[{"available":true,"c_guid":"c9404a69-6223-4c8c-ab1d-7e07efe3f9b5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Másfél hónappal az első hírszerzési információk után az amerikai elnök is elárulta, hogy megölték Hamza bin Ladent.","shortLead":"Másfél hónappal az első hírszerzési információk után az amerikai elnök is elárulta, hogy megölték Hamza bin Ladent.","id":"20190914_Trump_megerositette_megoltek_Oszama_bin_Laden_fiat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9404a69-6223-4c8c-ab1d-7e07efe3f9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"080986ca-c569-4f7c-afa7-8d16e2839f1a","keywords":null,"link":"/vilag/20190914_Trump_megerositette_megoltek_Oszama_bin_Laden_fiat","timestamp":"2019. szeptember. 14. 16:03","title":"Trump megerősítette: megölték Oszama bin Laden fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632f4132-f8dd-4671-a514-e8a95e1bbe1b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kecskeméti sofőr ellen eljárás indult. ","shortLead":"A kecskeméti sofőr ellen eljárás indult. ","id":"20190913_gyalogatkelo_zebra_rendori_iranyitas_gyalogosok_kecskemet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=632f4132-f8dd-4671-a514-e8a95e1bbe1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d538201-bfe9-4377-8e70-e675bc985e1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190913_gyalogatkelo_zebra_rendori_iranyitas_gyalogosok_kecskemet","timestamp":"2019. szeptember. 13. 16:28","title":"Előtte állt a rendőr, mégis majdnem elgázolt két gyalogost a zebrán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0531bce0-5301-4f54-b259-37913bff0884","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szövetséget kötöttek Budapest V., VI. és VII. kerületének ellenzéki polgármesterjelöltjei, valamint Karácsony Gergely közös ellenzéki főpolgármester-jelölt szombaton Budapesten. A megállapodás értelmében együttműködnek majd a közlekedés, a zöldterületek, a turizmus, a lakhatás és az egészségügy kérdésében.","shortLead":"Szövetséget kötöttek Budapest V., VI. és VII. kerületének ellenzéki polgármesterjelöltjei, valamint Karácsony Gergely...","id":"20190914_Sokszinu_Budapest_ellenzeki_polgarmesterjeloltek_leptek_szovetsegre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0531bce0-5301-4f54-b259-37913bff0884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f728bbb-ddea-40f9-bee1-e596ed7af5b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Sokszinu_Budapest_ellenzeki_polgarmesterjeloltek_leptek_szovetsegre","timestamp":"2019. szeptember. 14. 16:27","title":"Sokszínű Budapest: ellenzéki polgármesterjelöltek léptek szövetségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57214ce3-8087-4c6b-8897-fc35df95804c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem árulta el a Miniszterelnöki Kabinetiroda, hogy Rogán Antal felesége mekkora bérleti díjat fizet.","shortLead":"Azt nem árulta el a Miniszterelnöki Kabinetiroda, hogy Rogán Antal felesége mekkora bérleti díjat fizet.","id":"20190913_rogan_cecilia_sarka_kata_rogan_antal_bessenyei_istvan_pasa_park_valton_ingatlan_berles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57214ce3-8087-4c6b-8897-fc35df95804c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c89e49-fee3-4dd9-a6bb-ffd87f331025","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_rogan_cecilia_sarka_kata_rogan_antal_bessenyei_istvan_pasa_park_valton_ingatlan_berles","timestamp":"2019. szeptember. 13. 13:35","title":"Rogán-Gaál Cecília hatalmas házat bérel Sarka Kata férjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ba1c45-20bb-49f7-bb1d-286b09e16d47","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A menekültek negyedét Németország, másik negyedét Franciaország veszi át.","shortLead":"A menekültek negyedét Németország, másik negyedét Franciaország veszi át.","id":"20190914_Az_uj_olasz_kormany_mar_engedi_hogy_kikossenek_a_menekulteket_szallito_hajok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9ba1c45-20bb-49f7-bb1d-286b09e16d47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06f948e-8b7d-4388-a7c8-7e8b87518536","keywords":null,"link":"/vilag/20190914_Az_uj_olasz_kormany_mar_engedi_hogy_kikossenek_a_menekulteket_szallito_hajok","timestamp":"2019. szeptember. 14. 15:38","title":"Az új olasz kormány már engedi, hogy kikössenek a menekülteket szállító hajók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35cf745-b832-46bb-b97e-9f64e426ff11","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190913_Marabu_FekNyuz_Harapas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e35cf745-b832-46bb-b97e-9f64e426ff11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb84835f-db7e-4845-9c6a-51fe2f425209","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Marabu_FekNyuz_Harapas","timestamp":"2019. szeptember. 13. 13:35","title":"Marabu FékNyúz: Harapás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b7f65f5-9175-4e66-8646-a8a895be9923","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A romák szegénységéről tartott előadást Vecsei Miklós romaügyi kormánybiztos és Székely János szombathelyi püspök. A társadalom felelősségéről, lehetőségeiről is szó esett a kormányzati retorikával szembemenő esten. \r

\r

","shortLead":"A romák szegénységéről tartott előadást Vecsei Miklós romaügyi kormánybiztos és Székely János szombathelyi püspök...","id":"20190913_romaugyi_biztos_vecsei_miklos_szekely_janos_szegenyseg_ciganysag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b7f65f5-9175-4e66-8646-a8a895be9923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd489da8-0cec-44e6-bc34-ca9e13bb6364","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_romaugyi_biztos_vecsei_miklos_szekely_janos_szegenyseg_ciganysag","timestamp":"2019. szeptember. 13. 13:10","title":"A kormány romaügyi biztosa kimondta: tízezer gyermek szenved Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszínre mentők is érkeztek. ","shortLead":"A helyszínre mentők is érkeztek. ","id":"20190913_karambol_baleset_andrassy_ut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93fe2fe-3a6a-4ecb-bbee-383123349aa2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190913_karambol_baleset_andrassy_ut","timestamp":"2019. szeptember. 13. 10:13","title":"Karambolozott két autó az Andrássy út egyik kereszteződésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]