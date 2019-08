Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"849b36f5-3148-43a4-bd89-aede2764fce3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Székesfehérvár polgármestere szerint tragédia, hogy égnek az esőerdők Brazíliában.","shortLead":"Székesfehérvár polgármestere szerint tragédia, hogy égnek az esőerdők Brazíliában.","id":"20190828_cser_palkovics_andras_kosa_lajos_brazilia_erdotuz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=849b36f5-3148-43a4-bd89-aede2764fce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7a67ba-5e94-4b3d-8a3e-7dc5f4867051","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_cser_palkovics_andras_kosa_lajos_brazilia_erdotuz","timestamp":"2019. augusztus. 28. 06:10","title":"Cser-Palkovics nem ért egyet Kósával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hivatalosan is letartóztatták és kémkedéssel vádolják a kínai hatóságok Jang Heng-Csün kínai-ausztrál írót és akadémikust, akit január óta tartanak fogva. Az ausztrál kormány tiltakozik.","shortLead":"Hivatalosan is letartóztatták és kémkedéssel vádolják a kínai hatóságok Jang Heng-Csün kínai-ausztrál írót és...","id":"20190827_Akar_ki_is_vegezhetik_a_Kinaban_letartoztatott_akademikust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ff7092-b635-4b8f-b6be-8cbe1d1a1823","keywords":null,"link":"/vilag/20190827_Akar_ki_is_vegezhetik_a_Kinaban_letartoztatott_akademikust","timestamp":"2019. augusztus. 27. 06:05","title":"Akár ki is végezhetik a Kínában letartóztatott akadémikust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fb1059c-e618-4766-93a4-3644675fee9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De csak kétszer mentek ki. A 112-es segélyhívó vonal átszervezése is okozhatott gondokat.","shortLead":"De csak kétszer mentek ki. A 112-es segélyhívó vonal átszervezése is okozhatott gondokat.","id":"20190827_Haromszor_is_hivtak_a_rendoroket_korabban_a_Zoldlomb_utcai_csaladi_tragedia_helyszinere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fb1059c-e618-4766-93a4-3644675fee9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11081b6-f198-4afa-ba6d-720b7170dbae","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Haromszor_is_hivtak_a_rendoroket_korabban_a_Zoldlomb_utcai_csaladi_tragedia_helyszinere","timestamp":"2019. augusztus. 27. 07:19","title":"Háromszor is hívták a rendőröket korábban a Zöldlomb utcai családi tragédia helyszínére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4a81b6-a307-44de-aec6-bfd6fe4fee98","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megnyugodhatnak a szülők, nem veszélyesek az iskolaszerek. ","shortLead":"Megnyugodhatnak a szülők, nem veszélyesek az iskolaszerek. ","id":"20190827_Nehezfemeket_keresett_az_ITM_a_temperaban_de_nem_talalt_semmit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c4a81b6-a307-44de-aec6-bfd6fe4fee98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0bc861-21d3-4e8b-bf5d-466d3fdc5378","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Nehezfemeket_keresett_az_ITM_a_temperaban_de_nem_talalt_semmit","timestamp":"2019. augusztus. 27. 11:12","title":"Nehézfémeket keresett az ITM a temperában, de nem talált semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a85b4aa5-13be-4d69-bd2f-e8ba6a9faf72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik az olykor csapadékos nyári idő.","shortLead":"Folytatódik az olykor csapadékos nyári idő.","id":"20190827_Delelott_elazhatunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a85b4aa5-13be-4d69-bd2f-e8ba6a9faf72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7568bd31-669a-44f2-a89e-7c374f4e11f7","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Delelott_elazhatunk","timestamp":"2019. augusztus. 27. 05:12","title":"Délelőtt elázhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427c0391-8282-4955-ad9a-f40fb4117749","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Indonéziában is pusztítanak az erdőtüzek. ","shortLead":"Indonéziában is pusztítanak az erdőtüzek. ","id":"20190827_Nem_csak_Amazoniaban_langolnak_az_esoerdok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=427c0391-8282-4955-ad9a-f40fb4117749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12486a49-7b1c-43ed-8164-2694f4a9da2b","keywords":null,"link":"/vilag/20190827_Nem_csak_Amazoniaban_langolnak_az_esoerdok","timestamp":"2019. augusztus. 27. 10:22","title":"Nem csak Amazóniában lángolnak az esőerdők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5084b507-2023-46a4-b9a7-53c5ac6763d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A francia nemzeti bankból érkezhet az ország következő EU-biztosa.","shortLead":"A francia nemzeti bankból érkezhet az ország következő EU-biztosa.","id":"20190828_Macronek_is_megneveztek_kit_kuldenenek_az_uj_Europai_Bizottsagba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5084b507-2023-46a4-b9a7-53c5ac6763d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2e7ca4-0c82-42e0-b47d-030012d60242","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_Macronek_is_megneveztek_kit_kuldenenek_az_uj_Europai_Bizottsagba","timestamp":"2019. augusztus. 28. 12:31","title":"Macronék is megnevezték, kit küldenének az új Európai Bizottságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kormánypárti képviselők is tiltakoznak a kiszivárgott javaslat miatt.","shortLead":"Kormánypárti képviselők is tiltakoznak a kiszivárgott javaslat miatt.","id":"20190828_BBC_parlament_alsohaz_brexit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"999c3783-762b-48b5-9198-915bd8ab17fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_BBC_parlament_alsohaz_brexit","timestamp":"2019. augusztus. 28. 10:59","title":"BBC: A parlament felfüggesztésére készül a Brexit érdekében a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]