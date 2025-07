Elege lett az önkormányzatnak, lebontatta a Velence Korzóra engedély nélkül felhúzott kerítést

Velence fideszes polgármestere, Krausz György a közösségi oldalán jelentette be, hogy lebontották azt a kerítést, amelyet egy cég húzott fel – az önkormányzat kifejezett tiltása ellenére – évekkel ezelőtt a Velence Korzóra.

A városvezető a videóban arról beszélt, hogy mindezzel megtartotta a választási ígéretét, a velenceiek szerinte ezt akarták, hiszen nem lehet elzárni a partot előlük és az idelátogatók elől.

A korzó és a strand üzemeltetésére kiírt pályázatot a Gomi Kft. nyerte meg, amely azonban engedély nélkül építette fel a kerítést. Az önkormányzat birtokvédelmi eljárást indított, a jegyző pedig kötelezte a vállalkozót a bontásra. Pénzbírságot is kiszabtak, de a cég pert kezdeményezett. A polgármester most azt mondta, nincs több kifogás és „jogi trükk”, a kerítés elbontását pedig ki is fogják számlázni a kft.-nek.

Ahogy négy év megírtuk, a céget a Korzó elé húzott kerítés lebontására kötelezték, hogy ne akadályozza a közcélú területek használatát. Az addig szabadstrandként működő partszakaszt bekerítése miatt az ott található büfék tulajdonosai sem tudtak bejutni az üzletükbe. A képviselő-testület felmondta a céggel kötött szerződését amiatt is, hogy nem gondozta rendesen a területét, nem végezte el a karbantartási munkákat, és olyan épületeket húzott fel, amelyekre nem volt engedélye.

(Nyitókép: Velence városának közösségi oldala)