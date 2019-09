Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ea347ad-6a42-4935-aadb-40d9ff4a571b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Földes László a Facebookon búcsúzott Rajk Lászlótól, akihez több mint 40 év barátság és számtalan közös munka kötötte.","shortLead":"Földes László a Facebookon búcsúzott Rajk Lászlótól, akihez több mint 40 év barátság és számtalan közös munka kötötte.","id":"20190913_Megrendulve_bucsuzott_Hobo_baratjatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ea347ad-6a42-4935-aadb-40d9ff4a571b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4f2095-6e4b-4273-8d94-339cad024518","keywords":null,"link":"/elet/20190913_Megrendulve_bucsuzott_Hobo_baratjatol","timestamp":"2019. szeptember. 13. 08:50","title":"Megrendülve búcsúzott Hobo barátjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9175659d-749c-433a-ad37-b8a523a511c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra felkerült adatok szerint az AnTuTu tesztjén 28 százalékkal teljesítettek jobban az idei iPhone-ok, mint a tavalyi modellek. Egy kérdés azonban felvetődött.","shortLead":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra felkerült adatok szerint az AnTuTu tesztjén 28 százalékkal teljesítettek jobban...","id":"20190913_apple_iphone_11_iphone_11_pro_iphone_11_pro_max_antutu_teszt_benchmark_memoria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9175659d-749c-433a-ad37-b8a523a511c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc8ba80-40a0-4c8a-9764-c4e94020d2ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_apple_iphone_11_iphone_11_pro_iphone_11_pro_max_antutu_teszt_benchmark_memoria","timestamp":"2019. szeptember. 13. 18:03","title":"Letesztelték: minden eddiginél erősebbek az idei iPhone-ok, már csak egy kérdőjel maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6590ec47-021a-48cf-8c55-33be53a8b56d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már az ötödik generációjánál jár a 29 éve bemutatkozott francia kisautó. ","shortLead":"Már az ötödik generációjánál jár a 29 éve bemutatkozott francia kisautó. ","id":"20190913_Renault_Clio_hazai_arak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6590ec47-021a-48cf-8c55-33be53a8b56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4126c5c-50b9-43de-a7be-4310de877755","keywords":null,"link":"/cegauto/20190913_Renault_Clio_hazai_arak","timestamp":"2019. szeptember. 13. 17:49","title":"3,4 millióról indul itthon az új Renault Clio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b0f2c8-877b-47bd-9c56-5f0b60338091","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtartotta tanévnyitóját a Közép-európai Egyetem, az új diákoknak egyelőre nem kell hetente ingázniuk Bécsbe. ","shortLead":"Megtartotta tanévnyitóját a Közép-európai Egyetem, az új diákoknak egyelőre nem kell hetente ingázniuk Bécsbe. ","id":"20190913_Ignatieff_A_CEU_ezutan_is_a_szabadsagot_kepviseli_majd_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87b0f2c8-877b-47bd-9c56-5f0b60338091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab731e9-3226-4548-9b7b-6b5b10d8bd72","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Ignatieff_A_CEU_ezutan_is_a_szabadsagot_kepviseli_majd_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 13. 21:08","title":"Ignatieff: A CEU ezután is a szabadságot képviseli majd Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f98123-3b67-4bdb-a76d-1cfe2b2a5d04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint bűncselekmény gyanúja nem merült fel. ","shortLead":"A rendőrség szerint bűncselekmény gyanúja nem merült fel. ","id":"20190913_befalazott_emberi_csontok_vi_kerulet_pince_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0f98123-3b67-4bdb-a76d-1cfe2b2a5d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5424fe44-c5ab-4f99-982e-1595a214f072","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_befalazott_emberi_csontok_vi_kerulet_pince_rendorseg","timestamp":"2019. szeptember. 13. 11:49","title":"Befalazott emberi csontokat találtak egy VI. kerületi ház pincéjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c980887-5032-4c03-81d3-29ef69b4d7ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar Francsics László nyerte az Insight Investment Astronomy Photographer of the Year pályázatot, amelyen az év legjobb asztrofotóját választják ki. A többi kép is megér egy pillantást.","shortLead":"A magyar Francsics László nyerte az Insight Investment Astronomy Photographer of the Year pályázatot, amelyen az év...","id":"20190913_Astronomy_Photographer_of_the_Year_2019_galeria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c980887-5032-4c03-81d3-29ef69b4d7ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60ec320-4f0e-4e95-b946-1ad391b38121","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_Astronomy_Photographer_of_the_Year_2019_galeria","timestamp":"2019. szeptember. 13. 14:13","title":"Magyar lett az év legjobb csillagászati fotója, de a többi kép is nagyszerű – galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e5f4c4-c1d1-4465-be6f-6acff493c8f6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az első szabadon választott Országgyűlés képviselője és jegyzője volt.","shortLead":"Az első szabadon választott Országgyűlés képviselője és jegyzője volt.","id":"20190913_Meghalt_Toth_Sandor_iro_parlamenti_kepviselo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0e5f4c4-c1d1-4465-be6f-6acff493c8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda49b85-1103-41c7-95ff-6f4f929a4dff","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Meghalt_Toth_Sandor_iro_parlamenti_kepviselo","timestamp":"2019. szeptember. 13. 20:47","title":"Meghalt Tóth Sándor író, volt parlamenti képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607b01b9-7705-4805-93fb-b1d79cb39803","c_author":"Kaufmann Balázs - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Bayer Zsolt publicista nem érezte úgy, hogy bocsánatot kellene kérnie Nagy Blanka diáklánytól, amiért leprolizta, így az eljárás folytatódik a bíróság előtt. ","shortLead":"Bayer Zsolt publicista nem érezte úgy, hogy bocsánatot kellene kérnie Nagy Blanka diáklánytól, amiért leprolizta...","id":"20190913_bayer_zsolt_nagy_blanka_bocsanatkeres_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=607b01b9-7705-4805-93fb-b1d79cb39803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da0e05b-0293-46e0-8222-bfac0ffb7e2c","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_bayer_zsolt_nagy_blanka_bocsanatkeres_birosag","timestamp":"2019. szeptember. 13. 15:21","title":"Bayer nem kért bocsánatot, vádlott lett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]