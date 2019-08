Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfdd6f3e-d390-4ba8-8066-6932448fb77e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az eseményen két héten keresztül 17 programot láthatnak az érdeklődők, 77 közreműködővel","shortLead":"Az eseményen két héten keresztül 17 programot láthatnak az érdeklődők, 77 közreműködővel","id":"20190823_Kertesz_Akosrol_szolo_portrefilmet_mutatnak_be_a_17_Spinoza_Zsido_Fesztivalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfdd6f3e-d390-4ba8-8066-6932448fb77e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"693e4d47-294a-4723-a867-e7bde6a1da69","keywords":null,"link":"/kultura/20190823_Kertesz_Akosrol_szolo_portrefilmet_mutatnak_be_a_17_Spinoza_Zsido_Fesztivalon","timestamp":"2019. augusztus. 23. 16:27","title":"Kertész Ákosról szóló portréfilmet mutatnak be a 17. Spinoza Zsidó Fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe5b0e3-e20e-47bf-87c3-e42de2b806fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kezdetben alig értették, mi célt szolgál, ma már internetes kommunikáció egyik legfontosabb eszköze a hashtag, ami 12 évvel ezelőtt használtak először.","shortLead":"Kezdetben alig értették, mi célt szolgál, ma már internetes kommunikáció egyik legfontosabb eszköze a hashtag, ami 12...","id":"20190823_hashtag_12_eves_twitter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfe5b0e3-e20e-47bf-87c3-e42de2b806fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05cdcf17-c7f2-4afe-828b-62a5eaf6803b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190823_hashtag_12_eves_twitter","timestamp":"2019. augusztus. 23. 13:03","title":"#istenéltessen - Ma 12 éves a hashtag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A francia elnök azt akarja, hogy a világ vezetői erről elfogadjanak egy dokumentumot a szombaton kezdődő G7-es csúcson.","shortLead":"A francia elnök azt akarja, hogy a világ vezetői erről elfogadjanak egy dokumentumot a szombaton kezdődő G7-es csúcson.","id":"20190823_Macron_Biodiverzitasi_alapokmany_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9fba56-b5fa-4d5c-a116-b304eaa05268","keywords":null,"link":"/elet/20190823_Macron_Biodiverzitasi_alapokmany_kell","timestamp":"2019. augusztus. 23. 21:57","title":"Macron: Biodiverzitási alapokmány kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54cf1da6-93e4-4124-bed1-ef58ab0b0a92","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tavaly debütált új X5 kupésra faragott testvérmodelljét, a csapott hátú új X6-ost is beárazták hazánkban.","shortLead":"A tavaly debütált új X5 kupésra faragott testvérmodelljét, a csapott hátú új X6-ost is beárazták hazánkban.","id":"20190823_216_millio_forinttol_indul_itthon_az_uj_bmw_x6","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54cf1da6-93e4-4124-bed1-ef58ab0b0a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"019cc55c-ba5c-4284-b26f-5a2f8542f3b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190823_216_millio_forinttol_indul_itthon_az_uj_bmw_x6","timestamp":"2019. augusztus. 23. 12:21","title":"21,6 millió forinttól indul itthon az új BMW X6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7976dc0c-303d-4bcf-a716-658a330fbe55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csapdát állít, robbant, nyilaz, legyőzhetetlen – ahogy azt el is várják a rajongók.\r

\r

","shortLead":"Csapdát állít, robbant, nyilaz, legyőzhetetlen – ahogy azt el is várják a rajongók.\r

\r

","id":"20190823_Stallone_kemenyebb_mint_valaha_Uj_elozetes_jott_a_Rambo_5hoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7976dc0c-303d-4bcf-a716-658a330fbe55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570fd93e-bcc5-42c1-bde8-c848d89abd47","keywords":null,"link":"/elet/20190823_Stallone_kemenyebb_mint_valaha_Uj_elozetes_jott_a_Rambo_5hoz","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:38","title":"Stallone keményebb, mint valaha: Új előzetes jött a Rambo 5-höz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccca2863-fe37-470f-a23c-76aab0c3b27b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK vezetője egy Facebook-poszttal indította a kampányt.","shortLead":"A DK vezetője egy Facebook-poszttal indította a kampányt.","id":"20190824_Gyurcsany_dk_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccca2863-fe37-470f-a23c-76aab0c3b27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b928aa0-2550-4cc8-81f1-728f0b6f083a","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Gyurcsany_dk_kampany","timestamp":"2019. augusztus. 24. 08:30","title":"Gyurcsány: A helyzet megváltozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"066b786b-6eca-40ca-a02b-36be704fe190","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombathely fideszes polgármesterének nem tetszett a helyi színház darabja, amiben Claudius császár a mai városba álmodja magát és értékeli azt, így nem mehetett le a Savaria Karnevál megnyitóján.

","shortLead":"Szombathely fideszes polgármesterének nem tetszett a helyi színház darabja, amiben Claudius császár a mai városba...","id":"20190824_A_polgarmesternek_nem_tetszett_az_idoutazos_szindarab_nem_mehetett_le_a_szombathelyi_karneval_megnyitojan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=066b786b-6eca-40ca-a02b-36be704fe190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11b127e-7ba3-4a0f-9680-dfb3e7631347","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_A_polgarmesternek_nem_tetszett_az_idoutazos_szindarab_nem_mehetett_le_a_szombathelyi_karneval_megnyitojan","timestamp":"2019. augusztus. 24. 13:45","title":"A polgármesternek nem tetszett az időutazós színdarab, nem mehetett le a szombathelyi karnevál megnyitóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd5575a-caff-44c0-a99e-9634b4c8feef","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 48 éves férfi a gyanú szerint agyonverte az 54 éves áldozatot. ","shortLead":"A 48 éves férfi a gyanú szerint agyonverte az 54 éves áldozatot. ","id":"20190823_Beismero_vallomast_tett_a_balatonfuzfoi_gyilkossag_gyanusitottja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fd5575a-caff-44c0-a99e-9634b4c8feef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdcfd802-122f-4b2e-95a7-1bbd461d9565","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Beismero_vallomast_tett_a_balatonfuzfoi_gyilkossag_gyanusitottja","timestamp":"2019. augusztus. 23. 17:51","title":"Beismerő vallomást tett a balatonfűzfői gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]