Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8836ba62-7165-4e0d-a9db-2f7569f47ab5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Közlekedő Tömeg szerint nem csak egy pótlón izzadtak az utasok pénteken.","shortLead":"A Közlekedő Tömeg szerint nem csak egy pótlón izzadtak az utasok pénteken.","id":"20190810_Nem_mukodott_a_klima_40_fokos_hoseg_volt_a_46os_villamospotlon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8836ba62-7165-4e0d-a9db-2f7569f47ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67ea188-5d3e-4f06-87f1-79f29e7c9e92","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_Nem_mukodott_a_klima_40_fokos_hoseg_volt_a_46os_villamospotlon","timestamp":"2019. augusztus. 10. 11:42","title":"Nem működött a klíma, 40 fokos hőség volt a 4-es, 6-os villamospótlón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec641925-84f5-41a4-8854-f69267533ce1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Siker koronázta Josef Köberl jeges világcsúcskísérletét: az osztrák sportember több mint 2 órát töltött egy jéggel teli kabinban. ","shortLead":"Siker koronázta Josef Köberl jeges világcsúcskísérletét: az osztrák sportember több mint 2 órát töltött egy jéggel teli...","id":"20190811_jegbenallas_vilagcsucs_ausztria_josef_koberl","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec641925-84f5-41a4-8854-f69267533ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52246491-dd63-4782-b4ec-21c1ab52e6b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_jegbenallas_vilagcsucs_ausztria_josef_koberl","timestamp":"2019. augusztus. 11. 11:25","title":"Megdőlt a jégbenállás világcsúcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1e12dd4-44a5-468f-8377-6799e04ec1db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista párt egykori alelnöke 67 éves volt.","shortLead":"A szocialista párt egykori alelnöke 67 éves volt.","id":"20190811_Elhunyt_Mate_Laszlo_korabbi_MSZPs_kepviselo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1e12dd4-44a5-468f-8377-6799e04ec1db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd940e9-7c26-4969-9b18-41053ee4f706","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_Elhunyt_Mate_Laszlo_korabbi_MSZPs_kepviselo","timestamp":"2019. augusztus. 11. 19:47","title":"Elhunyt Máté László korábbi MSZP-s képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654fb8d7-c9fe-47a9-a773-4b64cad087d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriáspanda-ikrek születettek a belgiumi Pairi Daiza vadállatparkban, ez a második alkalom, hogy a Kínából 2014-ben érkezett nőstény, Hao Hao kölyköt hozott világra – közölte az intézmény.","shortLead":"Óriáspanda-ikrek születettek a belgiumi Pairi Daiza vadállatparkban, ez a második alkalom, hogy a Kínából 2014-ben...","id":"20190810_pandaiker_ikerpanda_pandabocs_belgium_pairi_daiza_allatkert_hao_hao","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=654fb8d7-c9fe-47a9-a773-4b64cad087d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1f956b-3ee6-4dee-ade4-3cf548aaf95f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_pandaiker_ikerpanda_pandabocs_belgium_pairi_daiza_allatkert_hao_hao","timestamp":"2019. augusztus. 10. 11:22","title":"Pandaikrek születtek Belgiumban, nézze, milyen picik – képek, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kurucz Boglárkát egy falunapon verték meg, támadója ezután visszament bulizni.","shortLead":"Kurucz Boglárkát egy falunapon verték meg, támadója ezután visszament bulizni.","id":"20190810_Megvertek_egy_fiatal_not_Benyen_mert_szivarvanyos_taska_volt_nala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdaabf17-864f-4f37-8cc9-56d2333531de","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Megvertek_egy_fiatal_not_Benyen_mert_szivarvanyos_taska_volt_nala","timestamp":"2019. augusztus. 10. 10:15","title":"Megvertek egy fiatal nőt Bényén, mert szivárványos táska volt nála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df038d1-3b3e-48c3-b4e9-7fe0d3efd753","c_author":"Gergely Márton","category":"tudomany","description":"Mint az érintőkijelzős mobil a nyomógomboshoz képest, akkorát fejlődtek a kerékpárok is két évtized alatt. Nem az alkatrészek hoztak forradalmat, hanem a szemléletváltás: a profik szenvedjenek, de a hobbibringások tekerjenek kényelemben. Úgy gyorsabbak is lesznek.","shortLead":"Mint az érintőkijelzős mobil a nyomógomboshoz képest, akkorát fejlődtek a kerékpárok is két évtized alatt. Nem...","id":"201930__profibb_kerekezes__nem_kell_szenvedni__bicikli_mindenkinek__ledobjak_lancaikat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1df038d1-3b3e-48c3-b4e9-7fe0d3efd753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26f82ee-c188-4cf4-b5ec-c905c7ffe232","keywords":null,"link":"/tudomany/201930__profibb_kerekezes__nem_kell_szenvedni__bicikli_mindenkinek__ledobjak_lancaikat","timestamp":"2019. augusztus. 11. 20:00","title":"Azt hiszi, a biciklik 20 éve nem változnak? Mutatjuk, mit tudhat ma egy menő bringa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Inotai András közgazdász szerint súlyos hiba volt csak az autóiparra építeni a magyar gazdaságot, az új \"vállalkozói\" réteg pedig nem versenyképes és fenntartható. ","shortLead":"Inotai András közgazdász szerint súlyos hiba volt csak az autóiparra építeni a magyar gazdaságot, az új \"vállalkozói\"...","id":"20190810_Ez_a_jaradekon_hizlalt_reteg_alkalmatlan_a_fejlodest_biztositani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62392e19-ceba-4acb-84da-eb71379654df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190810_Ez_a_jaradekon_hizlalt_reteg_alkalmatlan_a_fejlodest_biztositani","timestamp":"2019. augusztus. 10. 09:47","title":"\"Ez a járadékon hizlalt réteg alkalmatlan a fejlődést biztosítani\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33944002-fca8-4790-961b-72cc71377c1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyon elhagyatott, ráadásul a föld alatt van.","shortLead":"Nagyon elhagyatott, ráadásul a föld alatt van.","id":"20190811_Ebben_a_kijevi_buszgarazsban_barmilyen_horrorfilm_leforgathato_lenne__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33944002-fca8-4790-961b-72cc71377c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd791e3f-f61d-4680-8022-e22526d213b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Ebben_a_kijevi_buszgarazsban_barmilyen_horrorfilm_leforgathato_lenne__video","timestamp":"2019. augusztus. 11. 11:44","title":"Ebben a kijevi buszgarázsban bármilyen horrorfilm leforgatható lenne – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]