[{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azok az ukrán nyugdíjasok sem maradtak ki a kormány választás előtti ajándékából, akik magyar nyugdíjat kapnak – derül ki Rétvári Bence államtitkárnak Vadai Ágnes DK-s képviselő írásbeli kérdésére adott válaszából.\r

","shortLead":"Azok az ukrán nyugdíjasok sem maradtak ki a kormány választás előtti ajándékából, akik magyar nyugdíjat kapnak – derül...","id":"20190913_ukran_nyugdijasok_rezsiutalvany_retvari_bence_vadai_agnes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c890fac2-5dff-41db-9d01-9e5d98244233","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190913_ukran_nyugdijasok_rezsiutalvany_retvari_bence_vadai_agnes","timestamp":"2019. szeptember. 13. 14:14","title":"Az ukrán nyugdíjasok is megkapják a magyar rezsiutalványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9175659d-749c-433a-ad37-b8a523a511c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra felkerült adatok szerint az AnTuTu tesztjén 28 százalékkal teljesítettek jobban az idei iPhone-ok, mint a tavalyi modellek. Egy kérdés azonban felvetődött.","shortLead":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra felkerült adatok szerint az AnTuTu tesztjén 28 százalékkal teljesítettek jobban...","id":"20190913_apple_iphone_11_iphone_11_pro_iphone_11_pro_max_antutu_teszt_benchmark_memoria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9175659d-749c-433a-ad37-b8a523a511c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc8ba80-40a0-4c8a-9764-c4e94020d2ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_apple_iphone_11_iphone_11_pro_iphone_11_pro_max_antutu_teszt_benchmark_memoria","timestamp":"2019. szeptember. 13. 18:03","title":"Letesztelték: minden eddiginél erősebbek az idei iPhone-ok, már csak egy kérdőjel maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Beszámítható volt, részben elismerte a bűncselekményt.","shortLead":"Beszámítható volt, részben elismerte a bűncselekményt.","id":"20190913_Zart_targyalassal_kezdodott_a_szekszardi_gyermekgyilkos_pere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1bd23c5-68ce-439a-bbae-99100041a81d","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Zart_targyalassal_kezdodott_a_szekszardi_gyermekgyilkos_pere","timestamp":"2019. szeptember. 13. 11:25","title":"Zárt tárgyalással kezdődött a szekszárdi gyermekgyilkos pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35cf745-b832-46bb-b97e-9f64e426ff11","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190913_Marabu_FekNyuz_Harapas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e35cf745-b832-46bb-b97e-9f64e426ff11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb84835f-db7e-4845-9c6a-51fe2f425209","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Marabu_FekNyuz_Harapas","timestamp":"2019. szeptember. 13. 13:35","title":"Marabu FékNyúz: Harapás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"762796bf-04f9-4b4c-b7bb-e94f0cbbbe74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Körmendi Gábor Attila korábban a Fidelitas tagja volt, azután ment át az MSZP-be, most viszont elindul a közös jelölt ellen. ","shortLead":"Körmendi Gábor Attila korábban a Fidelitas tagja volt, azután ment át az MSZP-be, most viszont elindul a közös jelölt...","id":"20190913_mszp_kizaras_polgarmesterjelolt_onkormanyzati_valasztas_jozsefvaros_kormendi_gabor_piko_andras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=762796bf-04f9-4b4c-b7bb-e94f0cbbbe74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8e9dd3-0739-4ffe-9897-cd247f26bc0c","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_mszp_kizaras_polgarmesterjelolt_onkormanyzati_valasztas_jozsefvaros_kormendi_gabor_piko_andras","timestamp":"2019. szeptember. 13. 13:44","title":"Kizárta az MSZP a józsefvárosi polgármesterjelöltet, aki elindul Pikóval szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89660b6b-cc57-423a-ad37-ce56e3ad049d","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Hónapokon belül nyolcszáz ember veszíti el az állását Jászberényben. A város egyik legnagyobb foglalkoztatója, a svéd Electrolux a napokban jelentette be az átszervezést, és azt, hogy Nyíregyházán 100 millió eurót költ fejlesztésre. A városban találgatják, hogy Nyíregyházán miért éri meg beruházni, és Jászberényben miért nem. A dolgozókat sokkolta a bejelentés. ","shortLead":"Hónapokon belül nyolcszáz ember veszíti el az állását Jászberényben. A város egyik legnagyobb foglalkoztatója, a svéd...","id":"20190913_electrolux_jaszbereny_leepites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89660b6b-cc57-423a-ad37-ce56e3ad049d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a9105f-7d0c-4bf8-b268-7cccc42cf28f","keywords":null,"link":"/kkv/20190913_electrolux_jaszbereny_leepites","timestamp":"2019. szeptember. 13. 11:30","title":"Néma csendben vették tudomásul, hogy kirúgják őket – így zajlott a leépítés az Electroluxnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0f117b-997c-438a-bd8e-c8ecf2974de1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vonat valószínűleg nem ment gyorsabban a megengedettnél. ","shortLead":"A vonat valószínűleg nem ment gyorsabban a megengedettnél. ","id":"20190913_tehervonat_gazolas_zuglo_lany_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b0f117b-997c-438a-bd8e-c8ecf2974de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b93b0c50-f23e-4593-bc53-e1801cfc4af1","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_tehervonat_gazolas_zuglo_lany_baleset","timestamp":"2019. szeptember. 13. 12:28","title":"Válságos állapotban van a tehervonat alá esett lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d50b0f-570a-431c-95cc-cc9b60177a0c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy ejtőernyősöket szállító gép zuhant le Németországban, a pilóta a becsapódás előtt még el tudta vinni a repülőt olyan távolságra a bázistól, hogy ott ne veszélyeztessen senkit.","shortLead":"Egy ejtőernyősöket szállító gép zuhant le Németországban, a pilóta a becsapódás előtt még el tudta vinni a repülőt...","id":"20190914_Tizennegy_ember_eletet_megmentve_halt_meg_egy_magyar_pilota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8d50b0f-570a-431c-95cc-cc9b60177a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"203a8427-72c3-4e9a-a4bc-26dc1fa86aa9","keywords":null,"link":"/vilag/20190914_Tizennegy_ember_eletet_megmentve_halt_meg_egy_magyar_pilota","timestamp":"2019. szeptember. 14. 14:37","title":"Tizennégy ember életét megmentve halt meg egy magyar pilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]