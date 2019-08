Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0cfc397d-8450-4de7-8326-147728b2507b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tanzániában felborult tartálykocsi üzemanyagot szállított, azonnal felrobbant, amikor a mentés közben valaki cigarettázni kezdett.","shortLead":"A Tanzániában felborult tartálykocsi üzemanyagot szállított, azonnal felrobbant, amikor a mentés közben valaki...","id":"20190811_tartalykocsi_tanzania_robbanas_ragyujtott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cfc397d-8450-4de7-8326-147728b2507b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6272bf-121f-4ec8-82be-9714ceb7ed4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_tartalykocsi_tanzania_robbanas_ragyujtott","timestamp":"2019. augusztus. 11. 08:31","title":"Rágyújtott egy cigire a felborult tartálykocsi mellett, 60 ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b8fef7c-afa8-4de8-8197-10033edfc55c","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Meredek érzelmi hullámvasútra vitt bennünket Matt Berninger és együttese a Sziget Fesztivál negyedik napján. Mi pedig hálával telt szívvel tapsoltunk a boldog-szomorú daloknak.","shortLead":"Meredek érzelmi hullámvasútra vitt bennünket Matt Berninger és együttese a Sziget Fesztivál negyedik napján. Mi pedig...","id":"20190811_Darabokra_torted_a_szivem_The_National_koncert_Sziget_Fesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b8fef7c-afa8-4de8-8197-10033edfc55c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06fb2f65-8f46-4a37-b5e0-9e6fec255e6c","keywords":null,"link":"/kultura/20190811_Darabokra_torted_a_szivem_The_National_koncert_Sziget_Fesztival","timestamp":"2019. augusztus. 11. 13:48","title":"Darabokra törted a szívem – ez volt a National a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75bab95-e85f-4792-83d6-1b8b49aa59a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közéleti anyagok előbb egy külön dobozba kerültek át, de az is, és később a cikkek is eltűntek onnan. A blog.hu-s tárhelyet az Indamedia működteti.","shortLead":"A közéleti anyagok előbb egy külön dobozba kerültek át, de az is, és később a cikkek is eltűntek onnan. A blog.hu-s...","id":"20190810_Eltuntek_az_Index_fooldalarol_a_politikai_tartalmu_blogok_a_portal_nem_hagyta_annyiban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a75bab95-e85f-4792-83d6-1b8b49aa59a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41720b91-24f3-49a1-82ba-d8d93b62d6eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Eltuntek_az_Index_fooldalarol_a_politikai_tartalmu_blogok_a_portal_nem_hagyta_annyiban","timestamp":"2019. augusztus. 10. 12:22","title":"Eltűntek az Index főoldaláról a politikai tartalmú blogok, a portál nem hagyta annyiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f53f03-5b73-4a8a-8f82-cefa71a44cc7","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"kkv","description":"A Rogán Cecília-féle, adóforintokkal kistafírozott szépségversenyek sikerén felbátorodva kormányközeli lapok is hasonló bizniszbe kezdtek.","shortLead":"A Rogán Cecília-féle, adóforintokkal kistafírozott szépségversenyek sikerén felbátorodva kormányközeli lapok is hasonló...","id":"201932__szepsegversenyek__politikai_hatszel__kivulrol_fakad__meglattak_bennuk_azuzletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6f53f03-5b73-4a8a-8f82-cefa71a44cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94738e2-20e8-4c48-bca4-6db126140950","keywords":null,"link":"/kkv/201932__szepsegversenyek__politikai_hatszel__kivulrol_fakad__meglattak_bennuk_azuzletet","timestamp":"2019. augusztus. 11. 12:30","title":"Legyél szép a NER-nek, hadd gazdagodjon belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1522d2d-3a04-472d-bf1f-8ea9b6d50109","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Xray Cross fejlettebb infotainment rendszert és új váltót kapott, de messze elkerül minket.","shortLead":"Az Xray Cross fejlettebb infotainment rendszert és új váltót kapott, de messze elkerül minket.","id":"20190810_itt_a_legujabb_lada_divatterepjaro_de_van_egy_komoly_problema_vele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1522d2d-3a04-472d-bf1f-8ea9b6d50109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc421ac-afdf-4767-aad8-60a06461d11c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_itt_a_legujabb_lada_divatterepjaro_de_van_egy_komoly_problema_vele","timestamp":"2019. augusztus. 10. 11:21","title":"Itt a legújabb Lada divatterepjáró, de van egy komoly probléma vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8799ef87-2c73-489d-9190-618f5e097997","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A viharnak halálos áldozatai is vannak.","shortLead":"A viharnak halálos áldozatai is vannak.","id":"20190810_Tombol_a_Lekima_tajfun_Kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8799ef87-2c73-489d-9190-618f5e097997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d965731-83ca-40cd-94fc-fb4863a5e5dc","keywords":null,"link":"/vilag/20190810_Tombol_a_Lekima_tajfun_Kinaban","timestamp":"2019. augusztus. 10. 18:42","title":"Tombol a Lekima tájfun Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6189b30-be08-48e8-964c-988e5d41793b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb nagyvárosokkal frissítették a Föld 2050 nevű weboldalt, ami segít elképzelni, milyen lehet az élet a jövőben, például Marokkóban.","shortLead":"Újabb nagyvárosokkal frissítették a Föld 2050 nevű weboldalt, ami segít elképzelni, milyen lehet az élet a jövőben...","id":"20190811_earth_fold_2050_nagyvaros_jovo_elkepzeles_kaspersky_lab_futurologus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6189b30-be08-48e8-964c-988e5d41793b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d578f49-10e7-4412-9051-d506d5cf0e13","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_earth_fold_2050_nagyvaros_jovo_elkepzeles_kaspersky_lab_futurologus","timestamp":"2019. augusztus. 11. 12:31","title":"Ilyenek lehetnek majd a világ nagyvárosai 2050-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d784e6d-feaf-4872-93ab-a1250b65b456","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hollandiából jöttek Magyarországra.","shortLead":"Hollandiából jöttek Magyarországra.","id":"20190810_Drogkereskedelem_gyanujaval_tartoztattak_le_ket_ferfit_a_Szigeten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d784e6d-feaf-4872-93ab-a1250b65b456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbcee4d-2a08-4a1e-b2c4-6d99cddcc00b","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Drogkereskedelem_gyanujaval_tartoztattak_le_ket_ferfit_a_Szigeten","timestamp":"2019. augusztus. 10. 14:30","title":"Drogkereskedelem gyanújával tartóztattak le két férfit a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]