":"2019. augusztus. 10. 08:45","title":"Megjelent a nagycsaládos casco is a 7 személyes autókhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e32deb7-1b21-40cf-bbd5-b2932dafb7a5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A műszerek jeladóit figyelemmel követő kaliforniai tudósok már csaknem feladták a reményt, hogy az értékes kutatási adatok előkerülnek.","shortLead":"A műszerek jeladóit figyelemmel követő kaliforniai tudósok már csaknem feladták a reményt, hogy az értékes kutatási...","id":"20190810_belugak_eneke_oden_jegtoro_hajo_scripps_oceankutato_intezet_harp_kutatoboja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e32deb7-1b21-40cf-bbd5-b2932dafb7a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d95cec73-0dfe-43a4-a572-4cfeec71eb18","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_belugak_eneke_oden_jegtoro_hajo_scripps_oceankutato_intezet_harp_kutatoboja","timestamp":"2019. augusztus. 10. 19:03","title":"\"Fantasztikus szerencse\": jégtörő hajó gyűjtötte be az elsodródott műszert, rajta a belugák énekével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]