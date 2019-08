Körlevélben kérte a Semmelweis Egyetem rektora az egyetemi polgárokat, hogy önkéntes felajánlásként fessék le rektori hivatal kerítését - tudta meg a hvg.hu. A levél egy olvasónktól érkezett, ezután rákérdeztük a Semmelweis Egyetemnél, miért így festetik le a kerítést.

Ez most így néz ki:

© Máté Péter

A hivatalos válasz szerint az egyetem vezetése és a Hallgatói Önkormányzat

csapatépítő közös önkéntes munkára hívta

a diákokat és a dolgozókat, a kerítésfestésen a rektor is részt vesz. Az Egyetem most ünnepli alapításának 250 éves jublieumát, erre terveznek számos közösségformáló rendezvényt, ennek eleme a kerítésfestés is,

a cél a Belső Klinikai Tömb kerítésének megszépítése.

© Máté Péter

A szükséges eszközöket a Műszaki Főigazgatóság biztosítja.