MÁV-vezér a Keleti lezárásáról: Tisztában vagyunk azzal, hogy ez sokak számára kellemetlenséggel jár

„Már tavaly meghoztam a döntést, hogy a Keleti pályaudvar megújítása nem halogatható tovább. Most eljött az idő: augusztus 25-től hozzákezdünk a megvalósításhoz” – írta közösségi oldalán Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója. A felújítás miatt augusztus 25-én négy hétre bezár a központi állomás: a megszokott járatok átmenetileg nem oda érkeznek, és nem onnan indulnak majd.

Hegyi hozzátette, a vasúttársaság tisztában van azzal, hogy a lezárás sokak számára kellemetlenséggel jár, ezt a Budapesti Közlekedési Központtal (BKK) együttműködésben villamosjárat-sűrítéssel, buszpótlással és megerősített helyszíni jelenléttel próbálják orvosolni.

A közlekedési információk nyomon követésére a MÁV létrehozott egy aloldalt, ezen fogják közzétenni a módosult menetrendet is, ami augusztus 10-től lesz elérhető.

Ahogyan ezen olvasható, forgalmi változások jelentősen érintik a győri, pécsi, hatvani–miskolci és az újszászi–békéscsabai vonalakat, ezek mentén a MÁV több átszállási pontot alakít ki a fővárosban, amelyek könnyen megközelíthetők a BBK járataival. A tájékoztatóban javasolják az utasoknak, hogy a korlátozásban érintett időszakban az átszállási pontokon szálljanak fel vagy le.

A lezárás előzménye, hogy tavaly két mozdony is kisiklott a Keletiben, ez világított rá, hogy fel kell gyorsítani a pályaudvar felújítását, mert egy évvel ezelőtt még csak az „elsősegélyt” kapta meg. Tavaly nyáron első nekifutásra több száz aljat kicseréltek a váltókban, de a vezérigazgató szerjnt a munka oroszlánrésze most jön, cserélnek majd váltót, vágányt, felsővezetéket is.

Jó sokat költött a MÁV felújításra, csak nem ott, ahol szükség volt rá: kellett a pénz a Budapest-Belgrádra A magyar vasút olyan, mint a magyar oktatás vagy az egészségügy: rendkívül elhivatott emberek hatalmas munkája kell ahhoz, hogy ellensúlyozzák, mennyire kevés pénzt ad az állam. Ami pénz a vasútra megy, az arra jó, hogy a menetrend ne nagyon romoljon, a legrosszabb kocsikat lecseréljék, na és hogy a Budapest-Belgrád vasút épüljön.

Nyitókép: Veres Viktor