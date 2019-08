Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42d690bd-6b44-45c0-91be-373bf1859b84","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron szeretné meggyőzni a G7-es országcsoport szombat esti csúcsértekezletén a partnereket arról, hogy a kereskedelmi feszültségek mindenkinek csak ártanak.","shortLead":"Emmanuel Macron szeretné meggyőzni a G7-es országcsoport szombat esti csúcsértekezletén a partnereket arról...","id":"20190824_Macron_a_kereskedelmi_haboruk_senkinek_sem_jok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42d690bd-6b44-45c0-91be-373bf1859b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf83038-9fe4-4f63-a16b-4b9fba4ebfa9","keywords":null,"link":"/vilag/20190824_Macron_a_kereskedelmi_haboruk_senkinek_sem_jok","timestamp":"2019. augusztus. 24. 16:46","title":"Macron: a kereskedelmi háborúk senkinek sem jók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6218f163-accf-428e-84b0-fe1cf58d8bd2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iráni külügyminiszter a G7 tanácskozásra érkezett","shortLead":"Az iráni külügyminiszter a G7 tanácskozásra érkezett","id":"20190825_A_franciak_probaljak_megmenteni_az_irani_nuklearis_program_korlatozasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6218f163-accf-428e-84b0-fe1cf58d8bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b49340b-c4cd-4f0a-b2c1-00cf3b796508","keywords":null,"link":"/vilag/20190825_A_franciak_probaljak_megmenteni_az_irani_nuklearis_program_korlatozasat","timestamp":"2019. augusztus. 25. 18:36","title":"A franciák próbálják megmenteni az iráni nukleáris program korlátozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9963cfe0-3c7f-4094-b662-c9504afbd68f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Zivatarveszély miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki szombatra és vasárnapra az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Zivatarveszély miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki szombatra és vasárnapra az Országos...","id":"20190824_Hoseg_zivatar__mindenre_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9963cfe0-3c7f-4094-b662-c9504afbd68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad5d044-cf95-4c3a-987a-46f420079cdc","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Hoseg_zivatar__mindenre_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2019. augusztus. 24. 10:26","title":"Hőség, zivatar - mindenre figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c720a77-a9f9-4e78-81d5-013d09c3a563","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombathelyen adta le elsőként a volt MSZP-s politikus az ajánlásokat.","shortLead":"Szombathelyen adta le elsőként a volt MSZP-s politikus az ajánlásokat.","id":"20190824_Czegledy_Csaba_leadta_a_kepviselojelolti_ajanlasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c720a77-a9f9-4e78-81d5-013d09c3a563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de256d8-2b86-4b61-be5b-d133e75c8392","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Czegledy_Csaba_leadta_a_kepviselojelolti_ajanlasokat","timestamp":"2019. augusztus. 24. 18:21","title":"Czeglédy Csaba leadta a képviselőjelölti ajánlásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2647b9e-e654-4e9d-ae08-a076ab1b1952","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik terepre is önvezető járművel járhatunk majd. ","shortLead":"Úgy tűnik terepre is önvezető járművel járhatunk majd. ","id":"20190826_Futurista_terepjaroval_keszul_az_Audi_a_Frankfurti_Autoszalonra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2647b9e-e654-4e9d-ae08-a076ab1b1952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee959624-d289-4c04-ac92-f2434bbe7a5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_Futurista_terepjaroval_keszul_az_Audi_a_Frankfurti_Autoszalonra","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:41","title":"Futurista terepjáróval megy az Audi a Frankfurti Autószalonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e827bf-3fc3-4167-b32b-406dbe592a45","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Boris Johnson brit kormányfő szombaton elrendelte, hogy az összes brit repülőtér szerelkezzen fel a legújabb, 3D-s csomag átvilágító berendezéssel 2022 decemberéig.","shortLead":"Boris Johnson brit kormányfő szombaton elrendelte, hogy az összes brit repülőtér szerelkezzen fel a legújabb, 3D-s...","id":"20190825_Boris_Johnson_a_3Dben_vizsgaltatna_a_csomagokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71e827bf-3fc3-4167-b32b-406dbe592a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe078b8-c4db-4239-815a-b87ed7dccb64","keywords":null,"link":"/tudomany/20190825_Boris_Johnson_a_3Dben_vizsgaltatna_a_csomagokat","timestamp":"2019. augusztus. 25. 09:11","title":"Boris Johnson 3D-ben vizsgáltatná a reptéri csomagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2878f40d-ed26-4a43-a6e0-85fd3df6648a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Amazonasban pusztító erdőtüzekről posztolnak a celebek.","shortLead":"Az Amazonasban pusztító erdőtüzekről posztolnak a celebek.","id":"20190824_Tobb_kulfoldi_hiresseg_is_kifejezte_aggodalmat_az_erdotuzek_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2878f40d-ed26-4a43-a6e0-85fd3df6648a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e83168d-9d81-4b72-b7d1-a079eba482fc","keywords":null,"link":"/elet/20190824_Tobb_kulfoldi_hiresseg_is_kifejezte_aggodalmat_az_erdotuzek_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 24. 18:51","title":"Több külföldi híresség is kifejezte aggodalmát az erdőtüzek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8aa7e0d-c80c-4e08-89b9-9564a14c00df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nemzeti és nemzetközi hadgyakorlat miatt lehet katonai konvojok közlekedésére számítani az ország különböző részein. ","shortLead":"Nemzeti és nemzetközi hadgyakorlat miatt lehet katonai konvojok közlekedésére számítani az ország különböző részein. ","id":"20190826_ne_lepodjon_meg_ma_sok_helyen_lesz_katonai_jarmumozgas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8aa7e0d-c80c-4e08-89b9-9564a14c00df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47825a9a-4525-49c9-92c6-30e3f8371b3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_ne_lepodjon_meg_ma_sok_helyen_lesz_katonai_jarmumozgas","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:21","title":"Ne lepődjön meg, ma sok helyen lesz katonai járműmozgás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]