[{"available":true,"c_guid":"70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kedden újabb illegális bevándorlók vesztették életüket Líbia partjainál egy hajótörésben, ezzel a Földközi-tengerbe veszettek száma kilencszázra emelkedett – közölte az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR).","shortLead":"Kedden újabb illegális bevándorlók vesztették életüket Líbia partjainál egy hajótörésben, ezzel a Földközi-tengerbe...","id":"20190828_illegalis_bevandorlas_menedekkerok_foldkozi_tenger_unhcr_jelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a109b7-f861-4d68-a60a-15b7b80c0621","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_illegalis_bevandorlas_menedekkerok_foldkozi_tenger_unhcr_jelentes","timestamp":"2019. augusztus. 28. 08:52","title":"Kilencszáz menedékkérő fulladt idén a Földközi-tengerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b726fd8-8d5a-4c48-aca7-cef3ca720a5b","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Pilisvörösvár polgármestere attól tart, csak csel az, hogy a bányanyitást kezdeményező cég váratlanul bejelentette: az engedélyeztetési eljárás szüneteltetését kéri. Így a társaság nem ment el a kedd este rendezett közmeghallgatásra sem, pedig azt éppen azért hívták össze, hogy a szándékait megismerhessék a bánya újranyitása miatt jelentős környezetterheléstől tartó helyiek. Riport.","shortLead":"Pilisvörösvár polgármestere attól tart, csak csel az, hogy a bányanyitást kezdeményező cég váratlanul bejelentette...","id":"20190828_pilis_banya_ugydonto_nepszavazas_fidesz_szivcsakra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b726fd8-8d5a-4c48-aca7-cef3ca720a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf6e842-4e2c-44f1-b0e7-ab7a48be6362","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_pilis_banya_ugydonto_nepszavazas_fidesz_szivcsakra","timestamp":"2019. augusztus. 28. 12:00","title":"Háromszáz dühös ember Pilisvörösváron, a Fidesz népszavazást akar a bánya miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Sötét jövőt vázol fel Budapest klímastratégiája, amelyet a főpolgármester egyfajta zöldprogramként hirdet az önkormányzati választás előtti kampányban. Villámárvizek, üzemzavarok, dráguló tömegközlekedés, trópusi betegségek elterjedése – ezeket mind elhozhatja az éghajlatváltozás. De a fővárosnak van egy majdnem ötven pontból álló – bár néhol elég homályos – programja.","shortLead":"Sötét jövőt vázol fel Budapest klímastratégiája, amelyet a főpolgármester egyfajta zöldprogramként hirdet...","id":"20190829_tarlos_budapest_klimastrategia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5292a200-3862-4b32-bd16-cf73a2895533","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_tarlos_budapest_klimastrategia","timestamp":"2019. augusztus. 29. 11:30","title":"Budapestre is lecsap a klímaváltozás, és Tarlós ezt nagyon jól tudja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdfd6772-2f11-438b-afc1-01b9ea022196","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három édesanya kezdeményezése nyomán mozgalom indult a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő óvodákért.","shortLead":"Három édesanya kezdeményezése nyomán mozgalom indult a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő óvodákért.","id":"20190827_Most_orokbe_fogadhat_egy_ovodat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdfd6772-2f11-438b-afc1-01b9ea022196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777fa4c1-ba20-4bc2-b277-0f8535ce2482","keywords":null,"link":"/elet/20190827_Most_orokbe_fogadhat_egy_ovodat","timestamp":"2019. augusztus. 27. 16:44","title":"Most örökbe fogadhat egy óvodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e512fb6-38f0-486f-85ce-46ba42b484c1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A cseh gyártmányú légibombát késő délután szállították el a tűzszerészek. ","shortLead":"A cseh gyártmányú légibombát késő délután szállították el a tűzszerészek. ","id":"20190828_Robbanotestet_talaltak_Kormenden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e512fb6-38f0-486f-85ce-46ba42b484c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b75091-4336-4df3-95c8-afc8eac266fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Robbanotestet_talaltak_Kormenden","timestamp":"2019. augusztus. 28. 16:34","title":"Robbanótestet találtak Körmenden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"Argyelán József, Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"Egy átlagos fiatal pár számára – amelyik a gyermekvállaláson gondolkodik – fontos kérdés lehet, hogy milyen kiadásokra lehet számítani a baba érkezéséig. Ezek a költségek elérhetik akár a 600 ezer forintot is. Sok családnak még akkor sem áll a teljes összeg rendelkezésére, ha készül a baba érkezésére. De miből lehetne finanszírozni a költségeket ebben az esetben?","shortLead":"Egy átlagos fiatal pár számára – amelyik a gyermekvállaláson gondolkodik – fontos kérdés lehet, hogy milyen kiadásokra...","id":"20190828_gyerekszuletes_bankmonitor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d54c146-d1de-40d3-a7b1-bc1990c440a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_gyerekszuletes_bankmonitor","timestamp":"2019. augusztus. 28. 05:31","title":"Százezrek mennek el a gyerek születésekor – hogyan lehet fedezni a költségeket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40b34f5-b87f-4744-8b04-90981846ba6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Másfél évtizeddel ezelőtt jelent meg a legendás World of Warcraft játék. Új csúcstelefonjának kiadásával együtt erről is megemlékezik a Redmi.","shortLead":"Másfél évtizeddel ezelőtt jelent meg a legendás World of Warcraft játék. Új csúcstelefonjának kiadásával együtt erről...","id":"20190828_redmi_note8_pro_limitalt_szerias_wow_kiadasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b40b34f5-b87f-4744-8b04-90981846ba6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45eba9cb-002f-4ac6-9b27-c1e2f30d4d9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_redmi_note8_pro_limitalt_szerias_wow_kiadasa","timestamp":"2019. augusztus. 28. 19:03","title":"Játékrajongóknak: lesz egy warcraftos kiadása is az új Redmi telefonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f3d33a-242d-4565-860b-f273d706f1d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem engedték közvetíteni a Mérce újságíróját az önkormányzati ülésről, a telefont is megpróbálták elvenni tőle.","shortLead":"Nem engedték közvetíteni a Mérce újságíróját az önkormányzati ülésről, a telefont is megpróbálták elvenni tőle.","id":"20190828_Egy_perc_alatt_lezavartak_az_onkormanyzati_ulest_ahol_a_79_evesen_kilakoltatott_ferfi_ugye_is_elokerult_volna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55f3d33a-242d-4565-860b-f273d706f1d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94bfb3e2-c637-40aa-99f6-78118482359b","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Egy_perc_alatt_lezavartak_az_onkormanyzati_ulest_ahol_a_79_evesen_kilakoltatott_ferfi_ugye_is_elokerult_volna","timestamp":"2019. augusztus. 28. 19:07","title":"Egy perc alatt lezavarták az önkormányzati ülést, ahol a 79 évesen kilakoltatott férfi ügye is előkerült volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]