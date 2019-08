Szimpátiaszavazást kezdeményezett a Vásárhelyiek a változásért Facebook-csoport, hogy kiderítse, kit kedvelnek a helyiek a Hódmezővásárhely első számú választókerületében, a belvárosban.

Az egyik opció Mester János háziorvos, a Mindenki Magyarországa Mozgalom, míg a másik Daru Árpád, a Szeretem Vásárhelyt Egyesület jelöltje volt, aki egyébként a Fidesszel közös listán indul. Róla a csoport nem töltött fel fotót, csak a kormánypárt narancssárga logóját.

A szavazáson Mester rövid idő alatt nagy előnyre tett szert, ami viszont később meglepően gyorsan szinte teljesen el is fogyott. Ezzel párhuzamosan Daru szavazói között feltűnően sok külföldi, jellemzően orosz női profilról jött rengeteg voks, ez már annyira gyanús volt, hogy az oldal kezelőinek is szemet szúrt, ki is írták, hogy „Kamuprofilokkal hekkelné a szavazást a Fidesz”.

Mester végül nyert, de mindössze 41 szavazattal előzte meg Darut.

Az Index megkereste Daru Árpádot, hogy mi a véleménye a történtekről. A Szeretem Vásárhelyt Egyesület jelöltje magára vállalta az ügyet, azt mondta, a szavazást ő maga hekkelte meg az egyik barátjával, méghozzá úgy, hogy teljesen legálisan megvásárolt egy szolgáltatást egy cégtől, így kaphattak sok orosz, angol, amerikai vagy ázsiai szavazatot.

Láttam az erről szóló összeesküvés-elméleteket, és be kell valljam, remekül szórakozom rajtuk. Mivel a szavazást a Márki-Zay Péter családja és legszűkebb támogatói köre által terjesztett oldal írta ki, amelyet zömmel az ő helyi és országos támogatói köre olvas, egy jó tréfának szántam, hogy megfordítom a szavazást, de szerettem volna arra is rámutatni az akcióval, hogy az oldal szavazgatásai mennyire tükrözik a vásárhelyiek véleményét, és milyen könnyű azt befolyásolni.

- írta a portálnak küldött válaszában.

A politikus az Indexnek hangsúlyozta, hogy sosem volt tagja a Fidesznek, mindössze a párttal közös listán indul, a Szeretem Vásárhelyt Egyesület jelöltjeként.